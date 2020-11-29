Son Dakika | Alexander Sörloth, Almanya'da yine olay oldu! Çok sert tepki...

'KAÇIRMASI DAHA DA KÖTÜ' Sanırım Emil Forsberg, gol atabilmesi için penaltıyı Sörloth'un kullanmasını istedi. Kağıt üzerinde bakıldığında iyi bir hareket olarak gözükebilir. Ancak bir forvetin penaltıdan gol atmasının düğümü çözebileceğini düşünmüyorum. Hele kaçırması çok daha kötü bir durum.