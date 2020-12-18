Son Dakika | Arda Turan'dan Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! İspanya'dan yakın arkadaşı...

Sezon başında istediği transferleri yapamayan Galatasaray, devre arası ve sezon sonu ise transferlerde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor.Devre arasına lider girmek isteyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme birçok isim geliyor.Özellikle orta sahasına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda Süper Lig'den Ayraç Kara ve Salih Uçan isimleri ön plana çıkmıştı.Galatasaray'ın Aytaç Kara ile devre arası, Salih Uçan'ı da sezon sonunda kadrosuna katmaya çalıştığı belirtilmişti.Tüm bu gelişmeler yaşanırken geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü orta saha Ivan Rakitic, Arda Turan'ın Instagram hesabına yorum olarak ''Cimbom gol gol...'' yazmıştı. Arda Turan ise bu yoruma karşılık Rakitic'e ''Gel, birlikte gol atalım'' cevabını vermişti. Bu konuşmalar da Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.İspanyol basını ise Barcelona'dan iki yakın arkadaş olan Arda Turan ve Ivan Rakitic'in transfer görüşmeleri yaptığını iddia etti.Fichajes.net sitesinde çıkan habere göre Arda Turan, şu an Sevilla'da forma giyen Barcelona'dan eski takım arkadaşı Ivan Rakitic'i Galatasaray'a getirmek istiyor.Haberde Arda Turan'ın Barcelona'dan sonra da Hırvat orta saha ile ilişkisini yakın tuttuğu ve hala yakın arkadaş olduklarına yer verildi.Arda'nın Rakitic'i Galatasaray'a yakınlaştırmak için sosyal medyayı kullandığı ve Hırvat futbolcu ile takım arkadaşı olmayı çok istediği belirtildi.Ivan Rakitic ve Galatasaray iddiaları ise yeni değil. Sezon başında da Rakitic'in ismi Galatasaray ile anılmış ancak tecrübeli orta saha, eski kulübü Sevilla'ya gitmişti.Ancak Ivan Rakitic'i Sevilla'dan koparmak pek de kolay değil. Hırvat futbolcunun kendisi için ayrı bir öneme sahip olan Sevilla ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Rakitic, bu sezon Sevilla formasıyla 18 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretti.