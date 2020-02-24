Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 07:27,
Son Dakika | Acun Ilıcalı: Bir an önce Fenerbahçe’den giderse minnettar olacağım!
Cengiz Semercioğlu sordu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini locasında izleyen Acun Ilıcalı yanıtladı...
Şükrü Saracoğlu’nda uzun yıllar sonra bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izledim. Üstelik koyu Fenebahçeli Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak, Acun’un locasında... Kızları, ailesi, arkadaşları vardı locada, tek Galatasaraylı bendim. Acun hasta bir Fenerbahçeli ama asla gözü kapalı bir fanatik değil, ben de aynı onun gibiyim. O yüzden ne ben 20 yıl sonra Kadıköy’de galip geldiğimiz için çılgınlar gibi sevindim ne o takımı mağlup olduğu için “Neden bir Galatasaraylı davet ettim locama” diye düşünmedi. Birbirimize takıldık, pozisyonları tartıştık, evet 20 yıl sonra Galatasaray yendi ama bizim cephede yine dostluk kazandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbileri böyle olunca güzel zaten...
HiÇBiR SERi SONSUZA KADAR SÜRMEZ
Sana göre nasıl bir maç oldu?
Ben ilk yarı Galatasaray’ı çok beğendim. Zaten maçın ilk 10 dakikasındaki futboluyla Fenerbahçe’den daha üstün oynayacağını belli etti. Ama uzun bir süre golü bulamadılar. Maçta aslında sürekli olarak her şey ters gitti. Galatasaray iyi oynadı, oyunu domine etti ama golü Fenerbahçe attı. Sonra Fenerbahçe oyunu eşitledi, tam fiziksel üstünlüğü ele geçirdi derken, Galatasaray golleri attı.
Kadıköy’de 20 yıllık galibiyet serisinin sonlanması için ne diyeceksin?
Sonuçta hiçbirimiz ölümsüz değiliz. Bu tip galibiyetler de mağlubiyetler de sonsuza dek sürmez. Tabii ki bir yerde bazı şeyler değişebilir. Bugün de öyle oldu.
Peki hakemin genel performansı nasıldı?
Hakemin kararlarını genelde hatalı buldum. Özellikle inisiyatif alırken büyük hatalar yaptı. G.Saray mağlupken G.Saray lehine, F.Bahçe mağlupken de F.Bahçe lehine inisiyatif kullandı. Bu tip hakemler için ‘gömlek büyük geldi’ terimini kullanırım. Hakem, mağdurun yanında olmaya çalıştı maşallah ama bunun yeri futbol sahası değil. Yere düşen takımları desteklemek hakemlerin görevi değil.
Fenerbahçe’de en büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncu hangisiydi?
Burada bizim için en büyük hayal kırıklığı Jailson’dur. Kendisi iyi niyetli bir arkadaşımız olabilir ama ondan tek ricam bir an önce Fenerbahçe’den gitsin. Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe’den bir an önce ayrılarak gösterirse ona minnettar olacağım!
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