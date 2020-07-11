Gizli plan ortaya çıktı! Mehmet Ekici ve Galatasaray...

YÖNETİM İYİLEŞTİKTEN SONRA DÖNMESİNİ BEKLİYOR Sarı-Lacivertli yönetim Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak, "Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz" dese de tecrübeli isim buna pek sıcak bakmıyor.