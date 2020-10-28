Son Dakika | Avrupa bunu konuşuyor! Skandal sözler ekrana yansıdı...

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalarak 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen Real Madrid'de işler iyi gitmiyor.İlk maçta evinde Shakthar'a 3-2 yenilen ve ikinci maçta da Alman ekibiyle berabere kalan Real Madrid, ilk 2 haftanın ardından sadece 1 puan toplayabildi ve büyük hayal kırıklığı yarattı.Almanya'da 2-0 geriye düştüğü maçta puanı uzatma dakikalarında attığı golle alan Real Madrid'de büyük bir skandal ortaya çıktı.İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Real Madrid'de soyunma odası tünelinde futbolcuların konuşması ekranlara yansıdı. El Chiringuito'nun yakaladığı görüntülerde skandal sözler büyük şok etkisi yarattı.Soyunma odası tünelinde Karim Benzema, Ferland Mendy'e Vinicius Junior'a pas atmama konusunda uyardı.Benzema, Mendy'e ''Canının istediği gibi oynuyor. Ona pas atma kardeşim. Onunla değil, bizimle oyna. Resmen bize karşı oynuyor'' dedi ve bu sözler ekrana yansıdı...Bu konuşmanın ardından ikinci yarıda Mendy, Vinicius'a sadece 3 pas attı. Brezilyalı futbolcu ise Mendy'e 9 pas attı. Benzema ve Mendy arasında geçen konuşma İspanyol basınınında da büyük yankı uyandırdı. İspanyollar, Real Madrid'deki bu gelişmeleri 'skandal' olarak değerlendirdi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vinicius Junior, 70 dakika sahada kalırken ardından yerini Eden Hazard'a bıraktı. Real Madrid, 87'de Benzema, 90+3'te de Casemiro'nun golleriyle Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalmıştı.Geçtiğimiz haftalarda Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın görevinin sallantıda olduğu iddia ediliyordu.