Son Dakika | Acun Ilıcalı: Bir an önce Fenerbahçe’den giderse minnettar olacağım!

Şükrü Saracoğlu’nda uzun yıllar sonra bir Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izledim. Üstelik koyu Fenebahçeli Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak, Acun’un locasında... Kızları, ailesi, arkadaşları vardı locada, tek Galatasaraylı bendim. Acun hasta bir Fenerbahçeli ama asla gözü kapalı bir fanatik değil, ben de aynı onun gibiyim. O yüzden ne ben 20 yıl sonra Kadıköy’de galip geldiğimiz için çılgınlar gibi sevindim ne o takımı mağlup olduğu için “Neden bir Galatasaraylı davet ettim locama” diye düşünmedi. Birbirimize takıldık, pozisyonları tartıştık, evet 20 yıl sonra Galatasaray yendi ama bizim cephede yine dostluk kazandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbileri böyle olunca güzel zaten...