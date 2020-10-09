Son Dakika | Almanya maçının ardından bomba transfer! Bayern Münih...

ADETA İÇİNİ DÖKTÜ "Son dönemde Türkiye'nin en çok eleştirilen oyuncularından olabilirim. Gençliğimden bu yana dönem dönem böyle sıkıntılar yaşadım" diyen orta saha oyuncusu, bu durumun artık kendisini yıpratmadığını ve kendi yolunda ilerlediğini söylerken şu sözlerle içini döktü: