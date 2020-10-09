Son Dakika | Alexander Sörloth'a büyük şok! Kimse beklemiyordu...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu maçlarının oynandığı geceye Alexander Sörloth ve Norveç damga vurdu.
KİMSE BEKLEMİYUORDU...
Norveç forması giyen Alexander Sörloth, Sırbistan karşısında büyük bir şok yaşadı. Kimse bunu beklemiyordu...
FİNALİSTLER BELLİ OLDU
Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı.
GECEYE DAMGA VURDU
Büyük bir heyecana sahne olan geceye damga vuran mücadele Norveç - Sırbistan maçı oldu.
KOZLAR PAYLAŞILDI
Birçok tanıdık ismin forma giydiği Norveç, Avrupa Şampiyonası'nda katılma yolunda ilk adımı atmak için Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in forma giydiği Sırbistan ile kozlarını paylaştı.
SAVIC'İN GECESİ
Dakikalar 102'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Sergej Milinković-Savić çıktı ve Sırbistan'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.
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