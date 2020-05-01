Son Dakika | Arda Turan'ın yeni takımı duyuruldu! Galatasaray...

Arda Turan, Spor Arena Instagram canlı yayınında ise "Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.