Son Dakika | Almanya Ömer Faruk Beyaz'ı konuşuyor! Fenerbahçe...
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da gündem oldu.
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Ömer'in yeni adresiyle ilgili de ilk yakıştırma yapıldı.
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Fenerbahçe iki sezon önce Ömer Faruk Beyaz'la profesyonel sözleşme imzalamış, sözleşme ve doğum günü kutlamasına Ali Koç, dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve yöneticiler katılmıştı.
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TARTIŞMALAR ALEVLENDİ
Ömer Faruk Beyaz kendisini 2021’e kadar Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atarken geleceğin yıldız adaylarından gösterilen oyuncuyla ilgili tartışmalar alevlendi.
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BELÖZOĞLU JESTİ
Geçtiğimiz sezonun son bölümünde takımda forma şansı bulan 16 yaşındaki genç yıldız adayına en büyük jest Emre Belözoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe'de futbolu bırakan Emre Belözoğlu, son Rizespor maçının 64. dakikasında oyundan çıkarken kaptanlık bandını 16 yaşındaki genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz'a teslim etmişti.
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Camiada, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve çok fazla forma şansı bulamadığı için sarı lacivertli kulüpten ayrılan Merih Demiral'de yaşanan durumun bir benzerinin Ömer Faruk Beyaz'da yaşanacağı endişesi hakim.
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SÖZLEŞMEYİ UZATACAK MI?
Bilindiği gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz'ın, forma şansı bulamadığı gerekçesiyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
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ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Almanya ise Ömer Faruk Beyaz'ı programlarda konuşuyor. Alman Sky Sport News kanalında bu akşam (16 Kasım) yayınlanan Transfer Update-die Show (Transfer Güncellemesi Şovu) programında Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz mercek altına alındı.
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Her pazartesi Almanya saati ile 18:00-18:30 arası yapılan programda transfer piyasasındaki güncel spekülasyonlara, gelişmelere ışık tutularken genç oyuncular da scouting raporları üzerinden seyircilere tanıtılıyor.
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ÖMER FARUK'U KONUŞTULAR
Transfer Update programının bu hafta scouting raporu üzerinden ele aldığı genç yıldızlardan biri de Ömer Faruk Beyaz oldu.
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SCHALKE'YE YAKIŞTIRMA
Sky Sport transfer uzmanları, Beyaz’ın müthiş bir yetenek ve raporlarının çok iyi olduğunu belirtirken Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç oyuncunun Bundesliga, özellikle de bu tip oyunculara ihtiyacı olan Schalke için ideal olabileceğini ifade ettiler.
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“Müthiş bir oyun görüşü var ve takımın hücumuna inanılmaz etki yapıyor” diyen program yorumcuları Beyaz’ı 'Türk Messi' olarak nitelendirdi.
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2013 yılından bu yana Fenerbahçe alt yapısında forma giyen Ömer Faruk Beyaz geleceğin büyük yıldızları arasında gösteriliyor. Genç oyuncu ayrıca 36 kez de Ümit Milli olmak üzere diğer yaş gruplarında Milli Takım forması giydi.