Son Dakika | Almanya maçının ardından bomba transfer! Bayern Münih...
Almanya maçındaki performansıyla büyüledi ve Bayern Münih'i peşine taktı. Çok konuşulacak transfer bombası...
BAYERN MÜNİH KANCASI
Özel maçta Almanya ile karşı karşıya gelen milli takımımız, Köln'de oynadığı futbolla tam not aldı ve beraberinde transfer gündemi hareketlendi. İşte o gece ve sonrasında yaşananlar...
OZAN'DAN JENERİKLİK GOL
Rhein Energie Stadio'da oynanan karşılaşmada Almanya, Julian Draxler'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Ozan Tufan, 49. dakikada attığı jeneriklik golle skoru 1-1'e getirdi.
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