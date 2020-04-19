Son dakika | Acun Ilıcalı'dan Survivor'da diskalifiye yanıtı ve Mesut Özil sürprizi!

"REFLEKS KÜFÜR DİYE BİR ŞEY VARDIR" "Sercan'ın küfürlerini soruyorlar, refleks küfür diye bir şey vardır, biz onu zaten ekrana getirmiyoruz. Bir oyuncu gol kaçırınca da küfreder. Küfür tasvip ettiğimiz bir şey değil ama refleks küfür diye bir şey vardır. Küfürü bipliyoruz zaten ekranda. Küfür olayına çok takılmayalım."