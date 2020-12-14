Son Dakika | Alanyaspor - Beşiktaş maçından sonra Talisca bombası!

Bu istatistikte ise Alanya 263 isabetli pasta (Yüzde 77) kalmasına rağmen topu daha etkili kullandı. Beşiktaşlı Montero, 67 pas atarken, bunların 56’sında isabet sağladı. Dorukhan da yüzde 97’lik başarını oranı ile sahanın en iyisi oldu.