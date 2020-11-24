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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 17:24 | 

Son Dakika | Avrupa bununla çalkalanıyor! Lionel Messi ve 10 yıllık imza...

Tam 20 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi, Katalan devinde eskisi kadar mutlu değil. Bugün ortaya çıkan 10 yıllık teklif gündeme bomba gibi düştü. Tek sözleşme ama iki farklı takım ve tam 6 ülke...

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1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER

La Liga ekiplerinden Barcelona'da yaşanan Lionel Messi krizi her geçen dün derinleşmeye devam ediyor. Son olarak Arjantinli yıldızın yeni bir ekibe transfer olacağı ve 10 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

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YÖNETİMLE SOĞUK SAVAŞ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında yaşanan 8-2'lik hezimetin ardından Lionel Messi ile Barcelona arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti. Arjantinli yıldız oyuncu ve yönetim arasındaki restleşmenin ardından iki büyük istifa yaşanmıştı.

3ARTIK AYRILACAKLARIN BİTTİ
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"ARTIK AYRILACAKLARIN BİTTİ"

Yeni teknik direktör Ronaldo Koeman, Lionel Messi ile gerçekleştirdiği görüşmede Arjantinli oyuncuya, 'ayrıcalıkların bitti' demiş ve bu sözün ardından ayrılık kararını netleştiren Messi, yakın çevresine 'artık kendimi bu şehre ait hissetmiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

4İKİ BÜYÜK İSTİFA GELDİ
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İKİ BÜYÜK İSTİFA GELDİ

Bu sözlerin ardından Barcelona defterini kapattığı öne sürülen Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin ciddiyet kazanmasıyla birlikte dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu'nun görevinden istifa ettiği iddia edilmişti.

5ÖNCE BARTOMEU
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ÖNCE BARTOMEU

Josep Maria Bartomeu o gece yaptığı açıklamayla görevinin başında olduğunu resmen duyurmuş ancak verdiği sözü tutamamıştı. Lionel Messi olmak üzere takım içinde bazı futbolcuların eleştirdiği Başkan Josep Maria Bartomeu, krizden birkaç gün sonra kulüp üyelerinin yönetim kurulunu düşürmek için topladığı imzaların ardından yaşanan gelişmelerden dolayı istifa etmişti.

6SONRA ABIDAL
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SONRA ABIDAL

Josep Maria Bartomeu'dan önce istifa eden isim ise dönemin sportif direktörü Eric Abidal olmuştu. Abidal, eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle alakalı Lionel Messi'yi işaret etmiş ve "Birçok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu." sözleriyle Arjantinli yıldızı hedef göstermişti.

7SÖZLERİN ALTINDA KALMADI
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SÖZLERİN ALTINDA KALMADI

Lionel Messi ise Eric Abidal'ın bu sözlerinin ardından geri adım atmayarak, "Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Diğer yandan oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor." diyerek cevap vermişti. Bu savaşın kazananı da Messi olmuş ve Bayern Münih faciasının ardından Eric Abidal'ın görevine son verilmişti.

8YENİ KRİZ PATLAK VERDİ
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YENİ KRİZ PATLAK VERDİ

Son olarak ise Lionel Messi'nin ismi Antonie Griezmann cephesiyle birlikte anılıyor. Griezmann'ın amcası Emmanuel Lopes ve eski menajeri Eric Olhats, yaptıkları açıklamalarda takım içindeki sorunların Arjantinli yıldızdan kaynaklandığı öne sürmüşlerdi.

9GRIEZMANNIN AMCASI ELEŞTİRDİ
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GRIEZMANN'IN AMCASI ELEŞTİRDİ

Lopes, El Chiringuito'ya yaptığı açıklamada, "Griezmann, Barcelona'daki ilk 6 ayında başarılı olamayacağını zaten kabullenmişti. Ama ben bu uyum sürecinin tüm yılı kapsayacağını beklemezdim. Kulübün içinde neler olduğunu biliyorum, Messi'yle bazı şeyler kolay değil. Messi, Barcelona'da yeteri kadar iyi çalışmıyor ve takımın antrenman programı bazı oyunculara göre düzenleniyor." demişti.

10ARTIK BIKTIM
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"ARTIK BIKTIM"

Milli takım kampı dönüşünde El Prat Havaalanı'nda basın mensuplarının Antonie Griezmann'ın amcası Emmanuel Lopes'in bu sözlerine dair sorularına yanıt veren Messi, "Kulüpteki herkesin problemi olmaktan bıktım." diye konuştu.

11CITYDEN 10 YILLIK TEKLİF
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CITY'DEN 10 YILLIK TEKLİF

Arjantinli futbolcunun bu son çıkışının ardından transfer söylentileri yeniden alevlendi. İngiltere'nin en önde gelen gazetelerinden The Times, Manchester City'nin bu krizi fırsat bilerek Lionel Messi ile 10 yıllık bir sözleşme imzalamayı arzuladığını yazdı.

12YALNIZCA FUTBOLCU OLARAK DEĞİL
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YALNIZCA FUTBOLCU OLARAK DEĞİL

Söz konusu haberde, Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz devinin 2021 yılında Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmen harekete geçeceği ve bu transferden maksimum verimi alabilmek için tüm şartları zorlayacağını öne sürdü.

13FARKLI GÖREVLERİ OLACAK
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FARKLI GÖREVLERİ OLACAK

Habere göre; City Football Group, Lionel Messi için 10 yıl sürecek bir birliktelik planı hazırladı. İlk etapta Manchester City'de futbolcu olarak sahaya çıkacak olan Arjantinli, sözleşmenin ilerleyen yıllarında ise projede farklı görevler üstlenecek.

14ABDDE OYNAYABİLİR
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ABD'DE OYNAYABİLİR

Manchester City forması giydikten sonra projenin ikinci etabında Messi'nin ABD'de New York City forması giymesi planlanıyor. Bundan sonra da Avustralya, Çin, Hindistan ve Japonya'da futbol yatırımları olan grubun, Lionel Messi'yi bir futbol elçisi rolünde aktif şekilde görevlendirmesi bekleniyor.

15KİMLER KİMLER İSTEMEDİ Kİ
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KİMLER KİMLER İSTEMEDİ Kİ?

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin ismi söz konusu kriz boyunca Chelsea, Paris Saint Germain, Liverpool, Manchester United ve Juventusu gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarıyla da anılmıştı.

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