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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 15:53 | 

Son Dakika | Alexander Sörloth transferinde şok gelişme! İptal edildi...

RB Leipzig'e imza atmak için geri sayıma geçen Alexander Sörloth transferinde şok bir gelişme yaşandı.

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1SPOR ARENA DIŞ HABERLER
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SPOR ARENA DIŞ HABERLER

Trabzonspor'daki geleceği ve yeni takımı bilmece haline dönen Alexander Sörloth için kabus gibi bir haber geldi.

2SICAK GELİŞME
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SICAK GELİŞME

Trabzonspor ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer sürecinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

3NOTER TESPİTİ YAPILDI
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NOTER TESPİTİ YAPILDI

Milli takım kampından Trabzon'a dönmeyen yetenekli oyuncu hakkında noter tespiti yapılmış ve ilgili disiplin maddesi yürürlüğe sokulmuştu.

4AĞAOĞLU RESMEN AÇIKLADI
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AĞAOĞLU RESMEN AÇIKLADI

Trabzon cephesinden gelen açıklamaların ardından bordo mavili kariyerinin sonlarına geldiği doğrulanan Norveçli golcü hakkında son demeç kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yapılmıştı.

5ADIM ADIM RB LEIPZIGE
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ADIM ADIM RB LEIPZIG'E

Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un RB Leipzig'e transfer olaran Trabzonspor'a yaklaşık 11-12 milyon euro kazandıracağını söylemiş ve bu açıklamasıyla neredeyse ayrılığı resmileştirmişti.

6LEIPZIG KULÜBÜNE TRANSFER OLACAK
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"LEIPZIG KULÜBÜNE TRANSFER OLACAK"

"Sörloth, Trabzonspor'un kiralık oyuncusuydu. Bonservisi Crystal Palace'taydı. Ne Palace, Trabzonspor'un onayı olmadan; ne de Trabzonspor, Crystal Palace'ın onayı olmadan bu oyuncuyu başka takıma transfer edemezdi. Bir anlaşma çerçevesinde oyuncu Leipzig kulübüne transfer olacak. Sörloth ilk geldiğinde yapılan tüm eleştiriler bizim ve oyuncunun hafızasında."

711-12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK
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"11-12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK"

"Netice itibariyle Trabzonspor'a 375 bin Euro'ya mal olmuş ve giderken 11-12 milyon Euro gibi bir para kazandıracak ve bir sonraki transferinden de pay bırakacak. Bunun futbol tarihinde eşi benzeri olup olmadığını bilmiyorum."

8ŞOKE EDEN GELİŞME
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ŞOKE EDEN GELİŞME

Ahmet Ağaoğlu'nun bu röportajını ardından RB Leipzig'e imza atmasına kesin gözüyle bakılan Alexander Sörloth cephesinde bugün çarpıcı bir gelişme yaşandı.

9HERKES ŞAŞIRDI
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HERKES ŞAŞIRDI

Premier Lig devi Tottenham'ın da radarında bulunan ve geleceği yılan hikayesine dönen golcü oyuncuya dair gelen son haber futbolseverleri şaşkınlığa uğrattı.

10SAĞLIK KONTROLÜ İPTAL EDİLDİ
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SAĞLIK KONTROLÜ İPTAL EDİLDİ

Alman temsilcisine imza atmak üzere bugün sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Norveçli golcünün sağlık taramasının aniden iptal edildiği öne sürüldü.

11VATANDAŞI DUYURDU
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VATANDAŞI DUYURDU

Spor yazarı Jan Aage Fjortoft, vatandaşının bugün TSİ ile 15.00'da sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini ancak bu programın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iptal olduğunu belirtti.

12BUGÜN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMESİ GEREKİYORDU
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BUGÜN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMESİ GEREKİYORDU

Kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Jan Aage Fjortoft, önce Alexander Sörloth'un birkaç saat içerisinde Leipzig'de sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.

13ANİDEN İPTAL EDİLDİ
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ANİDEN İPTAL EDİLDİ

Ardından yeni bir paylaşım yapan eski Norveçli futbolcu, yıldız golcünün sağlık kontrolünün iptal edildiği bilgisini paylaştı.

14TSİ 15.00A PLANLANMIŞTI
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TSİ 15.00'A PLANLANMIŞTI

Jan Aage Fjortoft son paylaşımında ise sağlık kontrolünün Leipzig'de bulunan Helios Klinik'te TSİ 15.00'da gerçekleşmesi gerektiğini ancak aniden iptal edildiğini açıkladı.

15ŞİMDİLİK SEBEBİ BELLİ DEĞİL
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ŞİMDİLİK SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Jan Aage Fjortoft söz konusu paylaşımlarında sağlık kontrolünün iptalinin gerekçesine dair herhangi bir detaya yer vermedi.

16İNGİLİZ DEVİNDEN TEKLİF
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İNGİLİZ DEVİNDEN TEKLİF!

Öte yandan Asist Analiz'den Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Trabzonspor, Sörloth için çok büyük bir İngiliz kulübünden teklif aldı. Bugün Leipzig için sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen Sörloth’a beklemesi söylendi.

17RB LEIPZIGİN TEKLİFİ NE KADAR
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RB LEIPZIG'İN TEKLİFİ NE KADAR?

Trabzonspor'a ilk olarak 17+3 milyon avro ve 18+5 milyon avro teklifler sunan Alman ekibinin, mevcut teklifini 20+4 milyon avroya kadar yükseltti.

185 YILLIK SÖZLEŞME
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5 YILLIK SÖZLEŞME

Transferin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth'un Alman ekibinden 5 yıllık sözleşme karşılığında garanti maaş olarak yıllık 3.3 milyon Euro kazanacağı belirtilmüşti.

1970 MİLYON AVRO SERBEST KALMA BEDELİ
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70 MİLYON AVRO SERBEST KALMA BEDELİ

Ayrıca Alman devinin, golcü oyuncunun sözleşmesine 70 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi koymayı planladığı öne sürülmüştü.

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