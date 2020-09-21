Son Dakika | Alexander Sörloth transferinde şok gelişme! İptal edildi...

"11-12 MİLYON EURO KAZANDIRACAK" "Netice itibariyle Trabzonspor'a 375 bin Euro'ya mal olmuş ve giderken 11-12 milyon Euro gibi bir para kazandıracak ve bir sonraki transferinden de pay bırakacak. Bunun futbol tarihinde eşi benzeri olup olmadığını bilmiyorum."