Son Dakika | Alexander Sörloth, Almanya'da yine olay oldu! Çok sert tepki...
Sezon başı Trabzonspor'dan 20 milyon euroya Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, henüz golle tanışamadı. Norveçli golcü son olarak kaçırdığı penaltı ile gündem oldu.
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Leipzig'de Alexander Sörloth hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Sezon başında 20 milyon euro bonservis ücreti ile Trabzonspor'dan Almanya'nın yolunu tutan Norveçli golcü, son oynanan Bielefeld maçı ile yine gündem oldu.
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Bu sezon oynadığı 10 maçta gol katkısı olmayan Sörloth, Bielefeld maçında bir de penaltı kaçırdı.
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TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN TEPKİ
Leipzig'de forma giydiği 423 dakikada gol atamayan Sörloth, Alman basını tarafından sert bir şekilde eleştirilirken son olarak teknik direktörü Nagelsmann'dan da tepki geldi.
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Julian Nagelsmann, Sörloth'un penaltı atışını kullanıp kaçırması hakkında şöyle konuştu;
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'KAÇIRMASI DAHA DA KÖTÜ'
Sanırım Emil Forsberg, gol atabilmesi için penaltıyı Sörloth'un kullanmasını istedi. Kağıt üzerinde bakıldığında iyi bir hareket olarak gözükebilir. Ancak bir forvetin penaltıdan gol atmasının düğümü çözebileceğini düşünmüyorum. Hele kaçırması çok daha kötü bir durum.
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'İSTEDİĞİM BİR DURUM DEĞİL'
Futbolcu pozitif bir düşünceyle bunu yapmak istese de aslında bu istediğim bir durum değil. Herkes gol için sırasını beklemek zorunda. Penaltı kararından memnun olmadığımı söyleyebilirim.
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'YAPMA DEDİĞİM ŞEYLERİ YAPARLARSA...'
Tüm futbolcuların şut atmaya izni var tabii ama herkesin takım içinde bir görevi var. Futbolcular gibi sahaya inip kutlama yapmıyorum. Ama yapma dediğim şeyleri yaparlarsa kendi isteğimle bir oyuncuyu transfer listesine koyabiliyorum.
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'İLK ZAMANLARINA GÖRE DAHA İYİ'
Sörloth transferi doğru bir adımdı. Başlangıç performansına göre daha iyi durumda olduğunu da söyleyebilirim.
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'ONUN DA ZAMANI GELECEK'
Onun da zamanı gelecek. Gol atması gerekiyor. Gol şanssızlığını kırması lazım artık.
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VATANDAŞINDAN DA ELEŞTİRİ
Öte yandan Bundesliga'da da forma giymiş Norveçli eski futbolcu Jan-Age Fjørtoft, vatandaşı Sörloth'un hayal kırıklığı yaratmasını Bild'e değerlendirdi.
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'BİRAZ ZAMAN ALIYOR TABİ...'
Jan-Age Fjørtoft, ''Sörloth yeni bir ülkeye, yeni bir takıma geldi ve buradaki taktiğe alışmaya çalışıyor. Antrenman eksiği de vardı. O yüzden toparlanması biraz zaman alıyor.'' diye konuştu.
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'SÖRLOTH, BİR HAALAND DEĞİL'
Sörloth'un bir diğer Norveçli golcü Haaland ile kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyleyen Norveçli futbol adamı, ''Haaland Dortmund'a gelir gelmez gollerine başlamıştı. Ama ikisini karşılaştırmak çok yanlış. Haaland, Lewandowski'den sonra dünyanın en iyi ikinci forveti. Sörloth ise şu an bir özgüven kaybı yaşıyor.'' dedi.
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Fjørtoft, henüz golle tanışamayan Sörloth hakkında konuşmalarını şöyle sürdürdü;
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'ARTIK KAÇ HAFTA OLDU!'
Artık Alexander'in ilk golünü atması lazım! Kaç hafta oldu... Onun kafasının içini okuyamam ama neler hissettiğini anlayabilirim. Başka bir ligden ve ülkeden gelip herkese kendini göstermek istiyorsun.
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'BİR DAHA GOL ATAMAYACAKMIŞ GİBİ...'
Belki bunu çok düşünüyor Sörloth. Bu da kafasının içinde iyice baskı yaratıyor. Bir, iki büyük şans kaçırdıktan sonra bir daha asla gol atamayacaksınız diye düşünürsünüz. Sörloth'un da düşündüğü bu.