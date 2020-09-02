Son Dakika | Acun Ilıcalı transferi bitirdi! Süper Lig'den 3. imza resmen açıklandı...

BONSERVİS ÖDENEN İSİMLER Emil Hansson için Hannover 96'ya 400 bin, Ben Rienstra için Hes Kablo Kayserispor'a 150 bin, George Cox için ise Brighton'a 50 bin avro bonservis ödeyen Fortuna Sittard, Zian Flemming'in transfer maliyetini ise henüz açıklamadı.