Son Dakika | Arap gazeteci Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdu! İki isim ve 37 milyon TL...
Yeni sezona bomba transferlerle başlayan Fenerbahçe'de birçok isim ile de yollar ayrılmıştı. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertlilerde ayrılıklar yaşanmaya devam edecek. Kanarya, kadroda düşünmediği yıldız futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı...
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Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti.
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18 TRANSFER YAPILDI
Emre Belözoğlu, Erol Bulut ve yönetimin transfer çalışmalarıyla Tisserand, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas kadroya katılmıştı.
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14 İSİMLE YOLLAR AYRILDI
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 14 oyuncuyla da yollarını ayırarak büyük bir değişime gitmişti.
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Fenerbahçe'den ayrılan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz Türüç, Zanka, Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan şeklinde olmuştu.
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BOL ALTERNATİFLİ KADRO KURULDU
Tarihi bir transfer çalışmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un elinde her mevkide bol alternatifi olan bir kadro bulunuyor.
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İKİ AYRILIK DAHA YOLDA
Öte yandan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanacak. Uzun süredir gündemi meşgul eden Garry Rodrigues konusu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağa benziyor. Sarı-lacivertlilerin göndermek için çaba harcadığı Yeşil Burun Adalı futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı.
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Takımı Al Ittihad'a dönme ihtimali de bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili son gelişmeyi Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri verdi. Al-Bakiri, kişisel Twitter hesabından paylaştığı haberde Suudi ekibinin oyuncunun Fenerbahçe'deki kontratını feshetmesini beklediğini yazdı.
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SÖZLEŞME FESHİ MASADA
Bakiri ayrıca Al Ittihad'ın yıldız oyuncuyu geri istediğini ancak Fenerbahçe'nin "kiralık anlaşmasını feshetmesini" beklediğini kaydetti.
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Al-Bakiri açıklamasında, "Rodrigues, Ittihad ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ve yarım sezon oynadıktan sonra 2 yıllığına kiralandı. 1 yıllık daha kiralık anlaşması var. Kulüp, Türklerin sözleşmeyi feshetmesini ve haklarından vazgeçmesini bekliyor. Sonrasında geri dönüş gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
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EROL BULUT: HER ŞEY YAŞANABİLİR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues ile ilgili konuşmuştu. Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini kaydeden Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." ifadelerini kullanmıştı.
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4 GOL 6 ASİST
Rodrigues, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 29 maçta dört gol ve altı asist üretmişti..
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NABIL DIRAR İLE DE YOLLAR AYRILMAYA ÇALIŞILIYOR
Öte yandan Fenerbahçe, forma şansı zora giren, Erol Bulut'un da gözüne giremeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar ile de yollarını ayırmak istiyor.
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37 MİLYON TL ÖDENECEK
Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa, yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon Euro'luk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.