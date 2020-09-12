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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 14:57 | 

Son Dakika | Alexander Sörloth transferinde beklenen oldu! 70 milyon avro...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu.

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Trabzonspor resmen açıkladı ve Alexander Sörloth gerçeği ortaya çıktı. RB Leipzig ve 70 milyon avro bombası... İşte detaylar...

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'un geleceği yılan hikayesine döndü.

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Alexander Sörloth krizinin giderek derinleştiği bordo mavili ekipte sıcak saatler yaşanıyor.

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TRT Spor'da yer alan habere göre; Norveçli futbolcu milli takım arasından sonra henüz Trabzonspor'a dönmedi ve telefonlara dahi cevap vermiyordu.

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Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp 1 de asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Sörloth'un yokluğuna ilişkin bugün ilk resmi açıklama geldi.

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Alexander Sörloth'un şehre dönmediğini doğrulayan Trabzonspor, yetenekli oyuncuyla hakkında noter tespiti yapıldığını ve ilgili disiplin maddesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

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Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.

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Kiralama sözleşmesinin erken feshini gerektiren ve tüm tarafların mutabık kalacağı bir anlaşma için süreç devam ederken, futbolcumuz Alexander Sorloth ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç’e gitmiştir.

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Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir.

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Bugün itibariyle henüz Trabzon’a gelmeyen futbolcumuz için noter tespiti yapılmış olup kulübümüzün disiplin talimatındaki ilgili maddeler yürürlüğe girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Alexander Sörloth'un transferi konusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda RB Leipzig'in teklifiğini değerlendirmeye alacağını açıklayan Trabzonspor'a gelen teklif ortaya çıktı.

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Trabzon yerel basınında yer alan iddiaya göre; RB Leipzig, bordo mavili teklife aşamalı olarak 3 farklı teklifte bulundu.

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Trabzonspor'a ilk olarak 17+3 milyon avro ve 18+5 milyon avro teklifler sunan Alman ekibinin, mevcut teklifini 20+4 milyon avroya kadar çıkardığı belirtildi.

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Transferin gerçekleşmesi durumunda Alexander Sörloth'un Alman ekibinden 5 yıllık sözleşme karşılığında garanti maaş olarak yıllık 3.3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

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Ayrıca Alman devinin, golcü oyuncunun sözleşmesine 70 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi koymayı planladığı öne sürüldü.

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İki sezonluğuna kiralandığı Trabzon'da, ikinci sezonunu henüz bitirmeyen Sörloth'un satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Trabzonspor ile bonservisinin bulunduğu Crystal Palace kulüplerinin Leipzig'in önerisini nasıl paylaşacakları konusunda görüşmeler yaptıkları belirtilmekte.

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Norveçli golcünün 6 milyon avroluk satın alma opsiyonu, Trabzonspor formasıyla 2020-21 sezonundaki maçların %50'sinde ilk 11'de başlaması ile devreye girecekti.

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RB Leipzig, 2019 yılının Ocak ayında yalnızca 8 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Erling Haaland'ı 2020 senesinin yine aynı ayında 20 milyon avroya Borussia Dortmund'a satmıştı.

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Piyasa değeri 20 milyon avro olan Alexander Söloth, Trabzonspor kariyerinde forma giydiği 49 resmi maça 33 gol ve 11 asist sığdırdı.

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Haland'dan Sörloth sözleri! ' Türkiye'de fantastik işler yapıyor...'

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haland, Instagram canlı yayınında Trabzonspor'da formunun zirvesine ulaşan Aleksander Sörloth ile ilgili konuştu. Genç yetenek, 'Orada harika işler yapıyor milli takımda da zaman geçiriyoruz Türkiye'de fantastik işler yapıyor onu bu şekilde görmek sevindirici.' dedi. (Via:433)

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