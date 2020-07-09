Son Dakika | Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten o yoruma tepki! 'Siz de babasınız...'
Alanyaspor maçı sonrası yapılan bir yorumu paylaştı ve...
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Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 4-1 mağlup olmuştu.
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Bu mağlubiyet sonrası Galatasaray, Fatih Terim döneminde en uzun galibiyet alamama serisini yakaladı. (7 maç)
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Sarı-kırmızılılar'ın tek golünü atan Adem Büyük, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.
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Adem Büyük, skor 1-0 iken kale önünde boş kaleye bir gol kaçırmış, pozisyonun devamında Alanyaspor 2-0'ı bulmuştu.
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Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, eşi ile ilgili sosyal medyada yapılan bir yoruma yanıt verdi.
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Adem Büyük'ün fotoğrafına şu yorum yapıldı
"Ayakta duramıyorsun ama sistem senin gibilere muhtaç ediyor. Aldığınız paraları hak etmiyorsunuz. Umarım en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz."
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Bu yorumu Instagram hesabında paylaşan Merve Büyük şunları yazdı
"Ben normalde böyle şeylere cevap vermem ama siz yaptığınız bu yorumun sonuna en sevdiklerinizin acısı ile ödersiniz demişsiniz. Bizim en sevdiklerimiz çocuklarımız..."
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"Fotoğrafınızdan görüyorum ki siz de bir babasınız. Ben sizi Allah'a havale ediyorum."
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Sarı-kırmızılı golcü 4-1'lik Alanyaspor maçı sonrası; "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. İlk yarıda üstün olan taraf bizdik, pozisyonlara giren de bizdik. 2. yarıda da çok pozisyon bulduk, değerlendiremedik. "Kalan 3 maçı en azından taraftarlarımız için kazanmamız gerekiyor, onlara borcumuz var" şeklinde konuşmuştu.
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Adem Büyük, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 10 gol attı.