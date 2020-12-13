Son Dakika | Anthony Joshua'nın nakavtı sonrası olay Tyson Fury sözleri! Muhammed Ali'den sonra ilk kez...

'GELECEKSE GELSİN' Maçın ardından Joshua, ''Hayatım boyunca tüm kemerlerin peşinden koştum. Bunun için yaşıyorum. Karşımdakinin kim olduğu önemli değil, rekabeti severim. Eğer bu Tyson Fury olacaksa olsun bakalım. Benim için önemli değil'' diyerek meydan okudu.