Son Dakika | Arda Turan'ın Barcelona kariyeri bugün bitti! Ve yeni adresi...
Galatasaray'ın simge isimlerinden Arda Turan'ın Barcelona kariyeri gün itibarıyla son buldu.
Galatasaray'dan Atletico Madrid'e giden, Madrid'de gösterdiği performansla da dünya devi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın, Katalon ekibindeki macerası son buldu.
ARTIK BEDAVA OYUNCU
Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti.
BAŞAKŞEHİR'DEN AYRILDI
2018'in ocak ayında kiralık olarak geldiği Başakşehir'de bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcu, 2020'nin ocak ayında turuncu-lacivertli ekipten ayrılmıştı.
'GALATASARAY BENİ ÇAĞIRIRSA...'
Arda Turan, Spor Arena Instagram canlı yayınında ise "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.
GALATASARAY BİR HATA YAPMADIM
Geçtiğimiz günlerde "Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti." demişti.
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⌛️ Barcelona'dan Arda Turan geçti... ⚽️55 maç ⚽️15 gol ⚽️11 asist Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, başarılı geçen Madrid döneminin ardından 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atmıştı. 2015 yılında gittiği Barcelona'da başarılı performanslar sergileyen milli futbolcunun sözleşmesi bugün sona erdi. #ardaturan #respect #barcelona
⌛️ Barcelona'dan Arda Turan geçti... ⚽️55 maç ⚽️15 gol ⚽️11 asist Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, başarılı geçen Madrid döneminin ardından 2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atmıştı. 2015 yılında gittiği Barcelona'da başarılı performanslar sergileyen milli futbolcunun sözleşmesi bugün sona erdi. #ardaturan #respect #barcelona