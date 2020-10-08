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GeriFutbol Son Dakika | Almanya - Türkiye maçında Joachim Löw yine yakalandı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 07:35 | 

Son Dakika | Almanya - Türkiye maçında Joachim Löw yine yakalandı!

Türkiye bitti demeden yine bitmedi! A Milli Takımımız, Köln kentinde yer alan RheinEnergie Stadı'nda oynanan maçta Almanya'ya adeta kök söktürdü. 6 golün atıldığı karşılaşma nefes keserken Almanya hocası Joachim Löw yine çok fena yakalandı.

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İşte sosyal medyayı sallayan görüntüler ve detaylar...

2SON SÖZÜ TÜRKİYE SÖYLEDİ
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SON SÖZÜ TÜRKİYE SÖYLEDİ

A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık mücadelesinde dünya devi Almanya'ya adeta kök söktürürken sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Draxler ile öne geçen ev sahibi ekibe yanıt 49. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

4EFECANDAN BİR İLK
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EFECAN'DAN BİR İLK

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Neuhaus çıktı ve bir kez daha Almanya'yı öne geçirdi. Milliler, 67. dakikada Efecan Karaca ile skoru eşitledi. Savunmadan topu çıkarmakta güçlük çeken rakibe baskı yapan Alanyaspor'un yıldızı ay yıldızlı forma altında ilk golünü attı.

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Almanya, Waldschmidt ile 81. dakikada skoru 3-2'ye getirse de son sözü 90+4. dakikada Kenan Karaman söyledi. Millilerimizin organize geliştirdiği atakta Ozan Tufan, topu ceza sahasının hemen dışındaki Dorukhan'a yolladı.

6MUHTEŞEM GOL
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MUHTEŞEM GOL

Dorukhan'ın dokunuşunda Abdulkadir Ömür kendisine gelen topu ufak bir dokunuşla Kenan Karaman'a bıraktı ve Türkiye organizasyon açısından da harika bir golle maç tamamladı.

7EMRE CANA TEPKİ
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EMRE CAN'A TEPKİ

Geceye damga vuran isim ise Almaya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcu Emre Can oldu. Yıldız futbolcu, millilere 2-2'lik skoru getiren golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Emre Can'ın bu davranışı sosyal medyada eleştirilere de neden oldu.

8MAÇI ANLATAN SPİKER VE YORUMCUDAN ÖZAN VE EFECAN ÖVGÜSÜ
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MAÇI ANLATAN SPİKER VE YORUMCUDAN ÖZAN VE EFECAN ÖVGÜSÜ

Mücadeleyi anlatan Alman spiker ve yorumcular da özellikle Efecan Karaca ve Ozan Tufan'ın başarılı performanslarına vurgu yaptı.

9LÖWDEN ÖVGÜLER
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LÖW'DEN ÖVGÜLER

Karşılaşmanın ardından Almanya Milli Takımı hocası Joachim Löw de Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

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Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş TRT Spor'a konuşan Joachim Löw, daha önce izlediği takımlara göre karşısında daha iyi bir ay-yıldızlı takım bulduğunu söyledi.

11TÜRKİYE ÇOK İYİ TAKIM OLMUŞ
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TÜRKİYE ÇOK İYİ TAKIM OLMUŞ

Löw, "Türkiye'yi genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum. "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." şeklinde bir açıklama yaptı.

12LÖW YİNE YAKALANDI
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LÖW YİNE YAKALANDI

Köln kentinde yer alan RheinEnergie Stadı'nda oynanan maçta Almanya'nın hocası Joachim Löw'ün bazı alışkanlıklarından kurtulamadığı görüldü.

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2014 Dünya Kupası'nda sık sık burnunu karıştıran ve bu görüntüleri sık sık gündem olan Löw, 2018'deki İsveç maçında yine kameralara yakalanmıştı.

14ÖNLEM ALACAĞIM DEMİŞTİ
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'ÖNLEM ALACAĞIM' DEMİŞTİ

O dönem ''Maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım.'' açıklamasını yapan 60 yaşındaki teknik adam, şimdi de Almanya-Türkiye maçında gündeme oturdu.

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Alman teknik adamın burnunu karıştırırken çekilen görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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