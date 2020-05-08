Son Dakika | Arda Turan'dan canlı yayında Fenerbahçe yanıtı: "Teklif gelirse..."

Arda Turan ise Spor Arena'ya yaptığı özel açıklamalarda "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" şeklinde konuşmuştu.