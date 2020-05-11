Son Dakika | Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun canlı yayınında olay itiraflar!

KAYBETMEMEK ÜZERİNE OYNUYORUZ Emre Belözoğlu: "Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için. Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor. Kazanmanın üstüne oynamak bir risktir Türkiye'de. Kaybetmemek üstüne oynuyoruz. Diğer ülkelerle aramızdaki en büyük fark bu.