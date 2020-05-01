Son Dakika | Arda Turan'ın yeni takımı duyuruldu! Galatasaray...

Galatasaray'da Fatih Terim'in corona virüsü yenmesiyle birlikte gelecek sezon planları hızlandı.
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Sarı-kırmızılı kulüp Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Oğulcan Çağlayan gibi yerli yıldızları transfer listesine aldı.
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DEVRE ARASINDA GERÇEKLEŞMEDİ
Adı devre arasında tekrar Galatasaray’la anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan'ın geleceği ise merak konusu oldu.
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Geçtiğimiz günlerde Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferine ikna olduğu ve yıldız oyuncuya kaptanlık pazubandı verilmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.
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BU KEZ İSPANYOLLAR DUYURDU
İspanya basınından Sport; Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğini okuyucularına duyurdu.
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Haberde; Fatih Terim'in yoğun ısrarları sonrasında yönetimin ikna olduğu ve Arda Turan'ın yeniden Galatasaray'da ter dökeceği belirtildi.
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TELEFONDA GÖRÜŞÜYORLAR
Fatih Terim ile Arda Turan'ın telefonda sık sık görüştüğü, yıldız futbolcunun Barcelona ile sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle de transferin bonservissiz gerçekleşeceği vurgulandı.
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Ayrıca Arda'nın karantina döneminde sık sık Galatasaray'da forma giymek istediği yönünde açıklamalar yaptığı ve taraftarların imzaya yakın olduğu kaydedildi.
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Arda Turan, Spor Arena Instagram canlı yayınında ise "Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.