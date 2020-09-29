Arda Turan'ın gitmek istediği takımı açıkladı!

"GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI" İngilizce konuştu, gerçekten istekliydi. Ben onun İspanya'ya gitmesinin, kendisi için daha iyi olacağını düşündüm. Çok net bir çocuktu. Sonra Rangers'a transferi için de İskoç ekibiyle görüştük, niye olmadı, bilmiyorum.