Son Dakika | Almanya Ömer Faruk Beyaz'ı konuşuyor! Fenerbahçe...

SCHALKE'YE YAKIŞTIRMA Sky Sport transfer uzmanları, Beyaz’ın müthiş bir yetenek ve raporlarının çok iyi olduğunu belirtirken Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek genç oyuncunun Bundesliga, özellikle de bu tip oyunculara ihtiyacı olan Schalke için ideal olabileceğini ifade ettiler.