Arda Turan'ın gitmek istediği takımı açıkladı!

Sezon başında Galatasaray'a dönen Arda Turan'la ilgili flaş bir itiraf geldi.
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33 yaşındaki yıldız futbolcu Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir macerasının ardından 9 yıl sonra yuvası Galatasaray'a dönmüştü.
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı Rangers'ın eski altyapı direktörü Tommy Wilson, milli yıldızla arasında geçen bir diyaloğu anlattı.
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"U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KONUŞTUK"
2006 yılında İskoçya U19 takımının teknik direktörlüğünü yaparken, U19 Avrupa Şampiyonası'nda Arda Turan ile yaptığı sohbeti anlatan Wilson, yıldız futbolcunun o zamanlar transfer olmak istediği kulübü açıkladı.
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Arda Turan'ın 19 yaşında Rangers'a transfer olmak istediğini belirten Wilson, "O konuşmayı hiç unutmayacağım. Çok açık bir şekilde konuştu. Tüm takımlar Polonya'da aynı otelde kalıyordu ki bu da aslında ilginç.
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"RANGERS'A GELMEK İSTEDİ"
Rangers sohbeti nereden çıktı, bilmiyorum. Arda, Rangers'ın büyük bir takım olduğunu biliyordu ve Rangers'a transfer olma konusunda bizimle konuştu.
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"GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI"
İngilizce konuştu, gerçekten istekliydi. Ben onun İspanya'ya gitmesinin, kendisi için daha iyi olacağını düşündüm. Çok net bir çocuktu. Sonra Rangers'a transferi için de İskoç ekibiyle görüştük, niye olmadı, bilmiyorum.
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Bu kadar büyük başarılara ulaşan bir oyuncuyu almak harika olurdu. Kariyerine bir bakın, oynadığı takımlarda büyük katkısı oldu" ifadelerini kullandı.
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"ARDA, SAĞ BEK OYNAMAKTAN MEMNUN DEĞİLDİ"
Arda Turan'ın o turnuvada sağ bek oynadığı da belirten teknik adam, "İskoçya ile Türkiye'yi 3-2 mağlup ettik ve nasıl başardık, bilmiyorum. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takımdı.
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Arda Turan ise sağ bek oynadı ve o da bundan memnun değildi. O her yerde oynayabilecek oyunculardan biri ve bunu başarabilecek çok fazla futbolcu yok" dedi. (Sabah)