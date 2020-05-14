Son Dakika | Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama geldi! Burak Yılmaz gerçeği...

NEDEN TESİSLERE SIK SIK GİDİP GELİYORDU? Sayın başkan, ‘Gökhan ve Caner gibi oyuncularla görüşmem lazımdı bu nedenle Ümraniye’de karargah kurduk ama virüs bizi de vurdu ancak kontrolde önemli miktarda pozitif veriler çıkması beni sevindirdi yine de tedbir olarak evde karantina altındayım.’ ifadelerini kullandı.