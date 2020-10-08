Son Dakika | Almanya - Türkiye maçında Joachim Löw yine yakalandı!
Türkiye bitti demeden yine bitmedi! A Milli Takımımız, Köln kentinde yer alan RheinEnergie Stadı'nda oynanan maçta Almanya'ya adeta kök söktürdü. 6 golün atıldığı karşılaşma nefes keserken Almanya hocası Joachim Löw yine çok fena yakalandı.
Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Draxler ile öne geçen ev sahibi ekibe yanıt 49. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.
EFECAN'DAN BİR İLK
Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Neuhaus çıktı ve bir kez daha Almanya'yı öne geçirdi. Milliler, 67. dakikada Efecan Karaca ile skoru eşitledi. Savunmadan topu çıkarmakta güçlük çeken rakibe baskı yapan Alanyaspor'un yıldızı ay yıldızlı forma altında ilk golünü attı.
Almanya, Waldschmidt ile 81. dakikada skoru 3-2'ye getirse de son sözü 90+4. dakikada Kenan Karaman söyledi. Millilerimizin organize geliştirdiği atakta Ozan Tufan, topu ceza sahasının hemen dışındaki Dorukhan'a yolladı.
EMRE CAN'A TEPKİ
Geceye damga vuran isim ise Almaya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcu Emre Can oldu. Yıldız futbolcu, millilere 2-2'lik skoru getiren golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Emre Can'ın bu davranışı sosyal medyada eleştirilere de neden oldu.
TÜRKİYE ÇOK İYİ TAKIM OLMUŞ
Löw, "Türkiye'yi genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum. "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." şeklinde bir açıklama yaptı.
2014 Dünya Kupası'nda sık sık burnunu karıştıran ve bu görüntüleri sık sık gündem olan Löw, 2018'deki İsveç maçında yine kameralara yakalanmıştı.
Alman teknik adamın burnunu karıştırırken çekilen görüntü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
😍 Şiir şiirpic.twitter.com/Z2cL9l0rtf— Spor Arena (@sporarena) October 7, 2020
😍 Şiir şiirpic.twitter.com/Z2cL9l0rtf— Spor Arena (@sporarena) October 7, 2020