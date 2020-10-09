Son Dakika | Alexander Sörloth'a büyük şok! Kimse beklemiyordu...

Bilal Hancı: Sörloth'a kırgın değilim...' Fenomen Youtuber Bilal Hancı, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya Trabzonspor tutkusu, takımla ilgili görüşleri ve futbola dair merak edilen birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. 'Kafalar' grubunun Trabzonlu fenomeni Bilal Hancı, memleketinin takımı Trabzonspor'a olan tutkusu ile biliniyor, Hancı bordo-mavililere olan hisseleri, futbol görüşü ve özel anılarını ilk kez Spor Arena'ya açıkladı. Kendisini Trabzonsporlu yapan babasıyla arasındaki bağı, şampiyon olmaları halinde ona verdiği sözü, amatör bir kulüple olan yeni işbirliğini ve futbolun içerisinde almak istediği görevlere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.