Son Dakika | Ara transferde Süper Lig'i sallayacak takas! Kimse beklemiyordu...

Ara transfer döneminde Süper Lig'i sallayacak takas operasyonu için düğmeye basıldı. İşte detaylar...
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ÇALIŞMALAR SÜRÜYPR
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEK
Siyah-beyazlı yönetim öncelikle kadro dışı bırakılan oyuncularını kiralayarak mali yükünü hafifletmek istiyor.
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SATIŞ VE TAKASLA GELİR
Diğer yandan da beklediği verimi bir türlü alamadığı isimlerden de satış ya da takas yoluyla gelir elde etmenin peşinde.
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DORUKHAN TOKÖZ YOLCU
Bu isimlerden biri de Dorukhan Toköz... Geçirdiği sakatlığın ardından eski günlerini aratan bir performans ortaya koyuyor.
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YENİ İDDİA
Ayrıca yönetimin yaptığı sözleşme yenileme teklifine de halen olumlu yanıt vermeyen Dorukhan Toköz ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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KAFALAR KARIŞTI
Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın milli oyuncu için takas teklifleriyle kapıya dayanması Beşiktaş yönetiminin kafasını karıştırdı.
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5 MİLYON EURO GELMEDİ
Siyah-beyazlıların asıl amacı Dorukhan'ın yurt dışına satılması karşılığında 5 milyon euro ve üzerinde bir rakamın kulübün kasasına konulmasıydı. Ancak öyle bir teklif şu an için yok.
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FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ SONRASI YENİ ÖNERİ
Fenerbahçe'nin Harun, Sadık ve Dirar'lı teklifi ile Galatasaray'ın Diagne teklifinden hangisinin daha mantıklı olacağı tartışılırken, Beşiktaşlı yetkililerin ise sarı-kırmızılı ekibe yeni bir öneri sunacağı öğrenildi.
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EMRE AKBABA SÜRPRİZİ
Teknik direktör Sergen Yalçın ile Dorukhan'ın durumunu konuşan Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı teknik adamın Emre Akbaba'yı istediğini öğrendi.
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SERGEN YALÇIN BU SÖZLERLE İSTEDİ
"Dorukhan'ın eski performansına geri dönmesini en çok ben istiyorum. Ancak şu an için beklentilerin uzağında kaldı. Eğer takas yoluyla gidecek olursa, G.Saray'dan Diagne'yi değil, Emre Akbaba'yı isterim. Emre de orada fazla şans bulamıyor. Eğer böyle bir takasa sıcak bakılırsa, ben de onay verebilirim"
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EMRE AKBABA + PARA
Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Dorukhan için ezeli rakibinden Emre Akbaba ve bir miktar para talep edeceği belirtildi. (Fotomaç)