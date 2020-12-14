Son Dakika | Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a olay sözler!

Beşiktaş bunun karşılığında kafasındaki plana göre uzun ve savunma arkasına toplarla oynamaya çalıştı. Özellikle Caulker ve Tzavellas ile Alanyaspor buna da çok müsaade etmedi. Bu uzun top tercihi Beşiktaş orta alanını oyun dışında bıraktı. Josef, Atiba ve Dorukhan'ı Beşiktaş adına top kullanırken değil, rakibin peşinden koşarken gördük. Bu da Beşiktaş adına ilk yarıda sıkıntılı bir oyun ortaya çıkardı. Ghezzal'ın yakaladığı çok net pozisyon dışında hücumda istediği etkinliği sergileyemedi. N'Koudou-Larin ve Mensah-Rosier değişiklikleri ile Beşiktaş bir anda daha etkili bir takım haline geldi. Beşiktaş özellikle N'Koudou üzerinden oyunu 30 dakika kadar Alanyaspor sahasına da yıktı. Merkez hücumlarını da çoğaltmaya çalıştı. Fakat tüm bu gayretlere rağmen istenilen gol gecikince, Alanyaspor biraz daha oyuna ortak olmaya başladı. Dün akşam bir kez daha gördük çok güvenli ve organize bir takım. Orta alanda Siopis ile Baketas'ın liderliğinde takım olarak ayakta kaldılar ve oyunu istediği gibi yönlendirdiler. Sonrasında buldukları ikinci golle de maçı kendi adına istedikleri yere taşıdılar. Beşiktaş'ın son dakikalarda