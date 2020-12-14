Son Dakika | Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a olay sözler!
Başta Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve İlker Yasin olmak üzere spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
GÜNTEKİN ONAY
Beşiktaş, ilk yarıda düşündüklerinin hiçbirini sahaya yansıtamadı. Alanyaspor’un alan bırakmayan dağılımı ve yoğun baskısı siyah beyazlıların pas hatalarına ve top kayıplarına neden oldu. Alanyaspor bloklar arasındaki pas kanallarını çok iyi kapattı. Rakip yarı alanda çoğalamayan Beşiktaş, Alanya’nın iyi işleyen bu planına çözüm üretemedi, beklerini de hücuma çıkartamadı. İlk 45 dakikada üstün oynayan Alanyaspor, Beşiktaş’ın bireysel hatalarından faydalanamadı ve penaltı golüyle gelen 1-0 ile yetinmek zorunda kaldı.
2
Abone Ol
STOPER FARKI
İkinci yarıya 3 değişiklik ile başlayan Beşiktaş, topa saha fazla sahip olarak oyunu rakip yarı alana yıksa da golü bulacak aksiyonlardan uzaktı. Alanyaspor’da dün 3 Yunan futbolcu Tsavellas, Siopis ve Bakasetas kusursuza yakın bir futbol oynadılar. Özellikle Tsavellas son dönemlerde gördüğüm en iyi stoper performanslarından birini ortaya koydu. Alanya’nın iki stoperi ve kalecisi harika oynarken Beşiktaş’ın aynı pozisyonda oynayan futbolcuları için olumlu ifadeler kullanmak mümkün değil. 10 kişi kalan Alanya karşısında 84’te Güven net pozisyonu gole çevirmiş olsa kalan sürede siyah beyazlılar beraberlik şansı bulabilirdi.
3
Abone Ol
KAZANMA ARZUSU EKSiKTi
Alanyaspor hafta içi maç oynamış olmasına rağmen Beşiktaş’a oranla daha diriydi. 2-1’i bulduktan sonra duraklamalar ile birlikte beraberlik şansı belirmesine rağmen siyah beyazlıların dün kazanma arzusu maçın başından sonuna kadar yeterli seviyede değildi.
4
Abone Ol
Üst üste 3 galibiyetin ardından Beşiktaş’ın serisi kötü futbolla son buldu. Alanyaspor ise “Ben bu yarışta sonuna kadar olacağım” mesajını dünkü mücadelesiyle net bir şekilde ortaya koydu. Dün Beşiktaş’ta genç Rıdvan ve Josef haricinde iyi oynayan futbolcu yoktu. İstikrar sembolü Atiba bile sallandı. Aboubakar ve Ghezzal da geçtiğimiz haftaların çok gerisinde kalınca dünkü yenilgi kaçınılmaz oldu.
5
Abone Ol
İLKER YASİN
Alışverişte bile seri sonu satışlar var. Her serinin de bir sonu... Beşiktaş’ta 3 maçlık galibiyet, Alanya’da 2 maçlık mağlubiyet serisi bitti ve kazanan çırak oldu. Usta ile çırağın maçıydı. Ligde Beşiktaş’ı hiç yenemeyen takımın teknik direktörü çırak, evinde son 9 lig maçını da kaybetmemiş, son 6 maçta gol yememiş bir takıma sahipti. Ustanın takımı son 3 maçı kazanmış, basamakları hızla tırmanmıştı. Ama usta maça başlarken lider takımlara karşı 7 maçta galibiyet göremediğini biliyordu.
6
Abone Ol
Alanya, Salih gibi pas trafiğinin kilit adamı ve Efecan gibi müthiş patlayıp defans arkasına sarkan bir oyuncudan yoksun maça başlarken Beşiktaş N’Koudou, Mensah, NSakala, Oğuzhan gibi yıldızları yedekte bırakacak bir kadro ile sahadaydı. Alanya markasının bu noktaya gelişinde 3 Yunan’ın; savunmada Tzavellas, orta sahada Siopsis ve santrfor arkası Bakesetas’ın oluşturduğu üçgenin büyük etkisi var. Dünkü maçı Alanyaspor’un savunma dörtlüsü ve orta sahası kazandı.
7
Abone Ol
TÜRE O PENALTIYI ÇALMAZDI!
Birkaç gün önce kaybettiğimiz ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunduğumuz FIFA kokartlı eski hakemlerimizden İhsan Türe’ye o pozisyonda penaltı çaldıramazdınız. Hatta Pierluigi Collina’ya bile. Topun ele gittiği (çarptığı) anda penaltı olmaz. Elin veya kolun topa bilinçli gitmesi yani çarpmanın kastın olması şarttır penaltı için. Bu bizim bildiklerimiz ama bugünün futbolunda her kural o kadar kolay değişiyor ki.
8
Abone Ol
Alanya, Aboubakar, Larin ile pas bağlantısını kesti ve presiyle Beşiktaş’ı kendi oyununa uymaya mecbur etti. Alanya’nın korneri, ceza sahasına ortası, şutu fazlaydı. Bakesatas direkten dönen topunun 2 dakika sonra skoru 2-0’a getirdikten sonra oyun tam anlamıyla bitti.
9
Abone Ol
‘HER MAÇI KURTARAMAM’
“Her maçı ben kurtaramam” diyen Atiba, yaratıcı ama tembel Ghezzal, yorgun görünen Aboubakar’ın etkisizliğinde disiplinden kopmayan, hatlar arası balansı iyi kuran Alanya’nın sonuç odaklı futbolu vardı. Son dakikada Beşiktaş lehine verilen penaltı nur içinde yatsın İhsan Türe’nin vereceği bir penaltıydı. Seriler biterken kazanan Çağdaş Atan ve Alanya...
10
Abone Ol
AHMET ÇAKAR
Beşiktaş maçın büyük bir çoğunluğunda tel tel döküldü. Son haftaların flaş takımıydı Beşiktaş. Üstelik rakip Alanyaspor'da da çok ciddi eksikler vardı. Ama maç bir başladı ki o da ne... Alanya, Beşiktaş'ı sahadan siliyor. Çok çabuk top kapıyorlar, çok hızlı oynuyorlar ve orta sahada özellikle bazı oyuncular kafayı kaldıramıyor. Larin, Atiba ve Dorukhan ilk yarı yoklar. Böyle olunca da ne hücum organizasyonu var ne de rakipten top kapma. Üstelik Beşiktaş, ilk devreyi haklı bir penaltıyla da geride kapattı.
11
Abone Ol
İkinci yarı Beşiktaş, Mensah ve N'Koudou'nun girmesiyle biraz hareketlendi. Özellikle sol kulvarı iyi kullanmaya başladı ama son paslar çok kötüydü. Baskı kurmuşken golü yediler. Montero'nun öyle bir pozisyonda kalecisinin önünde ne işi var? Utku'nun görüş açısını kapatmasa belki de gol olmayacak. Sonuçta son dakikalarda golü bulsalar da yetmedi ve Alanyaspor bütün eksiklerine rağmen hak ettiği bir galibiyet aldı.
12
Abone Ol
Sözümüz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a... Çok ciddi disiplinsizlik emareleri gösteriyorsun. Oyun sahası içinde daha top oyundan çıkmamışken topa müdahale ediyorsun. Maç bitmiş hakemlerin yanına gidiyorsun, itiraz ediyorsun, arkanı dönüp giderken de hiç hoş olmayan şeyler söylüyorsun. Beşiktaş hocası böyle olmaz. Üstelik dün geceki hakeme bunların hiçbirisi yapılmaz. Atilla Karaoğlan verdiği iki penaltıda da yüzde 100 haklı. Sergen Yalçın dua etsin, Rosier'i de 2. sarı karttan atabilirdi. Ama oyunu kusursuza yakın yönettiğini söyleyebilirim.
13
Abone Ol
ÖMER ÜRÜNDÜL
Üç gün arayla son iki maçında 6 puan kaybeden Alanyaspor dün geceye özel motive olmuş. Son derece mücadeleci, hırslı ve disiplinli bir futbol sergileyerek hak ettikleri 3 puanı aldılar. Beşiktaş dün gece istediği hiçbir şeyi sahaya yansıtamadı. Bilhassa ilk yarıda oyunu sürekli Alanya domine etti. Beşiktaş orta saha ve defans bütünleşmesi ile mücadele ederek rakibe az pozisyon vermeye çalıştı . Ama hücumda çok etkisizdiler. Sergen Yalçın atılmak için uğraşan Rosier'i devre arasına kadar sahada tutarak büyük bir hataya imza attı. Rosier kısa aralıklarla iki defa net ikinci sarı kartlık hareket yaptı ama hakem Atilla Karaoğlan eyyamcılık yaparak bunları es geçti.
14
Abone Ol
Alanyaspor ikinci yarı doğal olarak ilk 45 dakikadaki temposunu kaybedecekti, öyle de oldu. Beşiktaş yüklendi ama Ghezzal ve Aboubakar'ın fizik açıdan çok yetersiz kalmaları baskıdaki üretkenliği etkiledi. N'Koudou'nun da maç eksiği görülüyordu. Bana göre Sergen Yalçın, Larin'i değil, rakibin başarılı iki stoperine teslim olan Aboubakar'ı çıkarmalıydı devre arasında. Üstelik Larin, Beşiktaş'ın fizik gücü en yüksek 3-4 oyuncusundan biriyken. Sonuçta Beşiktaş beraberliği bulamayınca ikinci golü de yedi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra tek penaltı golünden fazlasını atamadı ve kaybetti.
15
Abone Ol
Geçen hafta kaliteli Ghezzal'ı fizik gücü yetersiz olduğu için eleştirdim. Ancak Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonra sahada göründü dedim. Bir de yorumları dinledim ki sahanın yıldızıymış başkalarına göre! Ghezzal'ın dün geceki fizik görüntüsü herhalde her şeyi açıklıyor. Sergen Yalçın'ın maçtan sonra Rosier'i atmayarak kendisine büyük şans yaratan hakem Karaoğlan'a teşekkür etmek yerine kafa tutması geceye damga vuran başka bir olumsuzluktu. Her hattıyla başarılı oynayan Alanyaspor'da ben en çok Tayfur'u beğendim.
16
Abone Ol
ALİ GÜLTİKEN
Beşiktaş'ın bazı özel maçlarda uyguladığı kendi yarı alanında oyunu kabul edip, özellikle Aboubakar üzerinden çabuk çıkış düşüncesi Alanyaspor karşısında çok fazla etki oluşturamadı. Bunda Alanyaspor'un maçın ilk dakikasından itibaren uyguladığı baskının çok etkisi olduğunu gördük. Birbirlerine çok yakın oynayarak özellikle ikinci toplara hakimiyet sağlayarak oyunu Beşiktaş yarı sahasında tuttular. Bunu yaparken öndeki oyuncuları Davidson, Babacar ve Bareiro ile Bakesetas çok etkili oldular. Hem birlikte hareket ederken başarılıydılar hem de bire birde Beşiktaş savunmasını çok zorladılar. İşin açıkçası biraz Beşiktaş'ın beklemediği bir durum yarattılar. Rosier hiçbir maçta bu kadar zorlanmamıştı.
17
Abone Ol
Beşiktaş bunun karşılığında kafasındaki plana göre uzun ve savunma arkasına toplarla oynamaya çalıştı. Özellikle Caulker ve Tzavellas ile Alanyaspor buna da çok müsaade etmedi. Bu uzun top tercihi Beşiktaş orta alanını oyun dışında bıraktı. Josef, Atiba ve Dorukhan'ı Beşiktaş adına top kullanırken değil, rakibin peşinden koşarken gördük. Bu da Beşiktaş adına ilk yarıda sıkıntılı bir oyun ortaya çıkardı. Ghezzal'ın yakaladığı çok net pozisyon dışında hücumda istediği etkinliği sergileyemedi. N'Koudou-Larin ve Mensah-Rosier değişiklikleri ile Beşiktaş bir anda daha etkili bir takım haline geldi. Beşiktaş özellikle N'Koudou üzerinden oyunu 30 dakika kadar Alanyaspor sahasına da yıktı. Merkez hücumlarını da çoğaltmaya çalıştı. Fakat tüm bu gayretlere rağmen istenilen gol gecikince, Alanyaspor biraz daha oyuna ortak olmaya başladı. Dün akşam bir kez daha gördük çok güvenli ve organize bir takım. Orta alanda Siopis ile Baketas'ın liderliğinde takım olarak ayakta kaldılar ve oyunu istediği gibi yönlendirdiler. Sonrasında buldukları ikinci golle de maçı kendi adına istedikleri yere taşıdılar. Beşiktaş'ın son dakikalarda