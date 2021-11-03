Son Dakika: Acun Ilıcalı'dan ters köşe hamle! Yeni takımına Türk teknik adam derken...

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Medyada çıkan son haberlerin ışığında, kulübün devir teslim aşamasında olduğunu ve özel hakları koruma adına daha fazla detay veremeyeceğimizi belirtiriz. Bundan sonra herhangi bir açıklama yapılmayacaktır." denilmişti.