Son Dakika | Alexander Sörloth için transfer bombası! Galatasaray ile takasla...

'DAHA AZ GOL ATMASI NORMAL' Julian Nagelsmann, ''Sörloth ve diğer forvetlerin gol atmaması bir eksiklik değil. Forvetlerimizi genelde duvar gibi kullanıyoruz ve 4-5 orta saha ile oynuyoruz. Forvetlerden seken toplar orta sahaların önünde kalıyor. Bu yüzden orta saha oyuncularımızın gol atma şansı daha yüksek oluyor.'' dedi.