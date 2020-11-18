Son Dakika | Almanya paramparça oldu! 89 yıl sonra bir ilk...

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun son haftasında A, C ve D liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı.
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FRANSA GARANTİLEDİ
A Ligi 3. Grup maçında Fransa, konuk ettiği İsveç'i 16 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 36. dakikada Benjamin Pavard, 90+5. dakikada Kingsley Coman'ın attığı gollerle 4-2 mağlup etti. İsveç'in golleri, 5. dakikada Viktor Claesson ve 88. dakikada Robin Quaison'dan geldi. Daha önce 3. Grup'tan Uluslar Ligi finallerine yükselmeyi garantileyen Fransa, 16 puana ulaştı. İsveç ise grup sonuncusu olarak B Ligi'ne düştü.
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PORTEKİZ SON NEFESTE
Grubun bir diğer maçında Portekiz, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Hırvatistan'ı son dakikada bulduğu golle 3-2 devirmeyi başardı. Hırvatistan'ın gollerini Mateo Kovačić (29' ve 65') kaydederken, Portekiz'in sayıları ise Rúben Dias (52' ve 90') ve Joao Felix'ten (60') geldi. Hırvatistan'da ayrı Marko Rog, 51. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
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KARADAĞ RAHAT KAZANDI
Öte yandan C Ligi 1. Grup'ta Karadağ, zirvede yer alarak B Ligi'ne çıktı. Bu grupta son sırada kalan Kıbrıs Rum Kesimi, play-out oynayacak takım oldu. D Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, 2. Grup'ta ise Cebelitarık lider olarak C Ligi'ne yükselmeyi başardı.
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UKRAYNA - İSVEÇ MAÇI ERTELENDİ
A Ligi'nde İsviçre ile Ukrayna arasındaki 4. Grup müsabakası ise Ukrayna Milli Takımı'nda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmadı.
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İSPANYA'DAN GOL YAĞMURU
Gecenin öne çıkan karşılaşmasında İspanya, sahasında Almanya'yı farklı bir skorla geçti ve A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı.
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6-0'LIK TARİHİ ZAFER
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata, 33, 55 ve 71. dakikalarda Ferran Torres, 38. dakikada Rodri, 89. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.
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ALMANLAR PARAMPARÇA
A Ligi 4. Grup'ta İspanya'nın Almanya'yı 6-0 gibi tarihi bir farkla devirdiği gece birçok açıdan tarihe geçti.
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89 YIL SONRA İLK
Almanya, İspanya karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetle milli takım tarihinde 89 yıl sonra ikinci kez bir rakibine bu skorla mağlup olmuş oldu. İspanya maçından önce tarihinde yalnızca bir kez 6-0'lık yenilgi alan Almanya, bu mağlubiyetini 1931 yılında Avusturya'ya karşı almıştı.
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RESMİ MAÇLARDA EN AĞIR YENİLGİ
1931 yılında oynanan Avusturya maçının özel müsabakası olması sebebiyle Almanya'nın İspanya karşısında aldığı bu 6-0'lık mağlubiyet, tarihe resmi maçlarda alınan en ağır yenilgi olarak geçti.
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1958'DEN SONRA İLK KEZ İLK YARIDA 3 GOL
Almanya ayrıca tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısını 3-0 yenik kapattı. Panzerler son olarak 1958'de oynanan Fransa maçının ilk devresinde kalesinde 3 gol birden görmüştü.
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NEUER İÇİN KARA GECE
Öte yandan Almanya kalesini koruyan Manuel Neuer, kulüp ve milli takım kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 6 gol yedi.
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FERRAN TORRES'İN KARİYER GECESİ
İspanya cephesinde ise Ferran Torres, Almanya milli takımına karşı hat-trick yapan ilk İspanyol oyuncu olarak tarihe geçti.
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ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU
1990 yılından sonra Almanya karşısında hat-trick yapma başarısı gösterebilen diğer isimler ise 2000'de Portekiz'den Sérgio Conceição ve 2001'de İngiltere'den Michael Owen olmuştu.
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LOW MAÇTAN SONRA NE DEDİ?
İspanya maçının ardından konuşan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, kendileri için kara bir gece olduğunu söyledi. Löw, "Yaptığımız hiç bir şey işe yaramadı. Bizim için zifiri karanlık bir gün. Bugün herşey her açıdan kötüydü. Sonunda geri çekilmek zorunda kaldık. Bu büyük hayal kırıklığını analiz etmeli ve sonrasında neleri değiştirebileceğimize bakacağız. İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başkalarına sormalısınız" dedi.
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"KARİYERİMİN EN ACI YENİLGİSİ"
Manuel Neuer, "Maçı berbat ettik. Bu sonuç hepimiz için hayal kırıklığı yaratıyor. Elbette çok büyük darbe aldık ama hala şansımız var." derken Toni Kroos ise "Kariyerimin en acı yenilgisi olmasa da, en büyük yenilgilerinden biri. Canımızı yaktı." ifadelerini kullandı.