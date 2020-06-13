Ahmet Nur Çebi ilk transferi açıkladı! "Onu geri getireceğiz"

HEM SAYI, HEM PARA ÖNEMLİ Bu lig bitene kadar kampanyayı devam ettiririz diye düşünüyoruz. Ekonomik olarak beklentimizi söylememiz mümkün değil. Kimin ne kadar vereceğini bilemezsiniz. Bu kişilerin kendi imkanlarına bağlı. 15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Hepsinden bir mesaj bekliyoruz. Tüm Beşiktaş taraftarları mesaj atarsa kampanya amacına ulaşacak. Şimdi banka hesaplarına bakıyorum, 1903 lira furyası başlamış. Ben 1 milyon 903 bin lirayı tercih etmeye başladım. İlk günlerde adet ve sayıya önem verdiğimi söyledim ama para da önemliymiş. İkisi bir arada iyi olur.