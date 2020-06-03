Son Dakika | Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama! Sosa ve eşi...

"SÖZLEŞMEYİ KONUŞACAĞIZ AMA ÖNCELİĞİMİZ BU HEDEF" Hem başkanımız, hem yöneticilerimiz, hem hocamız hem de kulüpte çalışan herkesin tek hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. İnsanların bu hedefi ne kadar istediği ve bizleri ne kadar sevdiklerini biliyoruz. Bu sebeple insanlara bu mutluluğu vermek istiyoruz. Bu süreç tamamlandığında gelecekle ilgili konuları da konuşacağız. Şu anda önemli olan bu süreç.