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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 16:53 | 

Son Dakika | Alexander Sörloth için transfer bombası! Galatasaray ile takasla...

Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth için flaş Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euroya transfer olan Alexander Sörloth, Almanya'da krize yol açtı.

27 MAÇTA GOL KATKISI YOK
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7 MAÇTA GOL KATKISI YOK

Alman ekibiyle 7 maça çıkan ve 313 dakika sahada kalan Norveçli forvet, henüz gol ve asist katkısı üretemedi.

320 MİLYONLUK FOVET NE ZAMAN ATACAK
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'20 MİLYONLUK FOVET NE ZAMAN ATACAK?'

Almanya'nın Bild gazetesi ise Alexander Sörloth hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Bild, ''Sörloth ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin 7 haftada gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!'' sözlerini kullandı.

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Leipzig'in genç teknik direktörü Julian Nagelsmann ise Sörloth hakkında yapılan eleştirilere katılmıyor.

5DAHA AZ GOL ATMASI NORMAL
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'DAHA AZ GOL ATMASI NORMAL'

Julian Nagelsmann, ''Sörloth ve diğer forvetlerin gol atmaması bir eksiklik değil. Forvetlerimizi genelde duvar gibi kullanıyoruz ve 4-5 orta saha ile oynuyoruz. Forvetlerden seken toplar orta sahaların önünde kalıyor. Bu yüzden orta saha oyuncularımızın gol atma şansı daha yüksek oluyor.'' dedi.

6KİMİN ATTIĞI İLE İLGİLENMİYORUM
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'KİMİN ATTIĞI İLE İLGİLENMİYORUM'

Nageslmann, ''Kimin gol attığı umurumda değil. Savunma atmış, forvet atmış gerçekten bununla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan takımdaki herkesin sıkı çalışması ve takım oyunu oynaması.'' sözlerini kullandı.

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A Spor'da ise gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Sörloth'u takas yoluyla kadrosuna katabilir.

8MARCAO - SÖRLOTH TAKASI
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MARCAO - SÖRLOTH TAKASI!

Leipzig'in Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bu transfer için gerekirse takas yoluyla Sörloth'u gözden çıkartabileceği ifade edildi.

9LEIPZIG STOPER ARAYIŞINDA
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LEIPZIG STOPER ARAYIŞINDA

Alman ekibinin 22 yaşındaki stoperi Dayot Upamecano ile Avrupa devlerinin ciddi bir ilgisi olduğu biliniyor. Leipzig ise Fransız stoper yerine yeni bir oyuncu arayışında.

10ROMA ÇOK İSTEMİŞTİ
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ROMA ÇOK İSTEMİŞTİ

Marcao'nun ismi transfer döneminde Roma ile anılmış, Galatasaray 17 milyon euro talep etmişti. Roma'nın ise 13 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedilmişti.

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2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Marcao, bu sezon sarı kırmızılı formayla 11 maça çıkarken 1 gol, 1 asist üretti.

12KONUŞULAN RAKAMLAR ÇOK AZ
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'KONUŞULAN RAKAMLAR ÇOK AZ'

Fatih Terim, yaz transfer döneminde Marcao hakkında konuşmuş ve ''Marcao için konuşulan rakamlar çok az'' ifadesini kullanmıştı.

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