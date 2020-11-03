Son Dakika | Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından: 'İddia ediyorum, 9 puan silme cezasına rağmen...'

FAİK ÇETİNER: KANATLARI UÇURDU Favori açık ara Fenerbahçe'ydi. Maç başladı, Fenerbahçe rakip alanda kamp kurdu. Gökhan, Valencia sağ kanattan, Caner, Pelkas sol kanattan yükleniyordu. Ozan Tufan vE Sosa ortadan bindiriyorlardı. Kornerlere iki stoper de geliyordu. Kale önünde cirit atan Fenerbahçe bu yarıda topu bir türlü üç direk arasından geçiremedi. Sadece savunmada kalarak bir puan hedefleyen Antalyaspor’a bir ihanet de takım içinden geliyordu. Devre biterken Jahovic’in rakibi Serdar’a yaptığı sert hareketi VAR atlamayınca ev sahibi 10 kişi kalıyordu. Rakip eksilince Erol Bulut ikinci yarıya aynı onbiri sürerken hamleye gerek yok diyordu. Bu yarının başında Sosa- Valencia -Ozan organizasyonu golle sonuçlanınca maç noktalanır dedik. Biz böyle düşünürken usta Podolski sahneye çıkıp ustaca bir gol atınca maça renk geldi. Dün gece çok koşan, çok pozisyon bulan Fenerbahçe kale önünde becerikli ve şanslı olsa maçı çok büyük farkla kazanırdı. Maçın özeti ise Fenerbahçe’yi dün gece tek kelimeyle kanatları uçurdu. Takımın yeni gözdesi de şüphesiz Perotti olur.