Uğur Yapıcı
Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama geldi! Burak Yılmaz gerçeği...
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinaya alınan Ahmet Nur Çebi, Hürriyet'e konuştu...
Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda dün yönetim, futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan testler sonucu 8 kişinin sonucu pozitif çıktı.
İDMANLAR YİNE İPTAL
İdmanlara 15 gün önce gruplar halinde başlayan Beşiktaş, geçen hafta yapılan corona virüs testlerinde bir oyuncu ve teknik personelin sonuçlarının pozitif çıkmasıyla antrenmanları sonlandırmıştı.
100 KİŞİYE TEST YAPILDI
Siyah beyazlılar testlerin üzerinden 6 gün geçmesinin ardından Çarşamba günü bir kez daha corona virüs testinden geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan ve Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ, futbolcu, teknik heyet, kulüp personeli ve tesis çalışanları olmak üzere toplam 100 kişi Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından corona virüs testine tabi tutuldu.
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