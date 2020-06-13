Ahmet Nur Çebi ilk transferi açıkladı! "Onu geri getireceğiz"

"İlk 24 saatte yaklaşık 160 bin SMS gelmiş. Burada desibel rekoru kırdık, inşallah bugün de SMS rekoru kıracağız. İhtimal değil, Beşiktaşlılar kesin halledeceklerdir. Beşiktaş, ilklerin takımıdır.
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Taraftarlarımıza sesleniyorum. Hadi gelin, hep beraber SMS rekorunu da kıralım. Tamamen SMS'e yoğunlaşılmış gibi duruyor ama öyle değil. SMS sadece bu işin bir parçası. Havale yoluyla, web sitemizden, vb. kanallarla da istedikleri kadar bize ulaşabilirler.
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HEM SAYI, HEM PARA ÖNEMLİ
Bu lig bitene kadar kampanyayı devam ettiririz diye düşünüyoruz. Ekonomik olarak beklentimizi söylememiz mümkün değil. Kimin ne kadar vereceğini bilemezsiniz. Bu kişilerin kendi imkanlarına bağlı. 15-20 milyon Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyoruz. Hepsinden bir mesaj bekliyoruz. Tüm Beşiktaş taraftarları mesaj atarsa kampanya amacına ulaşacak. Şimdi banka hesaplarına bakıyorum, 1903 lira furyası başlamış. Ben 1 milyon 903 bin lirayı tercih etmeye başladım. İlk günlerde adet ve sayıya önem verdiğimi söyledim ama para da önemliymiş. İkisi bir arada iyi olur.
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FUTBOLA UZAK KALMIŞTIK
Hem spor, hem satış, hem karton maket... Ne olursa, her şeyde rekabet ederek zirveye gitmek istiyorum. Karton işinde biraz geride kaldık, inşallah önümüzdeki haftalarda egale edeceğiz. Ümraniye'de hayat eskisi gibi, normale dönmüş. Futbola çok uzak kalmıştık, dönmenin keyfini hep beraber bugün yaşayacağız. İnşallah kazasız, belasız 8 haftayı atlatırız. Temennimiz o.
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PARAYI ÖZE DÖNÜŞ İÇİN KULLANACAĞIZ
Burada Türk futbolu önemli. Hepsinin ayakta kalması lazım. Hepimiz Türk sporu adına kampanyalara çıkmış kulüplere destek olmalıyız. Biz bu paraları öze dönüş için kullanmayı planlamıştık. Yeni transferler öze dönüşü ifade etmiyor. Biz Beşiktaş için sabreden taraftarlar istiyoruz. Özümüzden uzaklaşmanın bedelini ağır ödüyoruz. Aynı hatayı bir daha yaparsak bağış kampanyasına yazık olur.
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NEREDEN BULACAĞIZ BU PARAYI?
Beşiktaş'ın gelir ve giderlerine göre her türlü transferleri kovalayacağız ama iyisini, gencini. Kulübümüzü gelir sağlayacak oyuncuları bulmamız lazım. Uçağa bin, fotoğrafı ver, 5 milyona oyuncu getir, sonuç bu. Maalesef o beklentide olanlara olumlu yanıt veremeyeceğim. Satabildiğimiz bir basketçimiz yok, bonservis kazanabildiğimiz bir hentbolcumuz yok. Hangisi doğru? Futbolda bilet alan adamın verdiği 100 lirayı niye oraya aktaralım. Baskette gelir 10 lira, gider 40 lira. Nereden bulacağız bu parayı?
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UEFA'YA, BANKAYA BAĞIMLI OLMAK HOŞ DEĞİL
En önemli şey, bağımsız olmaktır. UEFA'ya, bankaya bağımlı olmak, bunlar hoş şeyler değil. Bu kulübü bağımsız hale getirmek, birinci hedefimiz. Şeffaf, hesap sorulan, hesap soran, hesap sorulmasını kabul edecek, hesap sorulduğunda da tavır koymayacak bir yönetim olacak.
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CENK TOSUN'A 'GERİ GEL' DEDİM
Cenk Tosun'la geçen konuştuk. 'Yaşlanmadan geri gel' dedim. Gülmeye başladı. Kapımız açık ona ama bizdeki parayı kabul etmeli. Bir önceki sezonun yarısı kadar bütçe yapmayı hedefliyoruz. 60 ise 30. Düşmek zorunda. Kulübün gelirleri bu kadar. Her sene bağış kampanyası mı yapacağız. Beşiktaş transferde genç ve bonservissiz oyunculara yönelecek.
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FATİH AKSOY'U GERİ ALACAĞIZ
Orta sahada Fatih var, Sivas'ta iyi top oynadı, onu geri alacağız. Elneny gidebilir, kalabilir. Temmuz sonuna kadar kim gidecek, kim kalacak diye konuşmak istemedik. Koronavirüsün bizi etkilediğini oyuncularımıza söyledik. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız.
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GÖKHAN VE CANER KALSIN İSTİYORUZ
Mevcut olan ve kontratları biten arkadaşlarımız var. Birçoğuyla anlaşmak istiyoruz. Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız. Caner kalırsa, ikinci adama gerek yok, Rıdvan ile devam edebilirler."