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GeriFutbol Son Dakika | Arda Turan'dan Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! İspanya'dan yakın arkadaşı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 14:10 | 

Son Dakika | Arda Turan'dan Galatasaray'a dünyaca ünlü transfer! İspanya'dan yakın arkadaşı...

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, İspanya'daki iyi ilişkilerini transferde kullanmak için harekete geçti...

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Sezon başında istediği transferleri yapamayan Galatasaray, devre arası ve sezon sonu ise transferlerde bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor.

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Devre arasına lider girmek isteyen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme birçok isim geliyor.

3ORTA SAHAYA TAKVİYE
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ORTA SAHAYA TAKVİYE

Özellikle orta sahasına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılarda Süper Lig'den Ayraç Kara ve Salih Uçan isimleri ön plana çıkmıştı.

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Galatasaray'ın Aytaç Kara ile devre arası, Salih Uçan'ı da sezon sonunda kadrosuna katmaya çalıştığı belirtilmişti.

5RAKITICTEN ARDAYA MESAJ
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RAKITIC'TEN ARDA'YA MESAJ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü orta saha Ivan Rakitic, Arda Turan'ın Instagram hesabına yorum olarak ''Cimbom gol gol...'' yazmıştı.

6GEL, BİRLİKTE ATALIM
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'GEL, BİRLİKTE ATALIM'

Arda Turan ise bu yoruma karşılık Rakitic'e ''Gel, birlikte gol atalım'' cevabını vermişti. Bu konuşmalar da Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

7İSPANYADAN FLAŞ İDDİA
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İSPANYA'DAN FLAŞ İDDİA

İspanyol basını ise Barcelona'dan iki yakın arkadaş olan Arda Turan ve Ivan Rakitic'in transfer görüşmeleri yaptığını iddia etti.

8ESKİ TAKIM ARKADAŞINI GETİRMEK İSTİYOR
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ESKİ TAKIM ARKADAŞINI GETİRMEK İSTİYOR

Fichajes.net sitesinde çıkan habere göre Arda Turan, şu an Sevilla'da forma giyen Barcelona'dan eski takım arkadaşı Ivan Rakitic'i Galatasaray'a getirmek istiyor.

9HALA YAKIN ARKADAŞLAR
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HALA YAKIN ARKADAŞLAR

Haberde Arda Turan'ın Barcelona'dan sonra da Hırvat orta saha ile ilişkisini yakın tuttuğu ve hala yakın arkadaş olduklarına yer verildi.

10ARDA ÇOK İSTEKLİ
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ARDA ÇOK İSTEKLİ

Arda'nın Rakitic'i Galatasaray'a yakınlaştırmak için sosyal medyayı kullandığı ve Hırvat futbolcu ile takım arkadaşı olmayı çok istediği belirtildi.

11SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELDİ
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SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELDİ

Ivan Rakitic ve Galatasaray iddiaları ise yeni değil. Sezon başında da Rakitic'in ismi Galatasaray ile anılmış ancak tecrübeli orta saha, eski kulübü Sevilla'ya gitmişti.

122024E KADAR...
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2024'E KADAR...

Ancak Ivan Rakitic'i Sevilla'dan koparmak pek de kolay değil. Hırvat futbolcunun kendisi için ayrı bir öneme sahip olan Sevilla ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Rakitic, bu sezon Sevilla formasıyla 18 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretti.

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