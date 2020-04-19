Son dakika | Acun Ilıcalı'dan "Mesut Özil'i getir" diyen taraftara yanıt! "Dün konuştum..."

Acun Ilıcalı, Survivor'da Sercan Yıldırım'ın sakatlığı, Nisa'nın voleybol maçında oynamak istememesi ve Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer ihtimali başta olmak üzere birçok konuya Instagram canlı yayınında yanıt verdi.
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"SERCAN'IN DURUMU KÖTÜ DEĞİL"
"Sercan sakatlandı, oynayamıyor ama durumu kötü değil, herkesin korktuğu bir durum çıkmadı. Sercan geliyor, ben oynayamayacağım diyor, hastaneden geliyor. Tamam diyoruz. Ödül ne? Dominik'in en güzel 2-3 evinden biri. O evi yarışmacılarımız için ayarlamıştık bu arada, gündüzleri de oradayız. Bal tutan parmağını yalar."
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"ÖDÜLÜ DEĞİŞTİRECEK HALİMİZ YOK"
"Ödül ev ve ödülü duyunca yarışmacıların psikolojisi değişiyor. Sol taraf coşuyor, sağ tarafta ses yok. Sercan oynamayacak diye demoralize olmuşlar, ödülü değiştirecek halimiz yok."
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"REFLEKS KÜFÜR DİYE BİR ŞEY VARDIR"
"Sercan'ın küfürlerini soruyorlar, refleks küfür diye bir şey vardır, biz onu zaten ekrana getirmiyoruz. Bir oyuncu gol kaçırınca da küfreder. Küfür tasvip ettiğimiz bir şey değil ama refleks küfür diye bir şey vardır. Küfürü bipliyoruz zaten ekranda. Küfür olayına çok takılmayalım."
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NİSA'NIN OYNAMAMASI...
"Nisa'nın voleybol maçında oynamama olayı, Sercan olayının üzerinde yarattığı olayla anlık bir demoralizasyon yaratmış olabilir. Bir ilgi görmüş, kendisi ilgi vermemiş ama bu konu konuşulmaya başlanmış, o yüzden bir etki yaratmış olabilir. O yüzden orada oynamama konusunda üzerinde baskı olmuş olabilir."
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"YARIŞMACI KAYBETMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"
"Buradan ayrılan her yarışmacı ağladı, geri dönmeye çalıştı, birçok yarışmacı pişman oldu. Yarışmacılara bunu her zaman söylüyorum. Herhangi bir yarışmacı gitse, bizim için sorun değil ama geleceği ile ilgili bence çok ciddi üzüntüleri olur. O yüzden ben motive ediyorum, yarışmacı kaybetmemeye çalışıyoruz."
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"TEHLİKE GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN ELERİZ"
"'Sercan küfretti, eleyin...' O kadar değil. Bizim elediğimiz yarışmacılarda yaptığı ya da yapacağı ile ilgili tehlike vardır. Bir tehlike gördüğümüz zaman eleriz. Ben bu gece ona ne yapacağım, görün diyen yarışmacıyı eledik, bu tehdit bile yeterli. Yarışmacı kazanmaya çalışıyoruz biz."
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"MESUT'LA ÇOK İYİYİZ"
"Mesut Özil'i getir artık" şeklinde bir yoruma cevap veren Acun Ilıcalı, transfer için sıcak bir mesaj verirken, "Mesut Özil ile dün konuştum, Mesut ile çok iyiyiz. İyiyiz yani." dedi.
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"F.BAHÇE'DE KARAMSARLIK OLMAZ"
Bir taraftarın "Mesut da gelse bir şey olmaz" mesajını da yanıtlayan Ilıcalı, "Fenerbahçelilere sesleniyorum, karamsarlık olmaz, iyimser olacağız. Yaşasın Fenerbahçe. Takım tutmak, bizim için bir mutluluk unsuru, hep beraber eğlenelim." ifadelerini kullandı.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.