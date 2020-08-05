Son Dakika | Arda Turan, Galatasaray'a imzayı attı ve taraftara seslendi! Fatih Terim itirafı...

İNSANLAR HATA YAPABİLİR Bizim Arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir, şu anda ben bile konuşurken bir pot kırmış veya hata yapmış olabilirim. Hata insana, kula mahsus. Bunları bu aşamada çok büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Hele benim gibi üç tane kanser geçirip hala savaşırsanız, biraz daha hoşgörülü biraz daha toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorsunuz.