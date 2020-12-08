Son Dakika | Altay Bayındır bombası! Rakam 8 milyon euro, Fenerbahçe...

ELJİF VE VEDAT'IN ARDINDAN... “Bir kaleci oynaya oynaya gelişir. Yaşı henüz çok genç ama olgun bir kişiliği var, çok daha iyi olacak” diyen Demirel “Altay gelişmeye açık, Avrupa’nın en iyi genç kalecilerinden biri olmaya aday. İnşallah Eljif Elmas ve Vedat Muriç’ten sonra Fenerbahçe’nin dünya vitrinine sunacağı üçüncü isim olacak.” ifadelerini kullandı.