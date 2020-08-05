MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Arda Turan, Galatasaray'a imzayı attı ve taraftara seslendi! Fatih Terim itirafı...
GeriFutbol Son Dakika | Arda Turan, Galatasaray'a imzayı attı ve taraftara seslendi! Fatih Terim itirafı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 19:33,

Son Dakika | Arda Turan, Galatasaray'a imzayı attı ve taraftara seslendi! Fatih Terim itirafı...

Galatasaray, Arda Turan'ın transferini resmen duyurdu. Açıklamanın ardından tecrübeli futbolcu, taraftara seslendi ve Fatih Terim itirafında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

2
Abone Olgoogle-news

Sarı-kırmızılı kulübün duyurusunda "Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

3
Abone Olgoogle-news

9 yıl aradan sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan, önemli açıklamalarda bulundu.

4
Abone Olgoogle-news

Galatasaray forması ile çıkacağı ilk antrenmanı iple çektiğini belirten Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

5TEŞEKKÜR EDİYORUM
Abone Olgoogle-news

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum

6FATİH TERİM SÖZLERİ
Abone Olgoogle-news

FATİH TERİM SÖZLERİ

Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak

7TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM
Abone Olgoogle-news

TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM

En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yaşamak dileğiyle. Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz

8BERABER OYNAMA ZAMANI
Abone Olgoogle-news

BERABER OYNAMA ZAMANI

Florya’daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına koymuşlardı. Şimdi yeni Ardalarla beraber orada oynama zamanı

9TARAFTARIMIZ BANA İNANSIN, GÜVENSİN
Abone Olgoogle-news

TARAFTARIMIZ BANA İNANSIN, GÜVENSİN

Tekrardan Galatasaraylı Arda’yı, Galatasaray’ın evladı Arda’yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin

10İLK ANTRENMANI İPLE ÇEKİYORUM
Abone Olgoogle-news

İLK ANTRENMANI İPLE ÇEKİYORUM

Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekâsı hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İlk antrenmanı iple çekiyorum

11ARDA TURANDAN PAYLAŞIM
Abone Olgoogle-news

ARDA TURAN'DAN PAYLAŞIM

Tecrübeli futbolcu, resmi açıklamanın ardından sosyal medya hesabından "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın." şeklinde paylaşım yaptı.

12MUSTAFA CENGİZDEN ARDA TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA
Abone Olgoogle-news

MUSTAFA CENGİZ'DEN ARDA TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Aslında Arda Turan'ın transferi bir transfer imzası değil, yuvasına geri dönüş imzası. Arda, bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz, değerli bir sporcu, Türkiye'yi ve Türk sporunu başarıyla temsil etmiş bir insan. Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. Taşlar yerli yerine oturdu, su aktı ve yolunu buldu. Doğru şekilde, doğru usullerle, teknik heyetimizin talebi doğrultusunda oldu. Biz teknik heyetimizin taleplerini çok ciddiye alırız

13YUVANA HOŞ GELDİN ARDA
Abone Olgoogle-news

YUVANA HOŞ GELDİN ARDA

Bizlere şampiyonluk yaşatmış teknik direktörümüzün riyasetinde, onun taleplerini ciddiye alırız. Arda da teknik heyetimizin istediği oyunculardan biriydi. Bizim de niyetimiz ile uyuştu. Kendisine yuvana hoş geldin Arda diyoruz.

14İNSANLAR HATA YAPABİLİR
Abone Olgoogle-news

İNSANLAR HATA YAPABİLİR

Bizim Arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir, şu anda ben bile konuşurken bir pot kırmış veya hata yapmış olabilirim. Hata insana, kula mahsus. Bunları bu aşamada çok büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Hele benim gibi üç tane kanser geçirip hala savaşırsanız, biraz daha hoşgörülü biraz daha toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorsunuz.

15ARDA DA BU RUHUN PARÇALARINDAN BİRİDİR
Abone Olgoogle-news

ARDA DA BU RUHUN PARÇALARINDAN BİRİDİR

Bunu ne derece realize edebilirsiniz, o da ayrı bir gündem maddesi. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birliktelik, beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir. Kendisine tekrar yuvana hoş geldin diyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi