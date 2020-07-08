Son Dakika | Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da kabus! Fatih Terim döneminde ilk kez yaşanıyor...

Bu sezon 4. kez karşılaştılar Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Aytemiz Alanyaspor ile 3 kez karşılaştı.İki takım, bu sezon Süper Lig'de bir , Ziraat Türkiye Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.