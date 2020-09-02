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GeriFutbol Son Dakika | Acun Ilıcalı transferi bitirdi! Süper Lig'den 3. imza resmen açıklandı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 07:53 | 

Son Dakika | Acun Ilıcalı transferi bitirdi! Süper Lig'den 3. imza resmen açıklandı...

Acun Ilıcalı transferde hız kesmiyor. Yeni takımına Süper Lig'den üçüncü takviyeyi yaptı...

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1İMZALAR ATILDI
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İMZALAR ATILDI

Acun Ilıcalı televizyonda olduğu gibi transferde de bombaları arka arkaya patlatıyor. İşte detaylar...

2FORTUNA SITTARD TRANSFERDE HIZLI
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FORTUNA SITTARD TRANSFERDE HIZLI

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda ekibi Fortuna Sittard, Süper Lig'den transfer yapmayı sürdürüyor.

3YENİ TRANSFER AÇIKLANDI
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YENİ TRANSFER AÇIKLANDI

Fortuna Sittard, mevcut transfer döneminde 7 futbolcusunun kiralıktan geri dönmesinin yanı sıra tam 12 yeni transferle kadrosunu güçlendirdi.

4FENERBAHÇE TAKTİĞİ
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FENERBAHÇE TAKTİĞİ

Şimdiye dek resmiyet kazanan 12 transferden yalnızca Emil Hansson ve George Cox için toplam 450 bin avro bonservis bedeli ödeyen Hollanda temsilcisi, diğer 8 ismi ise bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

5
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SÜPER LİG'DEN ALDI

Acun Ilıcalı'nın takımının bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği son isim ise Süper Lig'den geldi. İşte detaylar...

6ÖNCE SAĞ BEK
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ÖNCE SAĞ BEK

Fortuna Sittard daha önce Gençlerbirliği forması giyen sağ bek Mike van Beijnen'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

7SONRA ORTA SAHA
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SONRA ORTA SAHA

Aradığı golcüyü de Ankara temsilcisinde bulan Hollandalı ekibi, 28 yaşındaki orta saha Mats Seuntjens'i yine bedavaya renklerine bağlamıştı.

83 YILLIK İMZA
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3 YILLIK İMZA

Fortuna Sittard son olarak Hes Kablo Kayserispor forması giyen orta saha Ben Rienstra’yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

9150 BİN AVRO BONSERVİS
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150 BİN AVRO BONSERVİS

Hollanda temsilcisi, bu transfer için Süper Lig ekibine 150 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

10SÜPER LİGDEN 3. TRANSFER
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SÜPER LİG'DEN 3. TRANSFER

Acun Ilıcalı böylece Süper Lig'den 3. transferini gerçekleştirmiş oldu.

11GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ
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GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı ve geçtiğimiz sezon gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

12ÖZGÜR AKTAŞ TRANSFERİ
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ÖZGÜR AKTAŞ TRANSFERİ

Fortuna Sittard ayrıca geçtiğimiz günlerde Vitesse forması giyen stoper Özgür Aktaş'ı da kadrosuna katmıştı.

13BEDAVA TRANSFERLER
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BEDAVA TRANSFERLER

Fortuna Sittard'ın bu yaz herhangi bir ücret ödemeden kadrosuna kattığı diğer isimler şöyle:

14İŞTE LİSTE
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İŞTE LİSTE

Forvet Veron Parkes, sol bek Roel Janssen, kaleci Joshua Wehking, forvet Sebastian Polter, stoper Özgür Aktaş, kaleci Yanick van Osch, sağ bek Mike van Beijnen ve orta saha orta saha Mats Seuntjens.

15BONSERVİS ÖDENEN İSİMLER
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BONSERVİS ÖDENEN İSİMLER

Emil Hansson için Hannover 96'ya 400 bin, Ben Rienstra için Hes Kablo Kayserispor'a 150 bin, George Cox için ise Brighton'a 50 bin avro bonservis ödeyen Fortuna Sittard, Zian Flemming'in transfer maliyetini ise henüz açıklamadı.

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