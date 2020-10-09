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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 07:44 | 

Son Dakika | Almanya maçının ardından bomba transfer! Bayern Münih...

Almanya maçındaki performansıyla büyüledi ve Bayern Münih'i peşine taktı. Çok konuşulacak transfer bombası...

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1BAYERN MÜNİH KANCASI
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BAYERN MÜNİH KANCASI

Özel maçta Almanya ile karşı karşıya gelen milli takımımız, Köln'de oynadığı futbolla tam not aldı ve beraberinde transfer gündemi hareketlendi. İşte o gece ve sonrasında yaşananlar...

26 GOLLÜ BERABERLİK
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6 GOLLÜ BERABERLİK

A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı.

3OZANDAN JENERİKLİK GOL
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OZAN'DAN JENERİKLİK GOL

Rhein Energie Stadio'da oynanan karşılaşmada Almanya, Julian Draxler'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan Ozan Tufan, 49. dakikada attığı jeneriklik golle skoru 1-1'e getirdi.

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EFECAN KARACA MEYVESİNİ TOPLADI

Bu golden 9 dakika sonra Florian Neuhaus, kronometreler 58'i gösterdiğinde Mert Günok'u mağlup etti ve takımını 2-1 öne geçirdi. 67. dakikada ise Efecan Karaca, rakip yarı alanda önde yaptığı pres neticesinde topu kaptı ve Bernd Leno'yu devirerek skoru 2-2 yaptı.

5OZAN KABAK UZAKLAŞTIRAMADI
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OZAN KABAK UZAKLAŞTIRAMADI

Almanya adına 3. golü atan isim ise Gian-Luca Waldschmidt oldu. Alman futbolcu, 81. dakikada Ozan Kabak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu filelere gönderdi ve durumu 3-2'ye getirdi.

6KENAN KARAMAN SKORU BELİRLEDİ
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KENAN KARAMAN SKORU BELİRLEDİ

90+4. dakikada ise organize gelişen milli takım atağında ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, tek pasla Kenan Karaman'ı gördü ve yetenekli oyuncu yaptığı düzgün vuruşla maçın sorunu belirledi: 3-3

7ALMANLAR TAKDİR ETTİ
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ALMANLAR TAKDİR ETTİ

Karşılaşma sonrasında Ozan Tufan'ın şık golü ve uzatma dakikalarında gelen golün organizasyonu çok konuşuldu. Alman teknik adam Joachim Löw dahi beğenisini gizleyemedi.

8JOACHIM LOW DUYGULARINI GİZLEYEMEDİ
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JOACHIM LOW DUYGULARINI GİZLEYEMEDİ

Deneyimli teknik adam, Türk futbolcuların son yıllarda büyük gelişim gösterdiğinin altını çizerek, "Türkiye'yi iyi buldum. Son 2-3 senedir geliştiler. Çok teknik ve iyi oyunculara sahipler." övgüsünde bulundu.

9TRANSFER SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ
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TRANSFER SÖYLENTİLERİ ALEVLENDİ

Başta Almanlar olmak üzere otoritelerden tam not alan milli futbolcularımızın bu maçta sergilediği performansın ardından transfer söylentileri de alevlendi.

10BAYERN MÜNİH İDDİASI
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BAYERN MÜNİH İDDİASI

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın Bayern Münih başta olmak üzere birçok Bundesliga takımı tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

11OZAN TUFAN YİNE GÜNDEMDE
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OZAN TUFAN YİNE GÜNDEMDE

A Milli Takım ile Almanya karşısında attığı gol Ozan Tufan'ı bir kez daha gündemine getirdi.

12ÇIKIŞ YAKALADI
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ÇIKIŞ YAKALADI

Zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşen 25 yaşındaki oyuncu son 2 sezondaki performansı ile büyük bir çıkış yakaladı.

13ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ
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ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sabah Gazetesi'ne konuşan A Milli Takım ve Fenerbahçe kaptanı Ozan Tufan, sadece saha içine odaklandığını ve olumsuz eleştirilere kulağını tıkacağını söyledi.

14ADETA İÇİNİ DÖKTÜ
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ADETA İÇİNİ DÖKTÜ

"Son dönemde Türkiye'nin en çok eleştirilen oyuncularından olabilirim. Gençliğimden bu yana dönem dönem böyle sıkıntılar yaşadım" diyen orta saha oyuncusu, bu durumun artık kendisini yıpratmadığını ve kendi yolunda ilerlediğini söylerken şu sözlerle içini döktü:

15ELEŞTİRİLER SIRADANLAŞTI
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"ELEŞTİRİLER SIRADANLAŞTI"

"Eleştiriler konusunda büyük tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Benim hakkımda söylenenlerin hangisinin iyiliğim için, hangisinin kötülüğüm için olduğunu biliyorum. Bu yüzden eleştiriler benim için sıradanlaştı."

16KULAĞIMI TIKIYORUM
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"KULAĞIMI TIKIYORUM"

"Tüm bunlara kulağımı tıkıyorum. Ve sadece işime odaklanıyorum. Gelişimim için her gün daha fazla ne yapabilirim bunu düşünüyorum. Ve bu süreç benim gelişimime de büyük katkı sağlıyor."

17YENİDEN YURT DIŞI KAPILARI AÇILDI
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YENİDEN YURT DIŞI KAPILARI AÇILDI

Daha önce Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine giren Ozan Tufan'ın artan performansı yeniden yurt dışı kapılarını açtı.

18BAYERN MÜNİH KANCASI
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BAYERN MÜNİH KANCASI

Alman basını oyuncudan övgülerle söz ederken başta Bayern Münih idarecileri olmak üzere Bundesliga ekiplerinin Ozan'ı daha da yakından izleyecekleri vurgulandı.

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