Son Dakika | Almanya paramparça oldu! 89 yıl sonra bir ilk...

LOW MAÇTAN SONRA NE DEDİ? İspanya maçının ardından konuşan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, kendileri için kara bir gece olduğunu söyledi. Löw, "Yaptığımız hiç bir şey işe yaramadı. Bizim için zifiri karanlık bir gün. Bugün herşey her açıdan kötüydü. Sonunda geri çekilmek zorunda kaldık. Bu büyük hayal kırıklığını analiz etmeli ve sonrasında neleri değiştirebileceğimize bakacağız. İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başkalarına sormalısınız" dedi.