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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 10:10 | 

Son Dakika | Alexander Sörloth transferinde yılın çalımı! Galatasaray derken...

RB Leipzig'de şimdiye dek bekleneni veremeyen Alexander Sörloth cephesinde sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın takas yoluyla kadrosuna katacağı iddia edilen Norveçli oyuncuda ters köşe...

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1YILIN ÇALIMI
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YILIN ÇALIMI

RB Leipzig'de beklentilerin uzağında kalmasının ardından gözden çıkarılan Alexander Sörloth'un peşinde yalnızca Galatasaray'ın olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

220 MİLYON EURO BONSERVİS
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20 MİLYON EURO BONSERVİS

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan RB Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olarak sansasyon yaratmıştı.

3SİFTAH YAPAMADI
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SİFTAH YAPAMADI

Ancak Alman ekibiyle 7 resmi maça çıkan ve 313 dakika sahada kalmasına rağmen gol ya da asist üretemeyen Norveçli forvet, ülkede tüm şimşekleri üzerine çekti.

4ALMANLAR ELEŞTİRİYOR
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ALMANLAR ELEŞTİRİYOR

Dünyaca ünlü Alman gazetesi BILD, Alexander Sörloth hakkında yayınladığı haberler yetenekli futbolcuyu ve kendisine ödenen bonservis bedelini ciddi şekilde eleştirmişti.

5NE ZAMAN PATLAMA YAPACAK
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"NE ZAMAN PATLAMA YAPACAK?"

BILD, "Sörloth ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin 7 haftada gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!'' ifadelerini kullanmıştı.

6
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TRANSFER KULİSİ KAYNIYOR

Alexander Sörloth'un Almanya'da krize yol açmasının ardından A Spor, Norveçli oyuncu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

7GALATASARAY İDDİASI
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GALATASARAY İDDİASI

Söz konusu haberde, Galatasaray'ın Alexander Sörloth'u takas yoluyla kadrosuna katabileceği ifade edilmişti.

8TAKAS FORMÜLÜ
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TAKAS FORMÜLÜ

RB Leipzig'in Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bu transfer için gerekirse takas yoluyla Norveçli forveti gözden çıkartabileceği ifade edildi.

9FENERBAHÇE BOMBASI
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FENERBAHÇE BOMBASI

Galatasaray'ın RB Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

10EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Transferde tuttuğunu koparan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edildi.

11MENAJERİNİ ARADI VE RANDEVU ALDI
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MENAJERİNİ ARADI VE RANDEVU ALDI

Fotomaç'ın haberine göre, bu transfer için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Alexander Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı.

12YARIN BULUŞACAKLAR
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YARIN BULUŞACAKLAR

Emre Belözoğlu ve Mike Kjolo'nun 13 Kasım Cuma günü bir araya gelecekleri belirtildi.

13ÖNCELİK TRABZONSPORDA
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ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor ile RB Leipzig arasında imzalanan anlaşmaya göre, Alexander Sörloth'ta öncelik hakkı bordo-mavili kulüpte bulunuyor.

14İŞTE KAPA YAPILAN AÇIKLAMA
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İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Trabzon o dönem KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" demişti.

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