Son Dakika | Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'a Süper Lig'den bir transfer daha!
Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor! Süper Lig'den dördüncü takviye yolda...
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Acun Ilıcalı televizyonda olduğu gibi transferde de bombaları arka arkaya patlatıyor. İşte detaylar...
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Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Süper Lig'den transfer yapmayı sürdürüyor.
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11 YENİ TAKVİYE
Fortuna Sittard, mevcut transfer döneminde 6 futbolcusunun kiralıktan geri dönmesinin yanı sıra tam 11 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.
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8 TANESİ BEDELSİZ
Şimdiye dek resmiyet kazanan 10 transferden yalnızca Emil Hansson ve George Cox için toplam 450 bin avro bonservis bedeli ödeyen Hollanda temsilcisi, diğer 8 ismi ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
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SÜPER LİG'DEN SAĞ BEK
Fortuna Sittard daha önce Gençlerbirliği forması giyen sağ bek Mike van Beijnen'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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SONRA GOLCÜ
Aradığı golcüyü de Ankara temsilcisinde bulan Hollandalı ekibi, 28 yaşındaki forvet Mats Seuntjens'i yine bedavaya renklerine bağlamıştı.
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ORTA SAHA KAYSERİSPOR'DAN
İHA'nın servis ettiği habere göre Hes Kablo Kayserispor, orta saha Ben Rienstra’yı Acun Ilıcalı'nın takımına yolladı.
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KAYSERİSPOR GÖZDEN ÇIKARDI
Sezon başında Hollanda’nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard takımına verildi. Kayserispor, bu transferden 150 Bin euro bonservis parası kazanacak.
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SON GÖZDESİ GÖZTEPE'DEN
Acun Ilıcalı'nın son gözdesi ise Göztepe forması giyen Ege Kıyımoğlu olduğu ortaya çıktı.
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U19 TAKIMINDA KENDİNİ GÖSTERDİ
U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, geçen sezon başında U19 takımıyla oynadığı 9 maçta 6 gol atınca A takıma yükselmişti. A takım formasıyla da 6 maça çıkan 2001 doğumlu forvet 1 gol kaydetti.
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AVRUPA'YA AÇILMAK İSTİYOR
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'a gitmeye sıcak bakan Ege'nin hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğu belirtildi.
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ÖZGÜR AKTAŞ'I DA RENKLERİNE BAĞLAMIŞTI
Fortuna Sittard ayrıca geçtiğimiz günlerde Vitesse forması giyen stoper Özgür Aktaş'ı da kadrosuna katmıştı.
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BONSERVİSSİZ TRANSFERLER
Fortuna Sittard'ın bu yaz herhangi bir ücret ödemeden kadrosuna kattığı diğer isimler şöyle:
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BONSERVİSSİZ TRANSFERLER
Fortuna Sittard'ın bu yaz herhangi bir ücret ödemeden kadrosuna kattığı diğer isimler şöyle: Forvet Veron Parkes, sol bek Roel Janssen, kaleci Joshua Wehking, forvet Sebastian Polter, stoper Özgür Aktaş ve kaleci Yanick van Osch.