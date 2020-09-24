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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 13:24 | 

Son Dakika | Alexander Sörloth transferinin perde arkası! Meğer Erling Haaland...

Trabzonspor'dan ayrılarak RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'un sansasyonel imzasının perde arkasında yaşanan bir detay ortaya çıktı.

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Kariyerine RB Leipzig'de devam edecek olan Alexander Sörloth'un transfer sürecine dair detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan ayrılarak Alman devi RB Leipzig'e imza atan Alexander Sörloth'un sansasyonel transferinin yakıları sürüyor.

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Milli takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve hatta günlerce telefonları dahi açmayan Norveçli golcünün transfer süreci yılan hikayesine dönmüştü.

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Bordo mavili ekip, başarılı golcü hakkında noter tespiti dahi yaptırmış ve ilgili disiplin talimatları devreye sokulmuştu.

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Bu gelişmelerin gölgesinde RB Leipzig'e imza atmak için Almanya'ya giden Alexander Sörloth'un planlanan ilk sağlık kontrolü hala bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal olmuştu.

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Eski Norveçli futbolcu ve spor yazarı Jan Aage Fjortoft, vatandaşının Leipzig'de bulunan Helios Klinik'te TSİ gerçekleşmesi gereken sağlık taramasının iptal edildiğini duyuran ilk isim olmuştu.

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Ancak bu krize rağmen transfer resmiyet kazandı ve Trabzonspor, Alexander Sörloth'un 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında RB Leipzig'e transfer olduğunu resmen açıkladı.

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Transferin resmiyet kazanmasının ardından Alexander Sörloth cephesinen gelen açıklamalar, Norveçli oyuncunun imzasında milli takımdan arkadaşı Erling Haaland'ın payını gözler önüne serdi.

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Alexander Sörloth, milli takım kampında Erling Haaland'ın Bundesliga ve esi takımı RB Leipzig hakkında çok şey anlattığını itiraf etti.

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"Milli takım kampında Haaland bana Bundesliga'yla alakalı birçok şey anlatmıştı. Leipzig'e geldiğimde de beni tebrik etti"

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Alexander Sörloth'un transferin resmileşmesinin ardından yaptığı bu açıklamalar, Erlin Haaland'ın sürecin henüz başındayken yaptığı açıklamayı getirdi.

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Milli takımdan arkadaşının Bundesliga'da başarılı olacağına inandığını kaydeden Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli." demişti.

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"Sezon öncesi geçirmedi ve doğrudan sezon başlayacak. Ne olursa olsun, onun iyi oynayacağını düşünüyorum. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak."

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İki takım arkadaşının transfere dair bu açıklamalarının ardından Alexander Sörloth'u RB Leipzig'e transferi konusunda ikna eden isimlerin başında Erling Haaland olduğu yönünde yorumlandı.

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Erling Haaland, Molde'den sonra transfer olduğu RB Leipzig'de sergilediği performansın ardından bir başka Alman devi Borussia Dortmund'a imza atmıştı.

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