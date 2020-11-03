Son Dakika | Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından: 'İddia ediyorum, 9 puan silme cezasına rağmen...'
Fenerbahçe'nin haftanın kapanışında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı yazarlar değerlendirdi. Maç sonu birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. Ahmet Çakar'ın çok konuşulacak iddiası ise olay oldu...
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi. Ahmet Çakar'ın Fenerbahçe ile ilgili ortaya attığı iddia olay oldu.
İLKER YASİN: TATİLDE İDMAN MAÇI
Güneş, deniz, yemekler harika... Ruslar pandemi olmasa Antalya’dan çıkmazdı. Almanlar ve İngilizler de öyle. Tam bir veteranlar diyarı. 30 yaşın üzerinde, çoğu bedelsiz 8 futbolcu ile maça başlayan Antalya’da Podolski, Nuri Şahin, Naldo, Veysel, Jahovic, Origil, Boffin ve Kudryashov emekli gibi, tatildeler. Maça başlarken Fenerbahçe’de 7 futbolcu 30’un üzerinde. Sahada 15 futbolcu toplam. Başta Sosa olmak üzere sahada 11 bitkin, yorgun ve heyecanlarını, duygularını yaptıkları işe katamamış, sezonun en kötü futbolunu oynayan bir Fenerbahçeli futbolcu grubu.
JAHOVIC SEVİNDİRDİ
İlk yarının son dakikasında Serdar’ın aşil tendonuna basıp kırmızı kart görev Jahovic’in takımını bir eksik bırakmasına Erol Bulut yedek kulübesindeki yıldız bolluğundan daha çok sevinmiş olmalı. 18 transfer... Belki hepsi birer değer. Ama Fenerbahçe ilk yarıda oynadığı gibi oynamamalı. İlk 20 dakikada 5 net gol pozisyonuna giren sarı lacivertli ekibin kalesinin ilk top 38. dakikada geldi. Fenerbahçe, teknik direktörü gitmiş, bu bedelsiz tatilcileri mutlaka yenecekti. 11’e 11’de olmadı ve ikinci yarı beklenen golle başladı. İlk yarıda saç yolduran oyunun ve kaçırılan gollerin sonrasında Erol Bulut 2. yarıya başlarken yedek kulübesinde pahalı yıldızlarına bakmadı bile. Ve maça başlayan 11’e adeta “İlk 45 dakikayı hatırlamak istemiyoruz. Temizleyin futbolunuzu” der gibiydi.
KAÇIRDIKÇA KAÇIRDI
2. yarı Fenerbahçe yine atak üstüne atak yaparak başladı. Valencia’nın ortasına Ozan temiz bir vuruşla golü buldu ve takımdaki stresi aldı derken, Tisserand ve Caner defansın göbeğinde tatildeki Alman golcü Podolski’ye beraberlik golüna attırdı. Fenerbahçe yağmur gibi geldi 10 kişi kalan Antalya’nın üstüne. Samatta, Pelkas, Tisserand kaçırdıkça kaçırırken Gustavo’nun topu da direkte patladı. Bu sezon Fenerbahçe’nin direkten dönen 6. topuydu. Durarak oynarsa 60 dakikalık futbol gücü olan Sosa’nın yerine Perotti sahne alırken Pelkas da yerini Cisse’ye bıraktı. Ünlü Fransız futbolcu Cantona’nın “Ben belli bir takıma karşı değil yenilgiye karşı oynarım” sözlerini hatırladım.
10 ATACAKKEN...
Bir başka tatilci Nuri Şahin’in çıkması ile oyuna giren Freddy dışında yenilmemek için oynayan oyuncu yoktu Antalya’da. 75 dakikaya kadar rakip ceza sahasına orta yapamayan Antalya, tam anlamıyla dağılmış, oyun tek kaleye dönmüş, rakip kaleye 28 şut atmış, akıl almaz golle kaçırmış Fenerbahçe, kapalı kapınını nasıl açılacağına daha çözememiş bir görüntü içindeydi.
10 GOL ATACAĞI MAÇTAN 1 PENALTI GOLÜYLE AYRILDI
Cisse ve Perotti’den sonra ademi, Mert Hakan ve Sinan’ı da oyuna alarak gol arayan Erol Bulut’un takımı tartışılacak bir penaltı kararının sonrasında düşürülen Perotti’nin vuruşuyla maçı kazandı. 10 gol atacağı maçtan 1 penaltı golüyle ayrıldı. Bedelsizler ile bedellilerin maçında yenilgiyi bedelsizler hak etmişti. Fenerbahçe şampiyon olacaksa, Fenerbahçe lig heyecanını içinde duyan ve hep kazanmaya oynayan futbolcularının heyecanı ve motivasyonu olacaktır. Bu resim şu an görünmüyor.
UĞUR MELEKE: O SICAĞA DAYANMAYAN KAR GALİBA BUYDU
Sanırım Süper Lig’de son zamanlarda izlediğimiz en tek taraflı müsabakaydı: Fenerbahçe maçı 28’e 4 şut, 12’ye 0 korner, rakip ceza alanında da 46 topla buluşma gibi fantastik istatistiklerle bitirdi. O hep bahsedilen ‘sıcağa dayanamayan kar’ buydu galiba! Erol Bulut’un Trabzonspor ikinci yarısındaki güzel oyundan zaten elinde önemli veriler vardı. Hafta içinde çalışarak o oyunun üzerine bir iki tuğla daha koymayı başarmışlar:
PELKAS CANLIYKEN OYUNDAN ÇIKTI
3- Erol Bulut belli ki iyi idman yaptırıyor, oyuncular gelişiyor: Valencia, Türkiye’deki en iyi maçını oynadı. Pelkas çok canlıyken oyundan çıkarıldı, bence şanssızlıktı. Samatta gol atamıyor ama onun dışında her şeyi doğru yapıyor. Gökhan’la taç organizasyonları da dikkat çekiciydi. Yine çok iyiydi Tanzanyalı. Perotti de Türkiye macerasına çok istekli başladı.
GİDİŞİ BÜYÜK KAYIP
Dünün kaybedeni Antalyaspor bu ligin önemli bir rengi... Zaman zaman Malaga’nın-Nice’in yaptığını yapıyorlar, normalde maddi sebeplerle bu takıma gelmeyecek oyuncuları güzel iklim-güzel coğrafya avantajıyla kente getirebiliyorlar. Ancak kadronuzda bu tarz oyuncularınız varsa, antrenörünüzün de onları yönetme konusunda mahir olması gerek. Eğer antrenmanda, tesiste, sahada herkes eşit, ama bazıları daha eşit olursa takım duygusu kaybedilir. Tamer Tuna bu takım için çok doğru bir teknik adam tercihiydi. Gidişi bence büyük kayıp. Yerine seçecekleri ismin de muhakkak yıldız yönetimi konusunda usta olması gerekir.
AHMET ÇAKAR: F.BAHÇE'NİN 9 PUANI SİLİNSE YİNE ŞAMPİYON OLUR
Şu an FIFA, Allah korusun Fenerbahçe'nin 9 puanını silse, Fenerbahçe'nin 8 puanı kalsa, iddia ediyorum yine Fenerbahçe hepsini geçer. Erol Bulut'u ne Beşiktaş, ne Galatasaray ne de Trabzonspor ürkütüyor. Sadece Başakşehir korkutur çünkü son şampiyon.
BAHİSE PARA YATIRSAM FENERBAHÇE'YE OYNARIM
İddaa'da şampiyonluk bahisine para yatırsam, Fenerbahçe'ye oynarım. Bu sene muhtemelen Fenerbahçe ve Başakşahir'den başka hiçbir takımın şampiyon olma şansı yok. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da dahil... Alanyaspor ve Karagümrük'ü kestiremiyorum.
FEYYAZ UÇAR: HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM, OZAN TUFAN...
Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor. Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor. Sahada çok doğru işler yapıyor" diye konuştu.
İLKER YASİN: MÜTHİŞ BİR OZAN İZLEDİK
1- Ozan Tufan’ın üç haftalık ‘on numara’ serüveni nihayet bitti. Ozan’ı sadece stopere baskı yapsın diye on numara oynatmak verimsiz. Dün Fenerbahçe nihayet 4-2-3-1’den 4-1-4-1’e döndü. Ozan merkezde sol iç, Sosa sağ iç olarak oynadılar. Orijinal yerinde müthiş bir Ozan izledik. Yine ikinci bölgeden kazandığı toplarla enfes driplingler yaptı.
FAİK ÇETİNER: KANATLARI UÇURDU
Favori açık ara Fenerbahçe'ydi. Maç başladı, Fenerbahçe rakip alanda kamp kurdu. Gökhan, Valencia sağ kanattan, Caner, Pelkas sol kanattan yükleniyordu. Ozan Tufan vE Sosa ortadan bindiriyorlardı. Kornerlere iki stoper de geliyordu. Kale önünde cirit atan Fenerbahçe bu yarıda topu bir türlü üç direk arasından geçiremedi. Sadece savunmada kalarak bir puan hedefleyen Antalyaspor’a bir ihanet de takım içinden geliyordu. Devre biterken Jahovic’in rakibi Serdar’a yaptığı sert hareketi VAR atlamayınca ev sahibi 10 kişi kalıyordu. Rakip eksilince Erol Bulut ikinci yarıya aynı onbiri sürerken hamleye gerek yok diyordu. Bu yarının başında Sosa- Valencia -Ozan organizasyonu golle sonuçlanınca maç noktalanır dedik. Biz böyle düşünürken usta Podolski sahneye çıkıp ustaca bir gol atınca maça renk geldi. Dün gece çok koşan, çok pozisyon bulan Fenerbahçe kale önünde becerikli ve şanslı olsa maçı çok büyük farkla kazanırdı. Maçın özeti ise Fenerbahçe’yi dün gece tek kelimeyle kanatları uçurdu. Takımın yeni gözdesi de şüphesiz Perotti olur.
İLKER YAĞCIOĞLU: GECENİN KAHRAMANLARI GÖKHAN VE CANER
Ozan'ın oyunu yine son derece başarılıydı. Ama gecenin kahramanları Fenerbahçe'nin iki beki Caner ve Gökhan'dı. Müthiş servisler yaptılar.Bahattin Şimşek'in Jahovic'e gösterdiği kart doğruydu.İstemeyerek de olsa dengesiz girerek çok sert bir faul yaptı. VAR'a gidip vermediği penaltı pozisyonunda ise hakeme inandırıcı gelmedi ama bence penaltıydı....
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