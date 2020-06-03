Son Dakika | Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama! Sosa ve eşi...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Ağaoğlu sert açıklamalar yaparken Fenerbahçe ile anlaştığı konuşulan Novak için de çarpıcı ifadeler kullandı.
Trabzonspor'da yıldız futbolcu Sosa'nın bordo-mavili ekiple yıllık 2.2 milyon Euro’ya anlaştığı ancak Sosa’nın eşi Carolina Alurralde’nin memlekete dönmek için ısrarcı olduğu iddia edilmişti.
Carolina Alurralde’nin eşine ‘Arjantin’e dönelim’ baskı yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün Jose Sosaile birlikte basının karşısına geçti ve konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu ayrıca Fenerbahçe ile anlaştığı konuşulan Novak için de çarpıcı ifadeler kullandı.
Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri şöyle;
Bugün kaptanımızla karşınızdayız. Ocak ayından bu yana 'Sosa gidiyor mu?, Sosa kalacak mı?' şeklinde haberler gündemden düşmüyor. Gerek görsel gerek yazılı medyada kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Bunu kaptanımıza da ilettim.
BEKLENEN SOSA AÇIKLAMASI
Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, sadece bu takımın kaptanı değil, aynı zamanda bizimle birlikte hedeflere ulaşmak için büyük sorumluluk alan kulübün bir parçası. Bunu sürekli ifade etmemize rağmen son 10 senenin en başarılı kadrosu, son 10 senedir ilk defa şampiyonluğa koşan takım oluşturmamıza rağmen ısrarlı şekilde başta kaptanımız olmak üzere başta kaptanımız olmak üzere diğer futbolcularımız üzerinden transfer haberleri, sözleşmelerinin yenilenmeyeceği yönünde haberler çıkıyor. Yok oyuncumuz Avrupa'da şu kulübe gitmiş, yok imza atmış, yok maaşı belli olmuş...
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