Son Dakika | Alanyaspor - Beşiktaş maçından sonra Talisca bombası!

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra Anderson Talisca bombası patladı...
2
Abone Ol
Alanyaspor’a kaybeden Beşiktaş’ın kötü futbolu, istatiklere de yansıdı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri ev sahibinin kaleyi yokladığı 20 pozisyona engel olamadı. Hücumda da yokları oynadığı ilk yarıda 2 şutta kaldı.
3
Abone Ol
Süper Lig’de üst üste 3 galibiyet alarak zirve iddiasını ortaya koyan Beşiktaş, lider Alanya karşısında 2-1’lik skorla kaybederken, etkisiz futbolu oyunun iki yönündeki istatiklerde görüldü.
4
Abone Ol
Alanyaspor’un maç boyunca kaleye çektiği 6’sı isabetli 20 şut, aynı zamanda Kartal adına sezonun bu istatikteki en kötü karşılaşması oldu.
5
Abone Ol
Kartal ayrıca, devreyi tamamladığı 2 şutta sezonun en düşük rakamı olurken, Beşiktaş maçı da 3’ü isabetli 10 şutla tamamladı.
6
Abone Ol
Kartal buna karşın Alanya mücadelesinde rakibine göre; yüzde 57’lik topla oynama oranı yakalarken, 364 (Yüzde 80) isabetli pas yaptı.
7
Abone Ol
Bu istatistikte ise Alanya 263 isabetli pasta (Yüzde 77) kalmasına rağmen topu daha etkili kullandı. Beşiktaşlı Montero, 67 pas atarken, bunların 56’sında isabet sağladı. Dorukhan da yüzde 97’lik başarını oranı ile sahanın en iyisi oldu.
8
Abone Ol
Siyah beyazlıların tecrübeli teknik adamı, ligde haftaya lider giren takımlara rakip olduğu hiçbir Süper Lig karşılaşmasında 3 puan sevinci yaşayamadı.
9
Abone Ol
Dün deplasmanda alınan Alanya yenilgisiyle birlikte Sergen Yalçın toplamda lidere karşı çıktığı 8. maçta 5. yenilgisini alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
10
Abone Ol
Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Anderson Talisca, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlılara dönebileceğinin sinyalini verdi.
11
Abone Ol
Çin takımlarından Guangzhou'da top koşturan Brezilyalı orta saha, Instagram hesabından Beşiktaşlı bir taraftarın paylaşımına yanıt verirken, "Yakında birlikteyiz" ifadelerini kullandı.
12
Abone Ol
Bu paylaşım, siyah beyazlı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
13
Abone Ol
Brezilyalı futbolcunun Guangzhou ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.