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Futbol
Haber Giriş: 01 Mayıs 2020 - 17:46,

Son Dakika | Arda Turan'ın yeni takımı duyuruldu! Galatasaray...

Devre arasında Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan için yeni gelişmeyi duyurdular.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in corona virüsü yenmesiyle birlikte gelecek sezon planları hızlandı.

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Sarı-kırmızılı kulüp Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan gibi yerli yıldızları transfer listesine aldı.

3DEVRE ARASINDA GERÇEKLEŞMEDİ
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DEVRE ARASINDA GERÇEKLEŞMEDİ

Adı devre arasında tekrar Galatasaray’la anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan'ın geleceği ise merak konusu oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferine ikna olduğu ve yıldız oyuncuya kaptanlık pazubandı verilmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.

5BU KEZ İSPANYOLLAR DUYURDU
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BU KEZ İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya basınından Sport; Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini okuyucularına duyurdu.

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Haberde; Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonrasında yönetimin ikna olduğu ve Arda Turan'ın yeniden Galatasaray'da ter dökeceği belirtildi.

7TELEFONDA GÖRÜŞÜYORLAR
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TELEFONDA GÖRÜŞÜYORLAR

Fatih Terim ile Arda Turan'ın telefonda sık sık görüştüğü, yıldız futbolcunun Barcelona ile sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle de transferin bonservissiz gerçekleşeceği vurgulandı.

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Ayrıca Arda'nın karantina döneminde sık sık Galatasaray'da forma giymek istediği yönünde açıklamalar yaptığı ve taraftarların imzaya yakın olduğu kaydedildi.

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Arda Turan, Spor Arena Instagram canlı yayınında ise "Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.

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