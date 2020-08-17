DEV SATIÅžTAN RÄ°ZE DE PAY ALACAK KosovalÄ± golcÃ¼, gelecek hafta baÅŸÄ±nda Romaâ€™da olacak ve Lazioâ€™ya imza atacak. Muriqiâ€™nin transferinin tamamlanmasÄ± durumunda, 3.5 milyon euroya transfer edilen KosovalÄ± oyuncudan elde edilecek karÄ±n yÃ¼zde 15â€™ini de (2.5 milyon euro) Rizespor alacak.