Son Dakika: Acun Ilıcalı'dan ters köşe hamle! Yeni takımına Türk teknik adam derken...
Championship ekibi Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı'dan teknik direktör tercihinde ters köşe bir hamle geldi. Daha önce takımını Türk bir teknik adama emanet etmeyi arzuladığını ifade eden Acun Ilıcalı'nın kafasındaki isim herkesi şaşırttı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
TERS KÖŞE TEKNİK ADAM
Fortuna Sittard sonrası Championship ekibi Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın takımın başına getirmek istediği sürrpriz teknik adam ortaya çıktı.
2
Hollanda'da Eredivise'de yer alan Fortuna Sittard'daki hisselerini satan Acun Ilıcalı rotasını İngiltere'ye çevirmişti.
3
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Ada'dan kulüp satın almak istediğini açıklayan Ilıcalı, Championship ekiplerinde Hull City için görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklamıştı.
4
Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek. İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak." demişti.
5
KULÜP DE DOĞRULADI
Bunun üzerine Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı İngiliz kulübü Hull City resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla devir teslim konusunu doğrulamıştı.
6
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Medyada çıkan son haberlerin ışığında, kulübün devir teslim aşamasında olduğunu ve özel hakları koruma adına daha fazla detay veremeyeceğimizi belirtiriz. Bundan sonra herhangi bir açıklama yapılmayacaktır." denilmişti.
7
TÜRK HOCA DEMİŞTİ AMA...
Ancak Acun Ilıcalı'dan ters köşe bir hamle geldi. Daha önce verdiği demeçte, "Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak." diyen Acun Ilıcalı, tercihini Türk hocadan yana kullanmayacak.
8
ŞOTA SÜRPRİZİ
Championship ekibi Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getirmeyi planladığı öne sürüldü.
9
Fanatik'te yer alan habere göre; Hull City kulübü kısa süre önce kulübün satışı konusunda görüşmelerin devam ettiğine dair resmi olarak açıklamıştı. Acun Ilıcalı'nın kulübü devralmasının ardından Gürcü çalıştırıcıyı takımın başına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
10
Şota Arveladze son olarak Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor Tashkent'te 3 sezon boyunca görev almış ve bir çok başarıya imza atmıştı.
11
HULL CITY HANGİ LİGDE?
Hull City bu sezon Championship'te mücadele ediyor. Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım bu sezon yarıştığı Championship'te şu ana kadar 15 maçta 9 puan topladı. Hull City hanesine yazdırdığı 9 puanla ligde 22. sırada yer alıyor.
12
4 YILDIR PREMIER LİG'DEN UZAK
Hull City dört yıldır Premier Lig'den uzak. İngiliz ekibi son olarak 2016-17 sezonunda Premier Lig'de mücadele etti ve 34 puanla ligi 18. bitirerek küme düştü.