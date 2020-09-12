Son Dakika | Alexander Sörloth transferinde beklenen oldu! 70 milyon avro...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon fırtına gibi esen Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu.
Norveç'in Kuzey İrlanda'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atıp 1 de asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Sörloth'un yokluğuna ilişkin bugün ilk resmi açıklama geldi.
Futbolcumuz Alexander Sorloth için RB Leipzig Kulübünden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.
Karşılaşmaların ardından 8 Eylül Salı günü Trabzon’da olması gereken oyuncumuz, Oslo’da COVID-19 testi yaptırdığını, PCR testinin 10 Eylül Perşembe günü sonuçlanacağını ve 11 Eylül Cuma günü Trabzon’da olacağını tarafımıza bildirmiştir.
Alexander Sörloth'un transferi konusunda kulübün menfaatleri doğrultusunda RB Leipzig'in teklifiğini değerlendirmeye alacağını açıklayan Trabzonspor'a gelen teklif ortaya çıktı.
Trabzonspor'a ilk olarak 17+3 milyon avro ve 18+5 milyon avro teklifler sunan Alman ekibinin, mevcut teklifini 20+4 milyon avroya kadar çıkardığı belirtildi.
Ayrıca Alman devinin, golcü oyuncunun sözleşmesine 70 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi koymayı planladığı öne sürüldü.
Norveçli golcünün 6 milyon avroluk satın alma opsiyonu, Trabzonspor formasıyla 2020-21 sezonundaki maçların %50'sinde ilk 11'de başlaması ile devreye girecekti.
Piyasa değeri 20 milyon avro olan Alexander Söloth, Trabzonspor kariyerinde forma giydiği 49 resmi maça 33 gol ve 11 asist sığdırdı.
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