Son Dakika | Alexander Sörloth transferinin perde arkası! Meğer Erling Haaland...

Kariyerine RB Leipzig'de devam edecek olan Alexander Sörloth'un transfer sürecine dair detay ortaya çıktı. İşte detaylar...
2
Abone Ol
Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan ayrılarak Alman devi RB Leipzig'e imza atan Alexander Sörloth'un sansasyonel transferinin yakıları sürüyor.
3
Abone Ol
Milli takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve hatta günlerce telefonları dahi açmayan Norveçli golcünün transfer süreci yılan hikayesine dönmüştü.
4
Abone Ol
Bordo mavili ekip, başarılı golcü hakkında noter tespiti dahi yaptırmış ve ilgili disiplin talimatları devreye sokulmuştu.
5
Abone Ol
Bu gelişmelerin gölgesinde RB Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya giden Alexander Sörloth'un planlanan ilk sağlık kontrolü hala bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal olmuştu.
6
Abone Ol
Eski Norveçli futbolcu ve spor yazarı Jan Aage Fjortoft, vatandaşının Leipzig'de bulunan Helios Klinik'te TSİ gerçekleşmesi gereken sağlık taramasının iptal edildiğini duyuran ilk isim olmuştu.
7
Abone Ol
Ancak bu krize rağmen transfer resmiyet kazandı ve Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer olduğunu resmen açıkladı.
8
Abone Ol
Transferin resmiyet kazanmasının ardından Alexander Sörloth cephesinen gelen açıklamalar, Norveçli oyuncunun imzasında milli takımdan arkadaşı Erling Haaland'ın payını gözler önüne serdi.
9
Abone Ol
Alexander Sörloth, milli takım kampında Erling Haaland'ın Bundesliga ve esi takımı RB Leipzig hakkında çok şey anlattığını itiraf etti.
10
Abone Ol
"Milli takım kampında Haaland bana Bundesliga'yla alakalı birçok şey anlatmıştı. Leipzig'e geldiğimde de beni tebrik etti"
11
Abone Ol
Alexander Sörloth'un transferin resmileşmesinin ardından yaptığı bu açıklamalar, Erlin Haaland'ın sürecin henüz başındayken yaptığı açıklamayı getirdi.
12
Abone Ol
Milli takımdan arkadaşının Bundesliga'da başarılı olacağına inandığını kaydeden Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli." demişti.
13
Abone Ol
"Sezon öncesi geçirmedi ve doğrudan sezon başlayacak. Ne olursa olsun, onun iyi oynayacağını düşünüyorum. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak."
14
Abone Ol
İki takım arkadaşının transfere dair bu açıklamalarının ardından Alexander Sörloth'u RB Leipzig'e transferi konusunda ikna eden isimlerin başında Erling Haaland olduğu yönünde yorumlandı.
15
Abone Ol
Erling Haaland, Molde'den sonra transfer olduğu RB Leipzig'de sergilediği performansın ardından bir başka Alman devi Borussia Dortmund'a imza atmıştı.