Son Dakika | Arda Turan bombası! Takımı herkesi şaşırtacak... Transfer Haberleri

Fatih Terim de Cengiz ve yönetimin bu çıkışı üzerine “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray” şeklinde bir tweet attı. Arda Turan ise "Birkaç özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen, en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun İçimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın başarısı için olacak." sözleriyle açıklamasında eski hocasına özel bir yer ayırdı.