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Futbol
Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 09:47, /

Son Dakika | Arda Turan bombası! Takımı herkesi şaşırtacak... Transfer Haberleri

Galatasaray paylaşımıyla bu sezon için sarı kırmızılı takımın defterini kapatan Arda Turan'ın yeni adresi herkesi şaşırtacak.

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Ara transfer döneminde Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Arda Turan'ı yeniden Galatasaray'a kazandırmak için özellikle Fatih Terim büyük çaba harcamıştı.

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Her fırsatta Arda'nın Galatasaray'ın bir değeri olduğuna dikkat çeken Fatih Terim'e Mustafa Cengiz ve yönetimi karşı çıkarken, "Bu kardeşimizle ilgili bize gelmiş bir şey yok. Teknik ekibimize ve hocamıza da telefonla ve sözlü ilettik ki konu gündemimizde yok. Şu anda da ifade ediyoruz ki bu kardeşimiz planlarımız arasında yok. Ben bunu söylemekten bıktım." açıklamasını yaptı.

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Fatih Terim de Cengiz ve yönetimin bu çıkışı üzerine “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. Sadece Galatasaray” şeklinde bir tweet attı. Arda Turan ise "Birkaç özel kelime de Fatih hocam için. Yaşanan tüm zorlu süreçlere rağmen, en ihtiyacım olduğu anda bana yardım elini uzattığı için, şefkatini ve sevgisini bana hissettirdiği için kendisine minnettarım. En karamsar olduğum anlarda yine bana yol gösterici oldu. Benim ve ailemin babası çocuğumun dedesidir. Hayatım boyunca da öyle olacaktır. Şartlar ne olursa olsun İçimdeki Galatasaray aşkı hep aynıdır. Dualarım her zaman olduğu gibi Galatasaray’ın başarısı için olacak." sözleriyle açıklamasında eski hocasına özel bir yer ayırdı.

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Galatasaray defterinin tamamen kapanmasıyla birlikte Arda Turan'ın bir sonraki takımı merak konusu oldu. Bu konuda ortaya atılan birçok iddia olmuştu. Ara transfer döneminde Brezilya basını çarpıcı iddialar ortaya atmış ve Arda'nın Palmeiras ve Flamengo ile görüşme halinde olduğunu yazmıştı. Arjantin basınına yansıyan haberlerde ise Boca Juniors'un oyuncuyla temasta olduğu yazıldı.

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İspanyol basını ortalığı karıştıracak bir iddiayı okuyucuylarıyla paylaştı...

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Sport, Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden ve kulüpsüz kalan Arda Turan'ın Dembele'nin yokluğunda Barcelona'ya döneceğini yazdı.

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Barcelona, sakatlanan Ousmane Dembele'nin yerine Arda Turan'ı çağırabilir. Sport muhabiri Albert Roge, "Barcelona'da Arda Turan zamanı geldi" şeklinde paylaşımda bulunarak, deneyimli oyuncunun kadroya dönebileceğini işaret etti.

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La Liga kulübünde 9. kez sakatlanan ve bir türlü iyileşemeyen Dembele'nin yerine kadroya düşünülen Arda Turan, İspanya'da çıkan dedikodular nedeniyle heyecanlandı. 

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Arda'nın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 

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Arda Turan'ın ismi Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ve Antalyaspor ile de anılmıştı...

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