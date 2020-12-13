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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 10:51 | 

Son Dakika | Anthony Joshua'nın nakavtı sonrası olay Tyson Fury sözleri! Muhammed Ali'den sonra ilk kez...

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Bulgar Kubrat Pulev'i yenerek ağır sıklet kemerlerini korudu, dövüşün ardından ise tarihe geçecek açıklamalar yapıldı.

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Dünya ağırsıklet boks unvan müsabakasında Anthony Joshua ile Kubrat Pulev karşılaştı, dövüş sonrası ortalık karıştı...

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Koronavirüs nedeniyle 6 ay gecikmeli düzenlenen Dünya ağırsıklet boks unvan müsabakasına Anthony Joshua damgasını vurdu.

390 BİN KİŞİLİK WEMBLEYDE...
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90 BİN KİŞİLİK WEMBLEY'DE...

90 bin kapasiteli Wembley Stadyumu'nda gerçekeleşen mücadeleye koronavirüs nedeniyle sadece bin seyirci alındı.

49. RAUNTTA NAKAVT
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9. RAUNTTA NAKAVT

Mücadele boyunca ringde üstün taraf olarak gözüken Joshua, 9. rauntta Pulev'i nakavtla mağlup ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini korumayı başardı.

5SADECE TEK YENİLGİSİ VAR
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SADECE TEK YENİLGİSİ VAR

Kariyerinde 22'si nakavtla olmak üzere çıktığı 25 maçın 24'ünü kazanan Joshua, tek yenilgisini geçen yıl Andy Ruiz'e karşı almıştı. Daha önce 2014'te Ukraynalı Wladimir Klitschko'ya kaybeden 39 yaşındaki Pulev ise 30. maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

6TÜM DÜNYAYA MESAJ VERDİ
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TÜM DÜNYAYA MESAJ VERDİ

İngiliz boksör Joshua, Bulgar rakibi Kubrat Pulev karşısında gövde gösterisi yaparken tüm dünyaya mesaj verdi.

7GELECEKSE GELSİN
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'GELECEKSE GELSİN'

Maçın ardından Joshua, ''Hayatım boyunca tüm kemerlerin peşinden koştum. Bunun için yaşıyorum. Karşımdakinin kim olduğu önemli değil, rekabeti severim. Eğer bu Tyson Fury olacaksa olsun bakalım. Benim için önemli değil'' diyerek meydan okudu.

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Bunun üzerine Tyson Fury, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tansiyonu yükselten açıklamalarda bulundu.

9ÜÇ TUR İÇİNDE SENİ DÖVECEĞİM
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'ÜÇ TUR İÇİNDE SENİ DÖVECEĞİM'

Fury, çektiği videoda Joshua'ya seslenirken ''Seni üç tur içinde döveceğim Joshua! Bekle beni... Bu dövüşü istiyorum. Seni yere sereceğim.'' sözlerini kullandı.

10TARİHİN EN ÖNEMLİ MAÇI
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'TARİHİN EN ÖNEMLİ MAÇI'

Anthony Joshua ve Tyson Fury arasında yapılacak dövüş ise şimdiden büyük ses getirdi. İngiliz basını iki boksör arasındaki oynanacak maçı 'İngiliz boks tarihinin en önemli maçı' olarak yorumladı.

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Ünlü boks organizatörü ve Fury'nin menajerliğini yapan Bob Arum, ikilinin bu açıklamalarından sonra Joshua - Fury maçının tarihe geçeceğini belirtti.

12MUHAMMED ALİ - JOE FRAZİERDEN SONRA...
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'MUHAMMED ALİ - JOE FRAZİER'DEN SONRA...'

Arum, ''Anthony Joshua ve Tyson Fury maçı, 1971'de yapılan Muhammad Ali - Joe Frazier maçından sonraki en büyük dövüş olacak. Tarih bu maçı konuşacak, göreceksiniz...'' diye konuştu.

13EFSANEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
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'EFSANEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Joshua'nın menajeri Eddie Hearn ise ''Yarından itibaren Tyson Fury maçına odaklanacağız. Bunu istiyuruz, efsane olmayı sürdürmek istiyoruz.'' dedi.

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