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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 08:26 | 

Son Dakika | Alexander Sörloth'a büyük şok! Kimse beklemiyordu...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu maçlarının oynandığı geceye Alexander Sörloth ve Norveç damga vurdu.

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1KİMSE BEKLEMİYUORDU...
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KİMSE BEKLEMİYUORDU...

Norveç forması giyen Alexander Sörloth, Sırbistan karşısında büyük bir şok yaşadı. Kimse bunu beklemiyordu...

2NEFES KESEN MAÇLAR
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NEFES KESEN MAÇLAR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off karşılaşmaları başladı.

3FİNALİSTLER BELLİ OLDU
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FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Tek maç eleme usulü oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya adını finale yazdırdı.

4EURO 2020 BİLETİ İÇİN MÜCADELE
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EURO 2020 BİLETİ İÇİN MÜCADELE

12 Kasım'da oynanacak Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarından galip ayrılan takımlar EURO 2020 bileti alacak.

5GECEYE DAMGA VURDU
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GECEYE DAMGA VURDU

Büyük bir heyecana sahne olan geceye damga vuran mücadele Norveç - Sırbistan maçı oldu.

6TANIDIK SİMALARA BÜYÜK ŞOK
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TANIDIK SİMALARA BÜYÜK ŞOK

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes ile birlikte Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'un forma giydiği Norveç, büyük bir şok yaşadı.

7KOZLAR PAYLAŞILDI
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KOZLAR PAYLAŞILDI

Birçok tanıdık ismin forma giydiği Norveç, Avrupa Şampiyonası'nda katılma yolunda ilk adımı atmak için Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in forma giydiği Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

8MAÇ UZATMALARA GİTTİ
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MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmanın 81. dakikasında Sergej Milinković-Savić ile öne geçen Sırbistan, 88. dakikada Mathias Antonsen Normann golüne engel olamadı ve normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadele uzatmalara gitti.

9SAVICİN GECESİ
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SAVIC'İN GECESİ

Dakikalar 102'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Sergej Milinković-Savić çıktı ve Sırbistan'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

10EURO 2020 HAYAL OLDU
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EURO 2020 HAYAL OLDU

Karşılaşmanın kalan bölümlerine başka gol sesi çıkmadı ve Norveç, Sırbistan'a 2-1 mağlup olarak EURO 2020 bileti şansını kaybetti.

11SIRBİSTAN FİNALE YÜKSELDİ
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SIRBİSTAN FİNALE YÜKSELDİ

Sırbistan ise aldığı bu tarihi galibiyetin ardından EURO 2020 play-off finaline adını yazdırmayı başardı.

12OMAR NE YAPTI
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OMAR NE YAPTI?

Norveç'te Omar Elabdelllaoui, kaptanlık yaptığı maçta 116 dakika sahada kaldı.

13LINNES NE YAPTI
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LINNES NE YAPTI?

Martin Linnes, 106. dakikada oyuna girdi ve sahada takımına kısıtlı bir süre yardım edebildi.

14SORLOTH NE YAPTI
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SORLOTH NE YAPTI?

Alexander Sörloth, ilk 11'de başladığı maçın tamamında sahada kaldı ancak gol ya da asist üretemedi.

15LJAJIC NE YAPTI
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LJAJIC NE YAPTI?

Sırbistan'da ise Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic süre alamadı.

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Bilal Hancı: Sörloth'a kırgın değilim...'

Fenomen Youtuber Bilal Hancı, Spor Arena'dan Uğur Yapıcı'ya Trabzonspor tutkusu, takımla ilgili görüşleri ve futbola dair merak edilen birçok konuda samimi açıklamalar yaptı. 'Kafalar' grubunun Trabzonlu fenomeni Bilal Hancı, memleketinin takımı Trabzonspor'a olan tutkusu ile biliniyor, Hancı bordo-mavililere olan hisseleri, futbol görüşü ve özel anılarını ilk kez Spor Arena'ya açıkladı. Kendisini Trabzonsporlu yapan babasıyla arasındaki bağı, şampiyon olmaları halinde ona verdiği sözü, amatör bir kulüple olan yeni işbirliğini ve futbolun içerisinde almak istediği görevlere kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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