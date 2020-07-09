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GeriFutbol Son Dakika | Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten o yoruma tepki! 'Siz de babasınız...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 15:19,

Son Dakika | Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten o yoruma tepki! 'Siz de babasınız...'

Alanyaspor maçı sonrası yapılan bir yorumu paylaştı ve...

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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.

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Bu mağlubiyet sonrası Galatasaray, Fatih Terim döneminde en uzun galibiyet alamama serisini yakaladı. (7 maç)

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Sarı-kırmızılılar'ın tek golünü atan Adem Büyük, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Adem Büyük, skor 1-0 iken kale önünde boş kaleye bir gol kaçırmış, pozisyonun devamında Alanyaspor 2-0'ı bulmuştu.

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Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, eşi ile ilgili sosyal medyada yapılan bir yoruma yanıt verdi.

6Adem Büyükün fotoğrafına şu yorum yapıldı
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Adem Büyük'ün fotoğrafına şu yorum yapıldı

"Ayakta duramıyorsun ama sistem senin gibilere muhtaç ediyor. Aldığınız paraları hak etmiyorsunuz. Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz."

7Bu yorumu Instagram hesabında paylaşan Merve Büyük şunları yazdı
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Bu yorumu Instagram hesabında paylaşan Merve Büyük şunları yazdı

"Ben normalde böyle şeylere cevap vermem ama siz yaptığınız bu yorumun sonuna en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz demişsiniz. Bizim en sevdiklerimiz çocuklarımız..."

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"Fotoğrafınızdan görüyorum ki siz de bir babasınız. Ben sizi Allah'a havale ediyorum."

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Sarı-kırmızılı golcü 4-1'lik Alanyaspor maçı sonrası; "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. İlk yarıda üstün olan taraf bizdik, pozisyonlara giren de bizdik. 2. yarıda da çok pozisyon bulduk, değerlendiremedik. "Kalan 3 maçı en azından taraftarlarımız için kazanmamız gerekiyor, onlara borcumuz var" şeklinde konuşmuştu.

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Adem Büyük, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 10 gol attı.

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Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları

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