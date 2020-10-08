Son Dakika | Almanya - Türkiye maçında Joachim Löw yine yakalandı!

TÜRKİYE ÇOK İYİ TAKIM OLMUŞ Löw, "Türkiye'yi genel olarak iyi buldum. Türkiye 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum. "Çok keyifli bir maçtı, 6 gol izledik. Bizim açımızdan hayal kırıklığı oldu. Hep öne geçip, son saniyelerde gol yiyip berabere bitirmek bizim için üzücüydü." şeklinde bir açıklama yaptı.