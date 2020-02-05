Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 09:47,
Son Dakika | Arda Turan bombası! Takımı herkesi şaşırtacak... Transfer Haberleri
Galatasaray paylaşımıyla bu sezon için sarı kırmızılı takımın defterini kapatan Arda Turan'ın yeni adresi herkesi şaşırtacak.
Ara transfer döneminde Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Arda Turan'ı yeniden Galatasaray'a kazandırmak için özellikle Fatih Terim büyük çaba harcamıştı.
Her fırsatta Arda'nın Galatasaray'ın bir değeri olduğuna dikkat çeken Fatih Terim'e Mustafa Cengiz ve yönetimi karşı çıkarken, "Bu kardeşimizle ilgili bize gelmiş bir şey yok. Teknik ekibimize ve hocamıza da telefonla ve sözlü ilettik ki konu gündemimizde yok. Şu anda da ifade ediyoruz ki bu kardeşimiz planlarımız arasında yok. Ben bunu söylemekten bıktım." açıklamasını yaptı.
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