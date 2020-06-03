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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama! Sosa ve eşi...
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Futbol
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 17:18,

Son Dakika | Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama! Sosa ve eşi...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Ağaoğlu sert açıklamalar yaparken Fenerbahçe ile anlaştığı konuşulan Novak için de çarpıcı ifadeler kullandı.

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Trabzonspor'da yıldız futbolcu Sosa'nın bordo-mavili ekiple yıllık 2.2 milyon Euro’ya anlaştığı ancak Sosa’nın eşi Carolina Alurralde’nin memlekete dönmek için ısrarcı olduğu iddia edilmişti.

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Carolina Alurralde’nin eşine ‘Arjantin’e dönelim’ baskı yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün Jose Sosaile birlikte basının karşısına geçti ve konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu ayrıca Fenerbahçe ile anlaştığı konuşulan Novak için de çarpıcı ifadeler kullandı.

3Ahmet Ağaoğlunun sözleri şöyle;
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 Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri şöyle;

Bugün kaptanımızla karşınızdayız. Ocak ayından bu yana 'Sosa gidiyor mu?, Sosa kalacak mı?' şeklinde haberler gündemden düşmüyor. Gerek görsel gerek yazılı medyada kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Bunu kaptanımıza da ilettim.

4BEKLENEN SOSA AÇIKLAMASI
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BEKLENEN SOSA AÇIKLAMASI

Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, sadece bu takımın kaptanı değil, aynı zamanda bizimle birlikte hedeflere ulaşmak için büyük sorumluluk alan kulübün bir parçası. Bunu sürekli ifade etmemize rağmen son 10 senenin en başarılı kadrosu, son 10 senedir ilk defa şampiyonluğa koşan takım oluşturmamıza rağmen ısrarlı şekilde başta kaptanımız olmak üzere başta kaptanımız olmak üzere diğer futbolcularımız üzerinden transfer haberleri, sözleşmelerinin yenilenmeyeceği yönünde haberler çıkıyor. Yok oyuncumuz Avrupa'da şu kulübe gitmiş, yok imza atmış, yok maaşı belli olmuş...

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AŞAĞILIK HABERLER, UTANÇ VERİCİ

Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşine sosyal medyadan kötü mesajlar geliyor. Bunu şiddetle kınıyorum. Bişr anneye, bir kadına bu şekilde mesajlar atılması çok iğrenç. Bir kadına, anneye karşı böyle aşağılık haberlerin yapılması utanç verici. Bu ifadeleri şiddetle kınıyorum. Hukuki süreçte bunları açıklayacağız. Kaptanımız ve eşi Trabzon'da çok mutlu. Çocukları burada büyüyor.

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Bu takım için emeğini ortaya koyan kaptanımızın eşine yapılan hoş olmayan ifadeleri kınıyorum. Türk milleti her şeyin öncesinde misafirperverdir. Kaptanımız ve diğer oyuncularımız bu şehirde misafirdir. Onların bütün sorumlulukları bizim üzerimizdedir. Bu takıma emek veren futbolculara teşekkürden başka bir tasarrufta bulunamayız.

7TARAFTARIMIZ, BİLE YAPILAN OPERASYONLARA ALET OLMASIN
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"TARAFTARIMIZ, BİLE YAPILAN OPERASYONLARA ALET OLMASIN"

Bütün oyuncularımız takımla ve şehirle bütünleşmiştir. Onların eşleri, nişanlıları, sevgilileri, anne ve babaları bizlerin en değerlileridir. Hiçbir şekilde değerlilerimize dil uzatanların yaptıkları yanlarına kalmaz. Şampiyonluğa giderken bize yapılacak operasyonların farkındayız. Bunlara hazırlıklıyız. Ama farklı odakların operasyonlarına taraftarlarımızın alet olmaması lazım. Bizim tek hedefimiz kalan 8 maç ve kupadaki maçlar. Bu dönemde oyuncularımızı motive etmek dışında bir tasarrufa girmemelerini taraftarımızdan rica ediyorum.

8SOSA SEZON SONUNU BEKLEMEK İSTEDİ
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"SOSA SEZON SONUNU BEKLEMEK İSTEDİ"

Kaptanımız Trabzonspor için çok önemlidir. Çok önemli bir misyonu vardır. Kendisi, sözleşme için sezon sonunu beklemek istemiştir. Biz de bu şekilde hareket edeceğiz. Biz kendisine güveniyoruz. Bu duruma lütfen saygı duyalım.

9SOSA: TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN
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SOSA: "TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

Dünyayı sarsan virüs sürecinde futboldan uzak kaldığımız bu günde insanların ekran başına geçmeleri futbola verdikleri önemi gösteriyor. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün kendisiyle görüştüğümüzde beraber bir mesaj vermenin doğru olduğuna karar verdik. Bizi sürekli destekleyen taraftarlarımız şunu bilsinler ki rahat olabilirler. Takımımız iyi çalışıyor. Final döneminde en iyisini yapacağız. Bize uzaktan da olsa destek versinler.

10SOSA: BEN VE AİLEM BURADA MUTLUYUZ
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SOSA: "BEN VE AİLEM BURADA MUTLUYUZ"

"Kulübümüzü ben daha çok aile olarak görüyorum. Ailemle ilgili olayı kulübüme açmak istedim. Ailemin herhangi bir bireyine yapılan bu tür şeylerin beni kırdığını ifade etmek gerekir. Kızlarım burada doğru. Ailem burayı çok seviyor. Ben de burada mutluyum. Yaptığım şeyden keyif almam gerekir. Konsantre olmamız gereken şey önümüzdeki maçlar."

11SÖZLEŞMEYİ KONUŞACAĞIZ AMA ÖNCELİĞİMİZ BU HEDEF
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"SÖZLEŞMEYİ KONUŞACAĞIZ AMA ÖNCELİĞİMİZ BU HEDEF"

Hem başkanımız, hem yöneticilerimiz, hem hocamız hem de kulüpte çalışan herkesin tek hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. İnsanların bu hedefi ne kadar istediği ve bizleri ne kadar sevdiklerini biliyoruz. Bu sebeple insanlara bu mutluluğu vermek istiyoruz. Bu süreç tamamlandığında gelecekle ilgili konuları da konuşacağız. Şu anda önemli olan bu süreç.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın toplantısı düzenlerken gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Filip Novak hakkında da konuşan Ağaoğlu, şu sözleri kullandı;

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En son yaptığımız teklifte Novak şunu ifade etti. Çok önemli bir yerdeyiz. Önümüzde 8 hafta var ve takım şampiyonluğa gidiyor. Bu takım 10 yıldır şampiyon olamıyor. Benim kariyerim tabii ki önemli, maaşım tabii ki önemli, ama şampiyonluğu hedefleyen bu kulübün durumu için görüşmeyi lig sonuna bırakalım dedi. Normalde Mayıs'a bırakmıştık ama korona olunca lig sonuna attık. Çıkan haberler algı haberleridir. Camiamızı uyarıyorum. Novak'a ve nişanlısına yönelik paylaşımlardan kaçınalım. Bu tür paylaşımları yapanlara gereken tepkiyi gösterelim.'

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