Son Dakika | Arda Turan yeni durağını açıkladı: 'Daha bitmedi, 3 yıl daha...'

"GALATASARAY TARAFTARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM" Galatasaray'ın devre arasında transfer gündeminde isminin geçmesinden sonra sarı kırmızılı taraftarların verdiği destekten sonra yaşadığı sevinci dile getiren Turan, "Bir sürü Galatasaray taraftarı var. Mesela onlarla bazen konuştuğumda Arda sana şundan dolayı kırgınız, diyorlar. Ben diyorum ki ama benim özel hayatım ve sonra kendi kendime düşününce şunu anladım; beni o kadar kendileri gibi görmüşler ki. Normal hayatta bir futbolcuyu yakın almayacakları şeyler için bana kırılabiliyorlar. Bu benim onlar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 10 dakika, 15 dakika konuştuğumda kırgınlıkları atlatıp gerçek eski sevgiye dönebilir. Bazıları bunu kendi içlerinde görerek olayları daha iyi analiz ederek anlayabiliyor, bazılarına da anlatmak zorunda kalabiliyorsun. Bu çok normal bir şey ama Galatasaray taraftarına çok teşekkür ediyorum. Hâlâ beni çok önemli ve değerli hissettirdiler o yüzden söyleyeceğim şey, çok teşekkür ederim. Galatasaray taraftarına da yakışan bir davranış olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"SÜLEYMAN SEBA BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

İspanya'da olduğu dönemde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın formasını giymesi nedeniyle gelen eleştirilere ise Arda Turan şu yanıtı verdi:"Böyle bir eleştiriyi kabul etmiyorum. Benim hayatımda böyle mantalite yok. Bugün Metin Oktay'ın giydiği Fenerbahçeli forma herkese örnek. Çok sevdiğim birinin doğumuyla ilgili Amerikan Hastanesi'ne gitmiştim, orada biri kolumdan tuttu, bir dakika gelir misin, dedi, ben de ne oluyor, dedim. Dedi ki, Süleyman Başkan içeride, Süleyman Seba seni görmek istiyor. O kadar duygulandım, heyecanlandım ki. Süleyman Seba beni görecek. Odaya girdim rahmetli Sayın Başkan yani aklı bilinci yerindeydi ama fiziken iyi durumda değildi. Onu öyle görünce çok üzüldüm ama konuşması, her şeyi dedi. Ardacığım ben de seninle çok gurur duyuyorum, seni çok beğeniyorum ve İspanya'daki bütün maçlarını izliyorum, gözüm üstünde, dedi. O gün bana o sevgisini gösterdiği hali, o tavrı Süleyman Seba'nın beni çok etkiledi. Allah rahmet eylesin. Bu benim için çok özel bir andı. Süleyman Seba ile tanışmak, Süleyman Seba'yı, Süleyman Seba'nın değerini anlamak; bunun da Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi olmaz diye düşünüyorum. Bu konudaki fikrim açık ve net. Bu konudaki ilgili birinin bir kırgınlığı varsa bunu kendi kalbinde, vicdanında yargılanmalı diye düşünüyorum" dedi.