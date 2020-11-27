Son Dakika | Ankaragücü - Trabzonspor maçına damga vurdu, herkes onu konuşuyor! Tam 4 yıl sonra...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
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Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.
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İLERİ UÇTA BENIK AFOBE
Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu.
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Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.
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ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞINDA MUSTAFA BALCI YER ALDI
MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı.
Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.
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MAÇ ÖNCESİ TESİSTE KURBAN KESİLDİ
MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti. Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.
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MARADONA İÇİN SAYGI DURUŞU
Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.
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HARİKA GOL
Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor, Lewis Baker'in müthiş frikik golüyle 1-0 öne geçti.
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45+1'de serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz futbolcu, iyi bir vuruşla topu ağlarla buluştururken, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.
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FIRTINA ZİRVEDE...
Lewis Baker'in golüyle bordo mavililer, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu.
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4 YIL SONRA BİR İLK...
Lewis Baker, 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü Trabzonspor formasıyla Ankaragücü filelerine gönderdi.
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İLK İSABETLİ ŞUT ALPER'DEN
Öte yandan kısır keçen maçta ilk isabetli şut 44. dakikada Ankaragücü oyuncusu Alper Potuk'tan geldi.
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Lewis Baker'ın Ankaragücü karşısında gösterdiği performansın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.