Son Dakika | Avrupa bununla çalkalanıyor! Lionel Messi ve 10 yıllık imza...

GRIEZMANN'IN AMCASI ELEŞTİRDİ Lopes, El Chiringuito'ya yaptığı açıklamada, "Griezmann, Barcelona'daki ilk 6 ayında başarılı olamayacağını zaten kabullenmişti. Ama ben bu uyum sürecinin tüm yılı kapsayacağını beklemezdim. Kulübün içinde neler olduğunu biliyorum, Messi'yle bazı şeyler kolay değil. Messi, Barcelona'da yeteri kadar iyi çalışmıyor ve takımın antrenman programı bazı oyunculara göre düzenleniyor." demişti.