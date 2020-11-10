Son Dakika | Alexander Sörloth için transfer bombası! Galatasaray ile takasla...
Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth için flaş Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü.
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Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euroya transfer olan Alexander Sörloth, Almanya'da krize yol açtı.
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7 MAÇTA GOL KATKISI YOK
Alman ekibiyle 7 maça çıkan ve 313 dakika sahada kalan Norveçli forvet, henüz gol ve asist katkısı üretemedi.
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'20 MİLYONLUK FOVET NE ZAMAN ATACAK?'
Almanya'nın Bild gazetesi ise Alexander Sörloth hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Bild, ''Sörloth ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin 7 haftada gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!'' sözlerini kullandı.
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Leipzig'in genç teknik direktörü Julian Nagelsmann ise Sörloth hakkında yapılan eleştirilere katılmıyor.
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'DAHA AZ GOL ATMASI NORMAL'
Julian Nagelsmann, ''Sörloth ve diğer forvetlerin gol atmaması bir eksiklik değil. Forvetlerimizi genelde duvar gibi kullanıyoruz ve 4-5 orta saha ile oynuyoruz. Forvetlerden seken toplar orta sahaların önünde kalıyor. Bu yüzden orta saha oyuncularımızın gol atma şansı daha yüksek oluyor.'' dedi.
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'KİMİN ATTIĞI İLE İLGİLENMİYORUM'
Nageslmann, ''Kimin gol attığı umurumda değil. Savunma atmış, forvet atmış gerçekten bununla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan takımdaki herkesin sıkı çalışması ve takım oyunu oynaması.'' sözlerini kullandı.
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A Spor'da ise gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre Galatasaray, Sörloth'u takas yoluyla kadrosuna katabilir.
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MARCAO - SÖRLOTH TAKASI!
Leipzig'in Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bu transfer için gerekirse takas yoluyla Sörloth'u gözden çıkartabileceği ifade edildi.
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LEIPZIG STOPER ARAYIŞINDA
Alman ekibinin 22 yaşındaki stoperi Dayot Upamecano ile Avrupa devlerinin ciddi bir ilgisi olduğu biliniyor. Leipzig ise Fransız stoper yerine yeni bir oyuncu arayışında.
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ROMA ÇOK İSTEMİŞTİ
Marcao'nun ismi transfer döneminde Roma ile anılmış, Galatasaray 17 milyon euro talep etmişti. Roma'nın ise 13 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedilmişti.
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2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Marcao, bu sezon sarı kırmızılı formayla 11 maça çıkarken 1 gol, 1 asist üretti.
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'KONUŞULAN RAKAMLAR ÇOK AZ'
Fatih Terim, yaz transfer döneminde Marcao hakkında konuşmuş ve ''Marcao için konuşulan rakamlar çok az'' ifadesini kullanmıştı.