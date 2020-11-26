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GeriFutbol Son Dakika | Arjantin'de binlerce insan Maradona'ya veda ediyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 14:45 | 

Son Dakika | Arjantin'de binlerce insan Maradona'ya veda ediyor...

Hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın cenazesi, ülkesi Arjantin'deki Devlet Başkanlığı binasında halkın ziyaretine açıldı.

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Arjantin'de halk, dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya veda ediyor.

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Gece saatlerinde cenaze merasimi için Maradona'nın naaşının getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada, yerel saatle 06.00'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

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Başkanlık binasının önündeki Mayıs Meydanı'nda dün gece toplanan Maradona'nın sevenleri, futbolcuya son kez veda etmek için Casa Rosada'ya girmeye başladı.

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Yerel saatle 16.00'ya kadar sürecek ziyaret için binlerce kişilik kuyruk oluşmuş durumda.

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Zaman zaman ziyaretçilerle güvenlik güçleri arasında itişmeler yaşanıyor.

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Maradona'nın ölümünün ardından dün binlerce kişi sokağa dökülmüş ve gece boyunca futbolcuyu anmak için sloganlar atmıştı.

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Bekleyiş sırasında üzüntüden fenalaşan ve bayılan insanlar oldu.

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Çok sayıda Maradona hayranı gözyaşlarını tutamadı.

9İşte Buenos Airesin Maradonaya vedasından görüntüler...
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İşte Buenos Aires'in Maradona'ya vedasından görüntüler...

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