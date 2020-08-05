Son Dakika | Arda Turan, Galatasaray'a imzayı attı ve taraftara seslendi! Fatih Terim itirafı...
Galatasaray, ArdaTuran'ın transferini resmen duyurdu. Açıklamanın ardından tecrübeli futbolcu, taraftara seslendi ve Fatih Terim itirafında bulundu.
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Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Sarı-kırmızılı kulübün duyurusunda "Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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9 yıl aradan sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan, önemli açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray forması ile çıkacağı ilk antrenmanı iple çektiğini belirten Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:
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TEŞEKKÜR EDİYORUM
Duygular çok derin. Zaman çok fazla yorum yapma ve konuşma zamanı değil. Benim için bir an önce sahaya çıkıp mücadele etme zamanı. Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum
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FATİH TERİM SÖZLERİ
Hocama bir şeyler söylemek istiyorum tekrardan bizi kavuşturduğu için. Hem formama hem camiama hem de hocama kavuşacağım için çok mutluyum. İnşallah her şey iyi olacak
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TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM
En güzel günleri, başarılı günleri tekrardan hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yaşamak dileğiyle. Taraftarı çok özledim. Onlarla kavuşacağım günü bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz
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BERABER OYNAMA ZAMANI
Florya’daki birçok personelle uzun süreler dostluğumuz, arkadaşlığımız devam etti. Tekrardan çalışma arkadaşı olmak bizim için çok iyi olacak. Zamanında benim ismimi çocuklarına koymuşlardı. Şimdi yeni Ardalarla beraber orada oynama zamanı
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TARAFTARIMIZ BANA İNANSIN, GÜVENSİN
Tekrardan Galatasaraylı Arda’yı, Galatasaray’ın evladı Arda’yı herkese göstereceğime inanıyorum. Galatasaray forması altında hayatım boyunca çok iyi mücadele ettim. Taraftarımız bana inansın, güvensin
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İLK ANTRENMANI İPLE ÇEKİYORUM
Onları nasıl buradan heyecanlandırarak gittiysem, bu formayı, bu camianın ismini en yüksek yerlere taşıdıysam şimdi bu forma altında da aynısını yapacağım. Buna inanıyorum. Bu yetenekler, bu oyun zekâsı hala bende. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İlk antrenmanı iple çekiyorum
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ARDA TURAN'DAN PAYLAŞIM
Tecrübeli futbolcu, resmi açıklamanın ardından sosyal medya hesabından "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın." şeklinde paylaşım yaptı.
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MUSTAFA CENGİZ'DEN ARDA TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA
Aslında Arda Turan'ın transferi bir transfer imzası değil, yuvasına geri dönüş imzası. Arda, bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz, değerli bir sporcu, Türkiye'yi ve Türk sporunu başarıyla temsil etmiş bir insan. Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. Taşlar yerli yerine oturdu, su aktı ve yolunu buldu. Doğru şekilde, doğru usullerle, teknik heyetimizin talebi doğrultusunda oldu. Biz teknik heyetimizin taleplerini çok ciddiye alırız
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YUVANA HOŞ GELDİN ARDA
Bizlere şampiyonluk yaşatmış teknik direktörümüzün riyasetinde, onun taleplerini ciddiye alırız. Arda da teknik heyetimizin istediği oyunculardan biriydi. Bizim de niyetimiz ile uyuştu. Kendisine yuvana hoş geldin Arda diyoruz.
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İNSANLAR HATA YAPABİLİR
Bizim Arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir, şu anda ben bile konuşurken bir pot kırmış veya hata yapmış olabilirim. Hata insana, kula mahsus. Bunları bu aşamada çok büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Hele benim gibi üç tane kanser geçirip hala savaşırsanız, biraz daha hoşgörülü biraz daha toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorsunuz.
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ARDA DA BU RUHUN PARÇALARINDAN BİRİDİR
Bunu ne derece realize edebilirsiniz, o da ayrı bir gündem maddesi. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birliktelik, beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir. Kendisine tekrar yuvana hoş geldin diyorum