MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı transfer etmek istemesi ortalığı karıştırdı!
GeriFutbol Son Dakika | Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı transfer etmek istemesi ortalığı karıştırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 10:47 | 

Son Dakika | Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı transfer etmek istemesi ortalığı karıştırdı!

Resmi teklif yapıldı! Haber sonrası herkes bunu konuşuyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Acun Ilıcalı televizyonda olduğu gibi transferde de bombaları arka arkaya patlatıyor. İşte detaylar...

2
Abone Olgoogle-news

Acun Ilıcalı'nın çoğunluk ortağı olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için transfer girişimlerine başladı.

3
Abone Olgoogle-news

TRT Spor'un haberine göre; Fortuna Sittard, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için resmi teklif yaptı. Transferde görüşmeler devam ediyor.

4
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de toplam 17 maça çıkan Miha Zajc, 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

5Bu haber sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Acun ılıcalı için paylaşımlar yaptı
Abone Olgoogle-news

Bu haber sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada Acun ılıcalı için paylaşımlar yaptı

6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12SÜPER LİGDEN TRANSFERLER YAPMAYA DEVAM EDİYOR...
Abone Olgoogle-news

SÜPER LİG'DEN TRANSFERLER YAPMAYA DEVAM EDİYOR...

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Süper Lig'den transfer yapmayı sürdürüyor.

1311 YENİ TAKVİYE
Abone Olgoogle-news

11 YENİ TAKVİYE

Fortuna Sittard, mevcut transfer döneminde 6 futbolcusunun kiralıktan geri dönmesinin yanı sıra tam 11 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

148 TANESİ BEDELSİZ
Abone Olgoogle-news

8 TANESİ BEDELSİZ

Şimdiye dek resmiyet kazanan 10 transferden yalnızca Emil Hansson ve George Cox için toplam 450 bin avro bonservis bedeli ödeyen Hollanda temsilcisi, diğer 8 ismi ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

15SÜPER LİGDEN SAĞ BEK
Abone Olgoogle-news

SÜPER LİG'DEN SAĞ BEK

Fortuna Sittard daha önce Gençlerbirliği forması giyen sağ bek Mike van Beijnen'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

16SONRA GOLCÜ
Abone Olgoogle-news

SONRA GOLCÜ

Aradığı golcüyü de Ankara temsilcisinde bulan Hollandalı ekibi, 28 yaşındaki forvet Mats Seuntjens'i yine bedavaya renklerine bağlamıştı.

17ORTA SAHA KAYSERİSPORDAN
Abone Olgoogle-news

ORTA SAHA KAYSERİSPOR'DAN

İHA'nın servis ettiği habere göre Hes Kablo Kayserispor, orta saha Ben Rienstra’yı Acun Ilıcalı'nın takımına yolladı.

18KAYSERİSPOR GÖZDEN ÇIKARDI
Abone Olgoogle-news

KAYSERİSPOR GÖZDEN ÇIKARDI

Sezon başında Hollanda’nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard takımına verildi. Kayserispor, bu transferden 150 Bin euro bonservis parası kazanacak.

19SON GÖZDESİ GÖZTEPEDEN
Abone Olgoogle-news

SON GÖZDESİ GÖZTEPE'DEN

Acun Ilıcalı'nın son gözdesi ise Göztepe forması giyen Ege Kıyımoğlu olduğu ortaya çıktı.

20U19 TAKIMINDA KENDİNİ GÖSTERDİ
Abone Olgoogle-news

U19 TAKIMINDA KENDİNİ GÖSTERDİ

U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, geçen sezon başında U19 takımıyla oynadığı 9 maçta 6 gol atınca A takıma yükselmişti. A takım formasıyla da 6 maça çıkan 2001 doğumlu forvet 1 gol kaydetti.

21AVRUPAYA AÇILMAK İSTİYOR
Abone Olgoogle-news

AVRUPA'YA AÇILMAK İSTİYOR

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard'a gitmeye sıcak bakan Ege'nin hedefinin kariyerini Avrupa'da sürdürmek olduğu belirtildi.

22ÖZGÜR AKTAŞI DA RENKLERİNE BAĞLAMIŞTI
Abone Olgoogle-news

ÖZGÜR AKTAŞ'I DA RENKLERİNE BAĞLAMIŞTI

Fortuna Sittard ayrıca geçtiğimiz günlerde Vitesse forması giyen stoper Özgür Aktaş'ı da kadrosuna katmıştı.

23BONSERVİSSİZ TRANSFERLER
Abone Olgoogle-news

BONSERVİSSİZ TRANSFERLER

Fortuna Sittard'ın bu yaz herhangi bir ücret ödemeden kadrosuna kattığı diğer isimler şöyle:

24
Abone Olgoogle-news

Fortuna Sittard'ın bu yaz herhangi bir ücret ödemeden kadrosuna kattığı diğer isimler şöyle: Forvet Veron Parkes, sol bek Roel Janssen, kaleci Joshua Wehking, forvet Sebastian Polter, stoper Özgür Aktaş ve kaleci Yanick van Osch.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi