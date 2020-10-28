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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 10:38 | 

Son Dakika | Avrupa bunu konuşuyor! Skandal sözler ekrana yansıdı...

İspanyol devi Real Madrid'de büyük bir skandal patlak verdi. Futbolcular arasındaki o konuşma ekranlara yansıdı...

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Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalarak 2 maçta sadece 1 puan toplayabilen Real Madrid'de işler iyi gitmiyor.

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İlk maçta evinde Shakthar'a 3-2 yenilen ve ikinci maçta da Alman ekibiyle berabere kalan Real Madrid, ilk 2 haftanın ardından sadece 1 puan toplayabildi ve büyük hayal kırıklığı yarattı.

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Almanya'da 2-0 geriye düştüğü maçta puanı uzatma dakikalarında attığı golle alan Real Madrid'de büyük bir skandal ortaya çıktı.

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İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Real Madrid'de soyunma odası tünelinde futbolcuların konuşması ekranlara yansıdı. El Chiringuito'nun yakaladığı görüntülerde skandal sözler büyük şok etkisi yarattı.

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Soyunma odası tünelinde Karim Benzema, Ferland Mendy'e Vinicius Junior'a pas atmama konusunda uyardı.

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Benzema, Mendy'e ''Canının istediği gibi oynuyor. Ona pas atma kardeşim. Onunla değil, bizimle oyna. Resmen bize karşı oynuyor'' dedi ve bu sözler ekrana yansıdı...

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Bu konuşmanın ardından ikinci yarıda Mendy, Vinicius'a sadece 3 pas attı. Brezilyalı futbolcu ise Mendy'e 9 pas attı.

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Benzema ve Mendy arasında geçen konuşma İspanyol basınınında da büyük yankı uyandırdı. İspanyollar, Real Madrid'deki bu gelişmeleri 'skandal' olarak değerlendirdi.

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vinicius Junior, 70 dakika sahada kalırken ardından yerini Eden Hazard'a bıraktı.

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Real Madrid, 87'de Benzema, 90+3'te de Casemiro'nun golleriyle Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalmıştı.

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Geçtiğimiz haftalarda Real Madrid Teknik Direktörü Zidane'ın görevinin sallantıda olduğu iddia ediliyordu.

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