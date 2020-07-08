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GeriFutbol Son Dakika | Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da kabus! Fatih Terim döneminde ilk kez yaşanıyor...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 23:23,

Son Dakika | Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da kabus! Fatih Terim döneminde ilk kez yaşanıyor...

Dikkat çeken Erol Bulut detayı...

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Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Aytemiz Alanyaspor, 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan ligdeki 7 maçta rakibini yenemiyordu.

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Alanyaspor, Süper Lig'de 8. kez karşılaştığı Galatasaray'ı ilk kez mağlup etti.

4Belhanda, dalya dedi
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Belhanda, "dalya" dedi

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, 100. resmi maçına çıktı.Galatasaray'a 2017-2018 sezonunda transfer olan Belhanda, Süper Lig'de 74. kez forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 11 Avrupa kupası, 13 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasında sarı-kırmızılı formayı terletti. Belhanda, 2 Süper Lig şampiyonluğu, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

5- Adem Büyük döndü
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- Adem Büyük döndü

Sakatlıklar nedeniyle son 2 maçına santrforsuz çıkan sarı-kırmızılı ekipte, Adem Büyük cezasını tamamladı ve maçın ilk 11'inde kendine yer buldu.

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Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

7Alanyasporda bir değişiklik
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Alanyaspor'da bir değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankaragücü deplasman maçına göre kadroda bir değişiklikle takımını sahaya sürdü.Bulut, Galatasaray karşısında sarı kart cezalısı Welinton yerine Georgios Tzavellas'a, görev verdi.

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Akdeniz ekibi, müsabakaya Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Onur Bulut, Cisse'den oluşan 11 ile çıktı.

9Bu sezon 4. kez karşılaştılar
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Bu sezon 4. kez karşılaştılar

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı.İki takım, bu sezon Süper Lig'de bir , Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

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Sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisi ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İlk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, rövanşta 3-1 galip gelmesine rağmen elendi.

11Pandemi arası sonrası en çok gol yiyen takım
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Pandemi arası sonrası en çok gol yiyen takım

Süper Lig'e verilen ara sona erdiğinden bu yana en fazla gol yiyen takım Galatasaray. (13)

12Erol Bulut Galatasaraya ters geliyor
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Erol Bulut Galatasaray'a ters geliyor

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde konuk ettiği takımlar arasında üç maçta üç galibiyet aldığı tek rakibi Galatasaray.

13Fatih Terim döneminde kabus
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Fatih Terim döneminde kabus

Süper Lig'de yedi maçtır kazanamayan Galatasaray (4 beraberlik 3 mağlubiyet), Fatih Terim yönetimindeki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor.

14Papiss Cisse ilk kez Galatasaraya gol attı
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Papiss Cisse ilk kez Galatasaray'a gol attı

22 gole ulaşarak gol krallığında Sörloth'u geride bıralan Papiss Cisse, kariyerinde ilk kez Galatasaray'a gol attı. 35 yaşındaki Papiss Cisse'nin Süper Lig'e geldiği günden bu yana kendisinden fazla gol atan bir oyuncu bulunmuyor.

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