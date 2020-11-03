Son Dakika | Ali Akman transferi için Galatasaray, Fenerbahçe derken Bayern Münih...

Altun, “Ali Akman son yıllarda gördüğüm en önemli yetenek. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. En önemli özelliği ise gol vuruşlarındaki soğukkanlılığı. Son vuruşu yaparken çok tecrübeli bir forvetin sahip olduğu sakinlikte. Elbette gelişmesi ve çok çalışması gerekiyor. Ancak Türk futbolundaki, ‘Golcü yetişmiyor’ algısını kırabilecek seviyede. Ankaraspor’da Erdem Çetinkaya, Bursaspor’da Ali Akman... Bu oyuncuların üzerine gidilmesi ve kazanılması gerek” dedi.