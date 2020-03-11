İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11 Mart 2020 - 10:36,
Son Dakika | Arda Turan yeni durağını açıkladı: 'Daha bitmedi, 3 yıl daha...'
Herkes Arda Turan hakkında konuştu, O evinin kapılarını DHA'ya açtı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından Arda Turan; özel yaşamını, Şenol Güneş, Fatih Terim, Falcao, Burak Yılmaz, Süleyman Seba, Aziz Yıldırım ve birçok ünlü isim hakkındaki görüşleri ve anılarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Arda Turan'ın oğlu Hamza ile top oynarken görüntüleri de ilk kez ekranlara yansıdı.
"BARCELONA'DA BENZER DURUMU YAŞADIM"
Halen futbolcusu olduğu Barcelona'da da benzer durumla karşılaştığını belirten Arda Turan, "Aslında Barcelona'da da buna benzer bir dönem olmuştu. O yüzden bu duruma tecrübeliyim. Şimdi tabii oğlum var, artık eşim ikinci çocuğumuza hamile, o yüzden, onlarla vakit geçiriyorum, spor yapıyorum ve biraz kafa dinliyorum. Gelecekte neler yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden bazen sizin için kötü gibi gözüken şeyler hayırlı olabiliyor, ben öyle hissediyorum bu anları. Bu anlar çok keyifli. Hamza'nın mutfaktan sesleri geliyor. Kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Ailemle daha çok vakit geçiyorum, futbol izliyorum, futbolu kendi kafamda tartışıyorum. Daha fazla nasıl geliştirilebilir oyun, daha güzel nasıl olabilir diye düşünüyorum. O benim için bir avantaj oluyor. Zaman keyifli geçiyor" dedi.
"KONU GALATASARAY OLUNCA ŞART KOŞUL DÜŞÜNMEDİK, DÜŞÜNMEM"
Futbol hayatı boyunca konu Galatasaray olunca şartları hiç düşünmeden hareket ettiğini vurgulayan milli oyuncu, "Galatasaray olunca konular farklı; hayatım boyunca böyle oldu. Galatasaray dışındaki her konuda eşimle, ailemle, oturup maddi manevi şartları konuşacağız. Sadece konu Galatasaray olunca hayatım boyunca bir şart veya bir şey düşünmedik, düşünmüyoruz. Onun dışındaki her konuda şartları konuşuyoruz. Sezon sonu açıkçası tercihimiz yurt dışından yana kullanacağız" dedi.
"BİR GÜN ÇAĞRILIRSAK GALATASARAY'A GİDERİZ, ÇAĞIRMAZLARSA DA BAŞIMIZIN ÜSTÜNE"Turan, "Galatasaray iyi giderken ve toparlanmışken herhangi bir şey söyleyip de Galatasaray içinde bir polemik, bir gündem olsun istemiyorum. O yüzden zaten Galatasaray ile ilgili bir gün gelişme olursa Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, kendisini çok seviyorum, Galatasaray'ın başkanı da çağırırsa gideriz, çağırmazlarsa da her şey başımızın üstüne" diye konuştu.
"BARCELONA'NIN KONTRATLI OYUNCUSUYUM"
Halen Barcelona'nın kontratlı oyuncusu olduğunu hatırlatan Arda Turan, "Şu anda Barcelona'nın kontratlı oyuncusuyum. Sezon sonuna kadar böyle tercih ettik, böyle devam ediyor. Bizim de isteğimiz bu yöndeydi" şeklinde konuştu. Kariyerinde Atletico Madrid ile yaşadığı LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluklarının özel bir yeri olduğu belirten Turan, "Açıkçası en özeli de 90 puanla kazanılmış olan şampiyonluk. Ronaldo'lu Madrid ile Messi'li Barcelona vardı. O sezon LaLiga şampiyonluğu muhteşemdi. Yani onun dışında Avrupa'da 5-6 tane büyük kupa kazandım ve hepsi çok değerli, önemliydi. Başarıları birbirinden ayırt edemiyorsun. Santiago Bernabeu'da kazandığımız Kral Kupası bu başarıların başlangıcı gibiydi. O yüzden onun yeri bende çok ayrı. Yani oradaki hissiyatım milli takımla İzlanda maçında hissettiklerimle aynıdır. Kral Kupası finali özeldir" dedi.
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