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Futbol
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 08:31 | 

Son Dakika | Alanyaspor - Beşiktaş maçından sonra Talisca bombası!

Beşiktaş'ın deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Anderson Talisca sürprizi yaşandı.

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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçtan sonra Anderson Talisca bombası patladı...

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Alanyaspor’a kaybeden Beşiktaş’ın kötü futbolu, istatiklere de yansıdı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri ev sahibinin kaleyi yokladığı 20 pozisyona engel olamadı. Hücumda da yokları oynadığı ilk yarıda 2 şutta kaldı.

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Süper Lig’de üst üste 3 galibiyet alarak zirve iddiasını ortaya koyan Beşiktaş, lider Alanya karşısında 2-1’lik skorla kaybederken, etkisiz futbolu oyunun iki yönündeki istatiklerde görüldü.

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Alanyaspor’un maç boyunca kaleye çektiği 6’sı isabetli 20 şut, aynı zamanda Kartal adına sezonun bu istatikteki en kötü karşılaşması oldu.

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Kartal ayrıca, devreyi tamamladığı 2 şutta sezonun en düşük rakamı olurken, Beşiktaş maçı da 3’ü isabetli 10 şutla tamamladı.

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Kartal buna karşın Alanya mücadelesinde rakibine göre; yüzde 57’lik topla oynama oranı yakalarken, 364 (Yüzde 80) isabetli pas yaptı.

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Bu istatistikte ise Alanya 263 isabetli pasta (Yüzde 77) kalmasına rağmen topu daha etkili kullandı. Beşiktaşlı Montero, 67 pas atarken, bunların 56’sında isabet sağladı. Dorukhan da yüzde 97’lik başarını oranı ile sahanın en iyisi oldu.

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Siyah beyazlıların tecrübeli teknik adamı, ligde haftaya lider giren takımlara rakip olduğu hiçbir Süper Lig karşılaşmasında 3 puan sevinci yaşayamadı.

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Dün deplasmanda alınan Alanya yenilgisiyle birlikte Sergen Yalçın toplamda lidere karşı çıktığı 8. maçta 5. yenilgisini alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Beşiktaş'ta 2 sezon forma giyen Anderson Talisca, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah beyazlılara dönebileceğinin sinyalini verdi.

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Çin takımlarından Guangzhou'da top koşturan Brezilyalı orta saha, Instagram hesabından Beşiktaşlı bir taraftarın paylaşımına yanıt verirken, "Yakında birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

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Bu paylaşım, siyah beyazlı taraftarlardan büyük beğeni aldı.

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Brezilyalı futbolcunun Guangzhou ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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