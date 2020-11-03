Son Dakika | Ali Akman transferi için Galatasaray, Fenerbahçe derken Bayern Münih...
Bursaspor formasıyla gösterdiği performans ile dikkat çeken 18 yaşındaki Ali Akman için devler transfer yarışına girdi. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde zor bir rakip çıktı.
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Alt yaş gruplarından itibaren çıktığı 173 maçta 142 gol atma başarısı gösteren Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman dev takımların radarına girdi.
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DEVLER SIRADA
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcu için Galatasaray, Fenerbahçe ve Bayern Münih yarış halinde...
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AYHAN AKMAN DEVREYE GİRMİŞTİ
TFF 1. Lig’de Bursaspor formasıyla harikalar yaratan ve bu sezon çıktığı 8 maçta 7 gol atan Ali Akman için ilk olarak sarı kırmızılıların eski yıldızlarından ve kaptanlarından Ayhan Akman devreye girmişti.
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Bursaspor'la sezon sonu sözleşmesi bitecek yeğeni için çalışmalara başlayan Ayhan Akman'ın genç yıldızı Galatasaray'a kazandırmanın planlarını yaptığı biliniyor.
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SELÇUK ŞAHİN GÖRÜŞME HALİNDE
Bu transfer için devrede olan bir başka kulüp de Fenerbahçe. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin, Bursaspor'da oynadığı dönemden genç takım arkadaşını Fenerbahçe'ye getirmek için görüşmeler yapıyor.
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Selçuk Şahin'in Ali ile görüşüp genç futbolcuyu ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.
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BAYERN MÜNİH'İN PLANI
Öte yandan Bayern Münih’in genç futbolcu için devrede olduğu bildirildi. Ali Akman’ı alıp kiralayarak gelişimini takip etmek isteyen Alman ekibi, Milli arada bir kulüp temsilcisini Bursaspor’la görüşmek üzere Türkiye’ye yollayacak.
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DEVRE ARASI GİDEBİLİR
Bursaspor’un da sözleşme uzatmaya yanaşmayan futbolcuyu devre arasında yüksek bir rakamla satmayı düşündüğü gelen haberler arasında.
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Bursaspor’un en son Süper Lig’e yükseldiği unutulmaz kadronun önemli isimlerinden biri olan Yunus Altun ise Ali Akman hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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'ÖNEMLİ BİR CEVHER'
1. Lig’de 3 kez gol kralı olan, kariyerinde 200’den fazla golü olan ve şimdilerde antrenörlük yapan Yunus Altun, Ali Akman’ın önemli bir cevher olduğunu vurguladı.
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Altun, “Ali Akman son yıllarda gördüğüm en önemli yetenek. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. En önemli özelliği ise gol vuruşlarındaki soğukkanlılığı. Son vuruşu yaparken çok tecrübeli bir forvetin sahip olduğu sakinlikte. Elbette gelişmesi ve çok çalışması gerekiyor. Ancak Türk futbolundaki, ‘Golcü yetişmiyor’ algısını kırabilecek seviyede. Ankaraspor’da Erdem Çetinkaya, Bursaspor’da Ali Akman... Bu oyuncuların üzerine gidilmesi ve kazanılması gerek” dedi.
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Bursaspor taraftarlarının da gözbebeği olan ve 36 milli maçta 25 gol atan Ali, hayalinin Liverpool, B.Münih ve Barcelona gibi kulüplerde forma giymek olduğunu belirtiyor.