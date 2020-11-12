Son Dakika | Alexander Sörloth transferinde yılın çalımı! Galatasaray derken...
RB Leipzig'de şimdiye dek bekleneni veremeyen Alexander Sörloth cephesinde sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray'ın takas yoluyla kadrosuna katacağı iddia edilen Norveçli oyuncuda ters köşe...
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YILIN ÇALIMI
RB Leipzig'de beklentilerin uzağında kalmasının ardından gözden çıkarılan Alexander Sörloth'un peşinde yalnızca Galatasaray'ın olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
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20 MİLYON EURO BONSERVİS
Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan RB Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olarak sansasyon yaratmıştı.
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SİFTAH YAPAMADI
Ancak Alman ekibiyle 7 resmi maça çıkan ve 313 dakika sahada kalmasına rağmen gol ya da asist üretemeyen Norveçli forvet, ülkede tüm şimşekleri üzerine çekti.
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ALMANLAR ELEŞTİRİYOR
Dünyaca ünlü Alman gazetesi BILD, Alexander Sörloth hakkında yayınladığı haberler yetenekli futbolcuyu ve kendisine ödenen bonservis bedelini ciddi şekilde eleştirmişti.
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"NE ZAMAN PATLAMA YAPACAK?"
BILD, "Sörloth ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin 7 haftada gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!'' ifadelerini kullanmıştı.
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TRANSFER KULİSİ KAYNIYOR
Alexander Sörloth'un Almanya'da krize yol açmasının ardından A Spor, Norveçli oyuncu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.
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GALATASARAY İDDİASI
Söz konusu haberde, Galatasaray'ın Alexander Sörloth'u takas yoluyla kadrosuna katabileceği ifade edilmişti.
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TAKAS FORMÜLÜ
RB Leipzig'in Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bu transfer için gerekirse takas yoluyla Norveçli forveti gözden çıkartabileceği ifade edildi.
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FENERBAHÇE BOMBASI
Galatasaray'ın RB Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öne sürüldü.
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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE
Transferde tuttuğunu koparan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandığı iddia edildi.
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MENAJERİNİ ARADI VE RANDEVU ALDI
Fotomaç'ın haberine göre, bu transfer için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Alexander Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı.
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YARIN BULUŞACAKLAR
Emre Belözoğlu ve Mike Kjolo'nun 13 Kasım Cuma günü bir araya gelecekleri belirtildi.
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ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA
Trabzonspor ile RB Leipzig arasında imzalanan anlaşmaya göre, Alexander Sörloth'ta öncelik hakkı bordo-mavili kulüpte bulunuyor.
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İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA
Trabzon o dönem KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" demişti.