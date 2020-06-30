Son Dakika | Arda Turan'ın Barcelona kariyeri bugün bitti! Ve yeni adresi...

GALATASARAY BİR HATA YAPMADIM Geçtiğimiz günlerde "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti." demişti.