Son Dakika | Altay Bayındır bombası! Rakam 8 milyon euro, Fenerbahçe...
Bu sezon süper bir performans ortaya koyan Altay Bayındır, Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı.
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Volkan Demirel artık teknik direktör Erol Bulut’un yardımcısı olarak görev yapıyor ama bir gözü hep Altay’ın üzerinde.
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ELJİF VE VEDAT'IN ARDINDAN...
“Bir kaleci oynaya oynaya gelişir. Yaşı henüz çok genç ama olgun bir kişiliği var, çok daha iyi olacak” diyen Demirel “Altay gelişmeye açık, Avrupa’nın en iyi genç kalecilerinden biri olmaya aday. İnşallah Eljif Elmas ve Vedat Muriç’ten sonra Fenerbahçe’nin dünya vitrinine sunacağı üçüncü isim olacak.” ifadelerini kullandı.
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Volkan Demirel, Altay’ın bu sezonki yükselişinin sebebini sorduğumuzda “Kaleci antrenörümüz Michael Kraft’ın rolü çok büyüktür kuşkusuz ama bir de takımdaki arkadaşlık iklimi elbetteki çok olumlu etkiledi Altay’ı." şeklinde konuştu.
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Altay Bayındır bu sezon ligde 11 maçta forma giyerken, kalesinde 13 gol gördü.
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KADERİ DEĞİŞTİREN MAÇLAR
Bu sezon Fenerbahçe’nin tüm lig maçlarında forma giyen kaleci Altay, özellikle 0-0 biten Galatasaray derbisi ile 2-1 kazanılan Karagümrük ve 2-0 galip gelinen Denizlispor karşılaşmalarında yıldızlaştı.
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YENİ EFSANE
Denizlispor maçında kalesine gelen 7 şutu da kurtaran Altay Bayındır, performansıyla ‘yeni efsane’ olma yolunda ilerliyor.
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8 MİLYON EURO
Güncel Transfermarkt verilerine göre Altay Bayındır'ın mevcut piyasa değeri 8 milyon euro.
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Ancak bu sezonki performansıyla bu rakam iki katına çıkacak gibi gözüküyor.
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İKİ TALİBİ ÇIKTI
Öte yandan Genç Altay'a talip olan iki kulüp de ortaya çıktı.
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Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Altay'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor.
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan gibi Altay Bayındır da transferin en çok konuşulacak isimlerinden olacak.