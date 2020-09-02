Son Dakika | Acun Ilıcalı transferi bitirdi! Süper Lig'den 3. imza resmen açıklandı...
Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor. Yeni takımına Süper Lig'den üçüncü takviyeyi yaptı...
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İMZALAR ATILDI
Acun Ilıcalı televizyonda olduğu gibi transferde de bombaları arka arkaya patlatıyor. İşte detaylar...
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FORTUNA SITTARD TRANSFERDE HIZLI
Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Süper Lig'den transfer yapmayı sürdürüyor.
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YENİ TRANSFER AÇIKLANDI
Fortuna Sittard, mevcut transfer döneminde 7 futbolcusunun kiralıktan geri dönmesinin yanı sıra tam 12 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.
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FENERBAHÇE TAKTİĞİ
Şimdiye dek resmiyet kazanan 12 transferden yalnızca Emil Hansson ve George Cox için toplam 450 bin avro bonservis bedeli ödeyen Hollanda temsilcisi, diğer 8 ismi ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.
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SÜPER LİG'DEN ALDI
Acun Ilıcalı'nın takımının bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği son isim ise Süper Lig'den geldi. İşte detaylar...
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ÖNCE SAĞ BEK
Fortuna Sittard daha önce Gençlerbirliği forması giyen sağ bek Mike van Beijnen'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
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SONRA ORTA SAHA
Aradığı golcüyü de Ankara temsilcisinde bulan Hollandalı ekibi, 28 yaşındaki orta saha Mats Seuntjens'i yine bedavaya renklerine bağlamıştı.
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3 YILLIK İMZA
Fortuna Sittard son olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen orta saha Ben Rienstra’yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
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150 BİN AVRO BONSERVİS
Hollanda temsilcisi, bu transfer için Süper Lig ekibine 150 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.
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SÜPER LİG'DEN 3. TRANSFER
Acun Ilıcalı böylece Süper Lig'den 3. transferini gerçekleştirmiş oldu.
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GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ
Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı ve geçtiğimiz sezon gol ya da asist sevinci yaşayamadı.
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ÖZGÜR AKTAŞ TRANSFERİ
Fortuna Sittard ayrıca geçtiğimiz günlerde Vitesse forması giyen stoper Özgür Aktaş'ı da kadrosuna katmıştı.
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BEDAVA TRANSFERLER
Fortuna Sittard'ın bu yaz herhangi bir ücret ödemeden kadrosuna kattığı diğer isimler şöyle:
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İŞTE LİSTE
Forvet Veron Parkes, sol bek Roel Janssen, kaleci Joshua Wehking, forvet Sebastian Polter, stoper Özgür Aktaş, kaleci Yanick van Osch, sağ bek Mike van Beijnen ve orta saha orta saha Mats Seuntjens.
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BONSERVİS ÖDENEN İSİMLER
Emil Hansson için Hannover 96'ya 400 bin, Ben Rienstra için Hes Kablo Kayserispor'a 150 bin, George Cox için ise Brighton'a 50 bin avro bonservis ödeyen Fortuna Sittard, Zian Flemming'in transfer maliyetini ise henüz açıklamadı.