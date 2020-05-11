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GeriFutbol Son Dakika | Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun canlı yayınında olay itiraflar!
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Futbol
Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 22:26,

Son Dakika | Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun canlı yayınında olay itiraflar!

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Instagram'da canlı yayın gerçekleştirdi. İki yıldız da birlikte oynadığı en iyi 11'leri açıklarken çarpıcı itiraflar yapıldı.

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Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Instagram'da canlı yayın gerçekleştirdi. İki yıldızın da yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

2İŞTE ÖNE ÇIKAN DİYALOGLAR
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İŞTE ÖNE ÇIKAN DİYALOGLAR

Arda Turan: "Abi sen çok profesyonelsin. Fenerbahçelisin ama Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve o günleri inkar etmiyorsun."Emre Belözoğlu: "Kesinlikle. Ben çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısındaki günlerimi de asla inkar etmem. "

3ÜLKE OLARAK EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ
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ÜLKE OLARAK EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ

Emre Belözoğlu: "Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar."

4KAYBETMEMEK ÜZERİNE OYNUYORUZ
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KAYBETMEMEK ÜZERİNE OYNUYORUZ

Emre Belözoğlu: "Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için. Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor. Kazanmanın üstüne oynamak bir risktir Türkiye'de. Kaybetmemek üstüne oynuyoruz. Diğer ülkelerle aramızdaki en büyük fark bu.

5AH AZİZ YILDIZIM, AH KOCAMAN
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'AH AZİZ YILDIZIM, AH KOCAMAN'

Arda Turan: "Hatırlıyor musun Emre ağabey, Atletico Madrid'de sabah kalktığında, 'Ah Aziz Yıldırım, ah Aykut Kocaman' diyordun?"Emre Belözoğlu: "Hepsi bir hatıra. Güzel anılar."

6HAGINİN YERİ FARKLIDIR
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HAGI'NİN YERİ FARKLIDIR

Emre Belözoğlu: "Benim için Hagi'nin yeri bütün oyunculardan farklıdır. Bana göre Türkiye'ye gelen iyi yabancılar Gheorghe Hagi, Alex de Souza ve Fernando Muslera. Arda Turan: "Ben Taffarel derim"

7ARADAKİ FARKIN SEBEBİ MUSLERA
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ARADAKİ FARKIN SEBEBİ MUSLERA

Emre Belözoğlu: "Muslera'ya rakip olarak çok oynadım. Futbol takım oyunudur ama bireysel olarak Muslera çok fark yaratıyor. Son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera'dır.

8EMRE AĞABEYİN ADALESİ ATTI
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EMRE AĞABEYİN ADALESİ ATTI

Arda Turan: "Portekiz maçından çıktık yürüyoruz, Emre abi önümden gidiyor. 'Abi adalelere bak, tavus kuşu gibi' dedim. Bir, iki, üçüncü adım, Emre abi alt adalesini yırttı."

9BURAK HİÇ YALNIZ BIRAKMADI
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BURAK HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Emre Belözoğlu: Burak Yılmaz hakkında ne düşünüyorsun?Arda Turan: Burak beni tek yalnız hissettirmeyen insandı. Sen olayların dışındaydın. Burak bana hep destek oldu. Bir haklılık peşinde değildik, tek hedefimiz milli takımla başarılı olmaktı. Burak bu ülkenin yetiştirdiği en büyük golcülerden biri.

10EN GÜZEL GOLÜM...
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EN GÜZEL GOLÜM...

Emre Belözoğlu: "En güzel golüm İtalya'ya attığım. Dört kişiyi açıp attım.Arda Turan: "Bence Mallorca'ya attığın gol bence en iyisi. Olduğun yerde aşırtma atıyorsun. Benim Boleslav'a attığım ikinci gol çok güzeldir. Bir de Espanyol'a attığım gol çok iyi. Sevilla'ya attığım aşırtma gol de güzeldir. Bizde oynarken Beşiktaş'a attığın gol güzel, maçı 3-2'ye getiriyorsun.

11EN BEĞENDİĞİM OYUNCU...
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EN BEĞENDİĞİM OYUNCU...

Emre Belözoğlu: "Trabzonspor'da en beğendiğim oyuncu Abdülkadir. Çok yetenekli bir oyuncu. Bizim Messi'miz. Çok büyük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.Arda Turan: "Ben de Sosa'yı çok beğeniyorum"

12MERİH, İRFAN CAN, ABDÜLKADİR...
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MERİH, İRFAN CAN, ABDÜLKADİR...

Arda Turan: "En beğendiğim genç oyuncu olarak Merih'i çok beğeniyorum. Bir de İrfan Can. Nasıl gelişti ama!Emre Belözoğlu: "Ben de İrfan Can ve Abdülkadir diyorum. İrfan kiloyu da verdi, beni dinledi.

13SAYIN SPORTİF DİREKTÖRÜM
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SAYIN SPORTİF DİREKTÖRÜM

Emre Belözoğlu: "En iyi 11'imi açıklayayım ancak en az 3 Türk olsun. Bence Türk futbolunda da böyle olması gerekiyor. İlerleyen dönemde sahada en az 3 Türk oyuncunun olacağını düşünüyorum"Arda Turan: "Peki sayın sportif direktörüm"

14BİRLİKTE OYNADIKLARI EN İYİ 11LER
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BİRLİKTE OYNADIKLARI EN İYİ 11'LER

Emre Belözoğlu'nun en iyi 11'i: Taffarel, Zannetti, Roberto Carlos, Cannavaro, Cordoba, Arda Turan, Hagi, Alex, Davids, Burak Yılmaz, Ronaldo

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Arda Turan'ın en iyi 11'i: Courtois, Dani Alves, Filipe Luis, Godin, Pique, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Messi, Neymar, Iniesta, Burak.

16ÇOK ZOR MAÇ OLUR
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ÇOK ZOR MAÇ OLUR

Arda Turan: "Galiba benim takımım kazanır. Messi var.Emre Belözoğlu: Belli olmaz. Bende de Ronaldo var. Çok zor maç olur.

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