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GeriFutbol Son Dakika | Ara transferde Süper Lig'i sallayacak takas! Kimse beklemiyordu...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 11:29 | 

Son Dakika | Ara transferde Süper Lig'i sallayacak takas! Kimse beklemiyordu...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam edecek olan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesine sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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1SÜPER LİGİ SALLAYACAK
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SÜPER LİG'İ SALLAYACAK

Ara transfer döneminde Süper Lig'i sallayacak takas operasyonu için düğmeye basıldı. İşte detaylar...

2ÇALIŞMALAR SÜRÜYPR
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ÇALIŞMALAR SÜRÜYPR

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

3MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEK
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MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEK

Siyah-beyazlı yönetim öncelikle kadro dışı bırakılan oyuncularını kiralayarak mali yükünü hafifletmek istiyor.

4SATIŞ VE TAKASLA GELİR
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SATIŞ VE TAKASLA GELİR

Diğer yandan da beklediği verimi bir türlü alamadığı isimlerden de satış ya da takas yoluyla gelir elde etmenin peşinde.

5DORUKHAN TOKÖZ YOLCU
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DORUKHAN TOKÖZ YOLCU

Bu isimlerden biri de Dorukhan Toköz... Geçirdiği sakatlığın ardından eski günlerini aratan bir performans ortaya koyuyor.

6YENİ İDDİA
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YENİ İDDİA

Ayrıca yönetimin yaptığı sözleşme yenileme teklifine de halen olumlu yanıt vermeyen Dorukhan Toköz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

7KAFALAR KARIŞTI
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KAFALAR KARIŞTI

Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın milli oyuncu için takas teklifleriyle kapıya dayanması Beşiktaş yönetiminin kafasını karıştırdı.

85 MİLYON EURO GELMEDİ
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5 MİLYON EURO GELMEDİ

Siyah-beyazlıların asıl amacı Dorukhan'ın yurt dışına satılması karşılığında 5 milyon euro ve üzerinde bir rakamın kulübün kasasına konulmasıydı. Ancak öyle bir teklif şu an için yok.

9FENERBAHÇENİN TEKLİFİ SONRASI YENİ ÖNERİ
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FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ SONRASI YENİ ÖNERİ

Fenerbahçe'nin Harun, Sadık ve Dirar'lı teklifi ile Galatasaray'ın Diagne teklifinden hangisinin daha mantıklı olacağı tartışılırken, Beşiktaşlı yetkililerin ise sarı-kırmızılı ekibe yeni bir öneri sunacağı öğrenildi.

10EMRE AKBABA SÜRPRİZİ
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EMRE AKBABA SÜRPRİZİ

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Dorukhan'ın durumunu konuşan Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı teknik adamın Emre Akbaba'yı istediğini öğrendi.

11SERGEN YALÇIN BU SÖZLERLE İSTEDİ
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SERGEN YALÇIN BU SÖZLERLE İSTEDİ

"Dorukhan'ın eski performansına geri dönmesini en çok ben istiyorum. Ancak şu an için beklentilerin uzağında kaldı. Eğer takas yoluyla gidecek olursa, G.Saray'dan Diagne'yi değil, Emre Akbaba'yı isterim. Emre de orada fazla şans bulamıyor. Eğer böyle bir takasa sıcak bakılırsa, ben de onay verebilirim"

12EMRE AKBABA + PARA
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EMRE AKBABA + PARA

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Dorukhan için ezeli rakibinden Emre Akbaba ve bir miktar para talep edeceği belirtildi. (Fotomaç)

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