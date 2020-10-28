Son Dakika | Avrupa devleri Milli futbolcunun peşinde! Sakatlık sonrası transfer...
Liverpool'da Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası stoper pozisyonunda oynayan Fabinho'nun da sakatlanması Jürgen Klopp'u şok etti. Avrupa devleri, Milli futbolcu için transfer yarışına girdi...
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Liverpool'da Virgil van Dijk'ın sakatlığı sonrası stoper pozisyonunda oynayan Fabinho'nun da sakatlanması Jürgen Klopp'u şok etti. İngiltere ve İtalya'da Milli futbolcumuz için transfer yarışı başladı...
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LIVERPOOL'DA KRİZ
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederken Fabinho'yu kaybetti. Sezonu kapatan Van Dijk yerine stoper pozisyonunda forma giyen Fabinho'nun da sakatlanması, Liverpool'da savunma krizine yol açtı.
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KLOPP HAREKETE GEÇTİ
Savunma hattında elinde sadece Joe Gomez, Joel Matip ve genç Rhys Williams kalan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, devre arası transfer döneminde stoper takviyesi yapılması için harekete geçti.
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Liverpool, Virgil van Dijk'ın ardından Fabinho'nun da sakatlanmasıyla savunmada krize girdi. Ozan Kabak sesleri artık daha güçlü çıkıyor...
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İLK HEDEF OZAN
İngiliz basınının çıkan haberlere göre Liverpool'da stoper transferi için en güçlü aday Schalke forması giyen Milli futbolcumuz Ozan Kabak...
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22 REDDEDİLDİ, 30'A ÇIKILDI
Daha önce Ozan için Schalke'ye 22 milyon euroluk bir teklifte bulunan Liverpool'un sakatlıklar ardından Alman ekibine teklifini 30 milyon euroya çıkarttığı belirtiliyor.
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SCHALKE: EN AZ 35
Alman SPORT1'in haberine göre ise Schalke, Ozan Kabak için en az 35 milyon euroluk bir teklif bekliyor.
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INTER, MILAN, MANU...
Öte yandan 20 yaşındaki stoperi isteyen tek takım Liverpool değil... İtalya'dan Calcio Mercato'nun haberine göre Inter ve Milan'ın da istediği oyuncu için Manchester United, devreye girmiş durumda.
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TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR
Uzun dönemdir savunmada yaşanan sıkıntıları çözememiş olan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer, Schalke forması giyen milli yıldızımızı kadrosunda görmek istiyor.
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Liverpool ve Manchester United, Ozan Kabak için İngiltere'de transfer yarışına girerken bir başka yarış ise İtalya'da Inter ve Milan arasında... Milan, sezon başında Ozan için Schalke'ye 20 milyon euro teklifte bulunmuş ancak bu teklif reddedilmişti.
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LINDELÖF YERİNE...
Lindelöf'ten memnun olmayan Manchester United'ın da devre arasında Ozan Kabak için 30 milyon euroyu gözden çıkartabileceği belirtiliyor.
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OCAK'TA YOLCU
A Milli Takım'da da performansı ile beğeni kazanan genç stoperin devre arası transfer döneminde Avrupa'nın büyük takımlarından birisine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.