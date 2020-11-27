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GeriFutbol Son Dakika | Ankaragücü - Trabzonspor maçına damga vurdu, herkes onu konuşuyor! Tam 4 yıl sonra...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 21:15 | 

Son Dakika | Ankaragücü - Trabzonspor maçına damga vurdu, herkes onu konuşuyor! Tam 4 yıl sonra...

Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında Ankaragücü ile Trabzonspor karşılaşırken, mücadelede bir ilk yaşandı.

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1AVCI DEĞİŞİKLİK YAPMADI
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AVCI DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü karşısında takımının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

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Avcı, geçen hafta ilk kez bordo-mavili takımın başında çıktığı ve takımının 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11'ini değiştirmeyerek, MKE Ankaragücü karşısına çıktı.

3İLERİ UÇTA BENIK AFOBE
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İLERİ UÇTA BENIK AFOBE

Kalede Uğurcan Çakır'ın oynadığı Trabzonspor'un savunma dörtlüsünü Joao Perreira, Edgar Ie, Vitor Hugo ve Marlon Rodrigues'ten oluşturdu.

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Orta sahanın ortasında Lewis Baker ve Abdulkadir Parmak'ı oynatan Avcı, kanatlarda Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'ye görev verdi. Santrfor arkasında Abdulkadir Ömür'ün görev aldığı bordo-mavililerin ileri ucunda ise Benik Afobe forma giydi.

5ANKARAGÜCÜNÜN BAŞINDA MUSTAFA BALCI YER ALDI
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ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞINDA MUSTAFA BALCI YER ALDI

MKE Ankaragücü'nün başında sahaya teknik sorumlu olarak Mustafa Balcı çıktı.

Teknik direktörü Fuat Çapa'yla geçen hafta Göztepe karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası yollarını ayıran başkent ekibini Trabzonspor maçına Balcı hazırladı.

6MAÇ ÖNCESİ TESİSTE KURBAN KESİLDİ
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MAÇ ÖNCESİ TESİSTE KURBAN KESİLDİ

MKE Ankaragücü, karşılaşmada önce tesislerinde kurban kesti. Beştepe Tesisleri'nde yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kurban kesilerek dualar edildi.

7MARADONA İÇİN  SAYGI DURUŞU
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MARADONA İÇİN  SAYGI DURUŞU

Öte yandan 60 yaşında hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona için saygı duruşunda bulunuldu.

8HARİKA GOL
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HARİKA GOL

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor, Lewis Baker'in müthiş frikik golüyle 1-0 öne geçti.

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45+1'de serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz futbolcu, iyi bir vuruşla topu ağlarla buluştururken, Süper Lig'de ilk golünü kaydetti.

10FIRTINA ZİRVEDE...
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FIRTINA ZİRVEDE...

Lewis Baker'in golüyle bordo mavililer, bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu.

114 YIL SONRA BİR İLK...
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4 YIL SONRA BİR İLK...

Lewis Baker, 15 Ekim 2016'dan (Vitesse formasıyla AZ Alkmaar'a) bu yana lig kariyerindeki ilk frikik golünü Trabzonspor formasıyla Ankaragücü filelerine gönderdi.

12İLK İSABETLİ ŞUT ALPERDEN
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İLK İSABETLİ ŞUT ALPER'DEN

Öte yandan kısır keçen maçta ilk isabetli şut 44. dakikada Ankaragücü oyuncusu Alper Potuk'tan geldi.

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Lewis Baker'ın Ankaragücü karşısında gösterdiği performansın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

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