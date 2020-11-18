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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 07:46 | 

Son Dakika | Almanya paramparça oldu! 89 yıl sonra bir ilk...

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İspanya - Almanya maçı futbol tarihine geçti. Panzerler tarihinin en ağır yenilgisini alırken 89 yıl sonra bir ilk yaşandı.

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1TARİHİ HEZİMET
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TARİHİ HEZİMET

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftası 8 maçla başladı. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun son haftasında A, C ve D liglerinde toplam 8 karşılaşma oynandı.

2FRANSA GARANTİLEDİ
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FRANSA GARANTİLEDİ

A Ligi 3. Grup maçında Fransa, konuk ettiği İsveç'i 16 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 36. dakikada Benjamin Pavard, 90+5. dakikada Kingsley Coman'ın attığı gollerle 4-2 mağlup etti. İsveç'in golleri, 5. dakikada Viktor Claesson ve 88. dakikada Robin Quaison'dan geldi. Daha önce 3. Grup'tan Uluslar Ligi finallerine yükselmeyi garantileyen Fransa, 16 puana ulaştı. İsveç ise grup sonuncusu olarak B Ligi'ne düştü.

3PORTEKİZ SON NEFESTE
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PORTEKİZ SON NEFESTE

Grubun bir diğer maçında Portekiz, 1-0 geriye düştüğü müsabakada Hırvatistan'ı son dakikada bulduğu golle 3-2 devirmeyi başardı. Hırvatistan'ın gollerini Mateo Kovačić (29' ve 65') kaydederken, Portekiz'in sayıları ise Rúben Dias (52' ve 90') ve Joao Felix'ten (60') geldi. Hırvatistan'da ayrı Marko Rog, 51. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

4KARADAĞ RAHAT KAZANDI
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KARADAĞ RAHAT KAZANDI

Öte yandan C Ligi 1. Grup'ta Karadağ, zirvede yer alarak B Ligi'ne çıktı. Bu grupta son sırada kalan Kıbrıs Rum Kesimi, play-out oynayacak takım oldu. D Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları, 2. Grup'ta ise Cebelitarık lider olarak C Ligi'ne yükselmeyi başardı.

5UKRAYNA - İSVEÇ MAÇI ERTELENDİ
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UKRAYNA - İSVEÇ MAÇI ERTELENDİ

A Ligi'nde İsviçre ile Ukrayna arasındaki 4. Grup müsabakası ise Ukrayna Milli Takımı'nda görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmadı.

6İSPANYADAN GOL YAĞMURU
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İSPANYA'DAN GOL YAĞMURU

Gecenin öne çıkan karşılaşmasında İspanya, sahasında Almanya'yı farklı bir skorla geçti ve A Ligi 4. Grup'ta 11 puanla lider olarak UEFA Uluslar Ligi finallerine kaldı.

76-0LIK TARİHİ ZAFER
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6-0'LIK TARİHİ ZAFER

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Alvaro Morata, 33, 55 ve 71. dakikalarda Ferran Torres, 38. dakikada Rodri, 89. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

8ALMANLAR PARAMPARÇA
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ALMANLAR PARAMPARÇA

A Ligi 4. Grup'ta İspanya'nın Almanya'yı 6-0 gibi tarihi bir farkla devirdiği gece birçok açıdan tarihe geçti.

989 YIL SONRA İLK
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89 YIL SONRA İLK

Almanya, İspanya karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetle milli takım tarihinde 89 yıl sonra ikinci kez bir rakibine bu skorla mağlup olmuş oldu. İspanya maçından önce tarihinde yalnızca bir kez 6-0'lık yenilgi alan Almanya, bu mağlubiyetini 1931 yılında Avusturya'ya karşı almıştı.

10RESMİ MAÇLARDA EN AĞIR YENİLGİ
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RESMİ MAÇLARDA EN AĞIR YENİLGİ

1931 yılında oynanan Avusturya maçının özel müsabakası olması sebebiyle Almanya'nın İspanya karşısında aldığı bu 6-0'lık mağlubiyet, tarihe resmi maçlarda alınan en ağır yenilgi olarak geçti.

111958DEN SONRA İLK KEZ İLK YARIDA 3 GOL
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1958'DEN SONRA İLK KEZ İLK YARIDA 3 GOL

Almanya ayrıca tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısını 3-0 yenik kapattı. Panzerler son olarak 1958'de oynanan Fransa maçının ilk devresinde kalesinde 3 gol birden görmüştü.

12NEUER İÇİN KARA GECE
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NEUER İÇİN KARA GECE

Öte yandan Almanya kalesini koruyan Manuel Neuer, kulüp ve milli takım kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 6 gol yedi.

13FERRAN TORRESİN KARİYER GECESİ
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FERRAN TORRES'İN KARİYER GECESİ

İspanya cephesinde ise Ferran Torres, Almanya milli takımına karşı hat-trick yapan ilk İspanyol oyuncu olarak tarihe geçti.

14ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU
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ÜÇÜNCÜ İSİM OLDU

1990 yılından sonra Almanya karşısında hat-trick yapma başarısı gösterebilen diğer isimler ise 2000'de Portekiz'den Sérgio Conceição ve 2001'de İngiltere'den Michael Owen olmuştu.

15LOW MAÇTAN SONRA NE DEDİ
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LOW MAÇTAN SONRA NE DEDİ?

İspanya maçının ardından konuşan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, kendileri için kara bir gece olduğunu söyledi. Löw, "Yaptığımız hiç bir şey işe yaramadı. Bizim için zifiri karanlık bir gün. Bugün herşey her açıdan kötüydü. Sonunda geri çekilmek zorunda kaldık. Bu büyük hayal kırıklığını analiz etmeli ve sonrasında neleri değiştirebileceğimize bakacağız. İşim için endişelenmem gerekip gerekmediğini başkalarına sormalısınız" dedi.

16KARİYERİMİN EN ACI YENİLGİSİ
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"KARİYERİMİN EN ACI YENİLGİSİ"

Manuel Neuer, "Maçı berbat ettik. Bu sonuç hepimiz için hayal kırıklığı yaratıyor. Elbette çok büyük darbe aldık ama hala şansımız var." derken Toni Kroos ise "Kariyerimin en acı yenilgisi olmasa da, en büyük yenilgilerinden biri. Canımızı yaktı." ifadelerini kullandı.

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