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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 09:26 | 

Son Dakika | Ali Akman için transfer açıklaması geldi! Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu...

Avrupa kulüplerinin yeğeni Ali Akman'ın transferi için kapısını çaldığı Ayhan Akman, menajerlere yanıt verdi ve son noktayı koydu.

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Ali Akman... Henüz 18 yaşında Türk futboluna damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek, emin adımlarla gol krallığına doğru ilerliyor.

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Ali'nin soyadı ise tesadüf değil, Galatasaray'ın eski yıldızı, aynı zamanda yardımcı antrenörlük görevi de üstlenen Ayhan Akman'ın yeğeni.

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Bursa altyapısında yetişen ve yavaş yavaş yıldızını parlatan Ali'nin bu çıkışı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

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Menacerler, Ali Akman'ın hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdi.

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Ancak Ayhan Akman'ın cevabı kısa ve netti: "Fatih hocaya sözümüz var..." Genç futbolcunun da Türkiye'de kalırsa Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi her şeyden çok istediği belirtildi.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da sezon sonu serbest kalacak Ali Akman için tüm şartları zorladığı iddia edilmişti.

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Geçtiğimiz günlerde servis edilen haberlerde Emre Belözoğlu'nun, genç oyuncunun babasıyla transfer hakkında görüştüğü öne sürülmüştü.

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Ali Akman'ın Bursaspor'la olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Sözleşme tamamlandığında, Sarı-Kırmızılılar yetiştirme tazminatı ödeyerek genç oyuncunun bonservisini alabilecek.

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Fatih Terim'in uzun süredir takip ettiği, kadrosunda görmek ve süre vermek istediği Ali Akman'ın, önümüzdeki yaz döneminde Galatasaray'ın yolunu tutması bekleniyor.

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Bu arada genç forvetin Avrupa hayali de var. Ancak önceliği, Sarı-Kırmızılı formayla tecrübe ve başarılar elde ettikten sonra daha donanımlı bir şekilde Avrupa'nın yolunu tutmak.

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1.73 boyundaki Ali Akman, alt yaş kategorilerinde milli formayı da defalarca giydi. Ali'nin U15'te 4 maçta 2 gol, U16'da 10 maçta 6 gol, U17'de 14 maçta 6 gol, U18'de 8 maçta 6 gollük performansı bulunuyor.

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Genç futbolcu, daha sonra U19 ve şimdi de U21 milli takımında görev almaya başladı. Ali'nin sadece bitirici vuruşları değil, tekniği, top sürüşü, çalımları ve temposu da dikkat çekiyor. (Fanatik)

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