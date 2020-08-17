Son Dakika | Alexander Sörloth transferini duyurdular! Fenerbahçe'nin ardÄ±ndan...
SÃ¼per Lig'de sezonun baÅŸlamasÄ±na kÄ±sa zaman kala transferde sÄ±cak geliÅŸmeler yaÅŸanmaya devam ediyor...
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
Bu kez son dakika geliÅŸmesi Trabzonspor'un forveti Alexander SÃ¶rloth ile ilgili. Ä°ÅŸte detaylar...
2
Abone Ol
VEDAT'IN ARDINDAN
SÃ¼per Lig'in bir bÃ¼yÃ¼k golcÃ¼sÃ¼ ile daha yollar ayrÄ±lÄ±yor.. FenerbahÃ§e'de yeni transferler iÃ§in kaynak yaratmak amacÄ±yla gÃ¶nderilmesi beklenen Vedat Muriqi iÃ§in Lazio ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
3
Abone Ol
TOPLAM 20 MÄ°LYON EURO
Vedat Muriqi iÃ§in Sportif DirektÃ¶r Igli Tareâ€™nin SarÄ±-Lacivertlilerâ€™le yaptÄ±ÄŸÄ± son gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucunda 18 milyon eurosu peÅŸin, 2 milyon eurosu da bonuslar olmak Ã¼zere 20 milyon euro Ã¼zerinden anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
4
Abone Ol
FenerbahÃ§eâ€™den senelik 1.5 milyon euro alan golcÃ¼ oyuncunun, Lazioâ€™dan yÄ±llÄ±k 2 milyon euro garanti Ã¼cret alacaÄŸÄ± ve bonuslarla birlikte bu bedelin de yÃ¼kselebileceÄŸi ifade edildi.
5
Abone Ol
DEV SATIÅžTAN RÄ°ZE DE PAY ALACAK
KosovalÄ± golcÃ¼, gelecek hafta baÅŸÄ±nda Romaâ€™da olacak ve Lazioâ€™ya imza atacak. Muriqiâ€™nin transferinin tamamlanmasÄ± durumunda, 3.5 milyon euroya transfer edilen KosovalÄ± oyuncudan elde edilecek karÄ±n yÃ¼zde 15â€™ini de (2.5 milyon euro) Rizespor alacak.
6
Abone Ol
BÄ°R BÃœYÃœK TRANSFER DAHA
SÃ¼per Lig'den bir bÃ¼yÃ¼k forvet transferi daha gerÃ§ekleÅŸmek Ã¼zere! Transferi duyuran ise bu kez NorveÃ§ basÄ±nÄ±... .
7
Abone Ol
PARMAK ISIRTTI
Trabzonspor'un NorveÃ§li yÄ±ldÄ±z golcÃ¼sÃ¼ Alexander SÃ¶rloth performansÄ±yla parmak Ä±sÄ±rtmÄ±ÅŸ; Avrupa'nÄ±n dikkatini Ã§ekmiÅŸti.
8
Abone Ol
2 SEZONLUK 750 BÄ°N EUROYA KÄ°RALANMIÅžTI
Sezon baÅŸÄ±nda Ä°ngiltere'nin Crystal Palace KulÃ¼bÃ¼nden satÄ±n alma opsiyonuyla iki sezonluÄŸuna 750 bin avroya kiralanan NorveÃ§li futbolcu, ligde 34 maÃ§ta 24, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 6 maÃ§ta 6 gol, Avrupa kupalarÄ±nda ise 8 maÃ§ta 2 gol olmak Ã¼zere 48 maÃ§ta 32 gol kaydetti.
9
Abone Ol
Ä°LK MONACO'NUN DÄ°KKATÄ°NÄ° Ã‡EKTÄ° AMA ADRES BAÅžKA
Bu sezon oynanan Trabzonspor- FenerbahÃ§e derbisini Monaco'lu yetkililerde tribÃ¼nden takip etti. FransÄ±z yÃ¶neticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek iÃ§in AkyazÄ±'ya geldiÄŸi ancak Alexander SÃ¶rloth'u beÄŸendikleri ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
10
Abone Ol
ANLAÅžMA TAMAM
Trabzonspor'un Ä°ngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±ÄŸÄ± NorveÃ§li yÄ±ldÄ±zÄ±n, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig ile anlaÅŸma noktasÄ±na geldiÄŸi belirtildi.
11
Abone Ol
PAZARLIKLAR BAÅžLIYOR
Trabzonspor'un opsiyonu kullanarak SÃ¶rloth'u kadrosuna katÄ±p sonrasÄ±nda ise Alman ekibi ile pazarlÄ±klara baÅŸlayacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â
12
Abone Ol
NORVEÃ‡ BASINI DUYURDU
NorveÃ§ basÄ±nÄ±ndan TV 2, Alexander SÃ¶rloth'un Leipzig ile olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde sona geldiÄŸi ve saÄŸlanan anlaÅŸma ile Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerini dolduracaÄŸÄ± iddia edildi.Â
13
Abone Ol
Nidaros'a gÃ¶re ise SÃ¶rloth, doÄŸduÄŸu ÅŸehir Trondheim'da Alman ekibi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulundu.
Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan Sky Sports ise Leipzig'in oyuncuyu katmak adÄ±na transferde sona geldiÄŸini doÄŸrularken Trabzonspor'un iki yÄ±llÄ±k bir kiralama anlaÅŸmasÄ± olduÄŸunu ve sÃ¶zleÅŸmedeki 6 milyon Euro'luk opsiyonu kullanabileceÄŸini belirtti.
15
Abone Ol
Trabzonspor, SÃ¶rloth'un gol attÄ±ÄŸÄ± 19 lig maÃ§Ä±nda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 1 maÄŸlubiyet aldÄ±. Ligi 65 puanla tamamlayan Karadeniz ekibi, NorveÃ§li oyuncunun gol attÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakalarda 42 puan elde etti. Bu sezon Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak Ã¼zere tÃ¼m resmi maÃ§larda 32 gol atan SÃ¶rloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarÄ±yla resmi maÃ§larda en fazla 15 gole ulaÅŸabilmiÅŸti.
16
Abone Ol
Ãœmit Karan'dan Vedat Muriqi'ye: "Ä°ki maÃ§la olmaz bu iÅŸler"