Son Dakika | Acun Ilıcalı büyük bombayı gece yarısı patlattı! "Satın alabilirim"
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin durumu, Süper Lig'in devamı, futbol dünyasıyla ilgili planları ve anları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
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İŞTE ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI
Liglerin Haziran'da başlamasını mümkün görmüyorum. Ben olsam Ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım. 15 Eylül'e kadar devam ettirip sezonu bitiririm. 3 hafta ara verip, yeni sezonu başlatırdım. Ancak başkanımızın iyi niyetini anlıyorum. Bir çaba içerisinde. Bunun ekonomik tarafı da var. Avrupa'da sorun yaşıyor dediğimiz kulüplerin 10 katını bizimkiler yaşıyor. Millet bu işleri kendi keyfine yapmıyor. Bu kararın arkasında bizim bilmediğimiz 50 konu vardır. Başkan Özdemir anlatsa bizim aklımız ermez.
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BU SENE DAHA İYİ
Liglerin durması seyirciyi bize kaydırdı. İzleyiciler adrenalini bizde buluyor. Survivor yarışları da spor aktivitesi gibi. Survivor'da da sporcuların olduğu bir platform. Her sene reytinglerimiz iyiydi ancak bu sene daha iyi olduğunu söyleyebilirim.
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G.SARAY TARAFTARI AMA HİÇ TARTIŞMADIK
Benim futbolu nasıl gördüğümü Türk insanı biliyor. Biz futbolu insanları birleştiren bir aktivite olarak görmeliyiz. Ben, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarına da sevgimi hissettiren biriyim. Futbol sebebiyle aramın açık olduğu hiçbir insan yok. Bir eğlence için neden polemiğe gireyim? Esat, Galatasaray taraftarı ama şu ana kadar hiç tartışmadık. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını birlikte izlemişliğimiz de var. Ülke olarak futbolda bir yere gelerek tanıtımımızı yapabiliriz. Hepimiz aynı milletin evlatlarıyız.
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10 BİN GALATASARAYLI VARDI VE...
Galatasaray'ın stadında milli maç vardı ve aracımı yanlış yere park etmiştim. Bir anda 10 bin Galatasaraylının yanında buldum kendimi. Herkesle sarmaş dolaş 45 dakika kaldım. Çıkamadım oradan. Sürekli birileri sarılıyor, fotoğraf çektiriyor. Ben ağır Fenerbahçe taraftarıyım ama herkesle aram iyidir. Fenerbahçe-Trabzonspor gerilimini bilirsiniz. Ancak ben son maçı Trabzonspor taraftarının içinde izledim. Hiçbir sorun olmadı. Bazen gerçekten anlayamıyorum. Futbol bizi kinlendirmemeli. Bu hale düşmemeliyiz.
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KEYFİNİ ÇIKARMAK LAZIM
Sevilla-Fenerbahçe maçını İspanya'da seyrettim. Fenerbahçe gol attığında sevindik ve yanımızda Sevilla taraftarları vardı. Buralarda olmamız lazım. Bunun keyfini çıkarmak lazım. Çok kafaya takarsak da uyuyamazsın. Bu pis bir enerji.
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F.BAHÇE OPERASYON ATLATTI
Fenerbahçe Kulübü ağır bir operasyon atlattı. Kanser gibi bir hastalık atlattı. Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmiyorsun, oyuncularını satmak zorunda kalıyorsun. Ciddi bir finansal sıkıntı yaşandı.
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MESUT ÖZİL'DE GOLÜ ATARIZ
Mesut Özil'in sözleşmesi bittiği anda transferde Fenerbahçe'nin favori olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da üstüme düşeni yaparım. İş oraya geldiği zaman golü atarız diye düşünüyorum.
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ARDA TURAN ZATEN EFSANE
Bazı futbolcuların ortam sağlandığı performansının çok artacağını düşünüyorum. Arda Turan'ın kariyerine bakıyorum Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyisi. Son dönemine kadar hep zirvede olmuş ve bunu 8-10 yıl götürmüş biri. Sonra hocasıyla anlaşamadı ve antrenmansız kalarak kötü dönem geçirdi. Hiç futbola dönmese de efsane olarak kalacak. Arda futbola dönemedi ama kimse futbola dönemedi. Fark kapandı.
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10 ÜZERİNDEN 7 VERİRİM
Fenerbahçe bonservisle futbolcu alamıyor. Bonservissiz oyuncu toplamak zorundasın. Kiralık oyuncu hiçbir zaman takımına ait hissetmiyor. Bu sezonki kadroya 10 üzerinde 7 verirdim, şu anki bulunduğu yer de tam orada.
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ALEX'I SURVIVOR'DA İSTEMEM
Alex de Souza'yı Survivor'da görmek istemem. Bizim Survivor'a çağırdığımız futbolcular birbirlerinden değerli ancak bu yarışmaya uygun insanlar. Alex bizim Survivor şartları için biraz daha rahatına düşkün biri. Çok değerli bir futbolcu ama Survivor'da olması bizim için zor olur.
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FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLMA...
Fenerbahçe'de başkan olma gibi bir düşüncem yok. Bu işte amatör kaldığınız zaman zevkini dibine kadar yaşıyorsunuz. Fenerbahçe'nin çoğu maçına gidiyorum. Orada yöneticiilerimizin yaşadığı sorumluluğu görünce şükrediyorum. Benim başarıya karşı aşırı derece bir bağımlılığım var. Bu sebeple hiç başarısız olmadım. Tüm hayatım boyunca her sene, bir sene öncekinden daha başarılıydım. Bu yüzden yönetici olmak benim için çok kolay değil. Tüm işlerimi bırakmam gerekir ama öyle bir zamanım da yok.
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KULÜP SATIN ALABİLİRİM
Spor kanalı açmayı düşünmüyorum. Türkiye'de futbol üzerine negatif enerji azalırsa düşünebilirim. Survivor'da bile enerji var ve bunların fanları oluştu. Şimdi ortada ciddi bir gerginlik var. Bunu kaldırırım ama futbolda 10 katı olacak. Şu an Fenerbahçe, Erzurumspor ne isterse yaparım. Şöyle bir planım var ama Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim. Güzel bir yerden güzel bir kulüp olabilir.
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YANAL BAŞARISIZ DEĞİLDİ
Ersun Yanal'ın ayrılmasına üzüldüm. Belki şartlar ayrılmasını gerektirdi ama hocanın son anına Fenerbahçe için elinden gelen her şeyi yaptı. Bana sorarsanız Ersun hoca başarısız değildi. Zaten kendisi ayrılmak istedi. Duygusal da bir insan. Fenerbahçe'ye zarar vermemek için ayrıldı. Bu sezon Fenebrahçe'nin olağanüstü oynadığı maçlar vardı. Yalnızca bazı maçlarda ortalama oynasaydı, her şey daha farklı olurdu. Ancak bunu yapacak kadro yoktu. Sakatlıklar da çaresiz bıraktı.
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FİKRİMİ SÖYLEMEK İSTEMİYORUM
Bjelica hakkında fikrimi söylemek istemiyorum. Yönetim en iyi ismi mutlaka bulacaktır. Kendi fikrimi söylerek yönetimimizi rahatsız etmek istemem. Yönetimimiz haftalardır uğraşıyor ve doğru ismi bulacaklardır. Bu kadarını söyleyebilirim.
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GÖRDÜĞÜM EN ANLAMSIZ ORGANİZASYON
Şu yaşıma geldim ve gördüğüm en anlamsız organizasyon Euroleague. Matematik hatası var. Bir organizasyon düşünün. 18 takım var ve normal sezonda 34 maç oynanıyor. 34 maçın tamamını kazandım. Sonra 3 maçı da kazandım ve 37 galibiyet, 0 mağlubiyetle final-foura geldim. Final-four maçını da kaybettim diyelim. 38. maçta tek yenilgi alıp üçüncü oluyorsunuz. Ben bu organizasyonu yapanların gözünü seveyim. 7 maçlık seri yapılmalı. Tek maç kaybet şampiyonluk gitsin, böyle adalet olmaz. Euroleague'deki herkesi istifaya davet ediyorum. Seriyi 7 maç yapsan ABD'ye bile satarsın. Çok saçma bir organizasyon.
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SHANE LARKIN YORUMU
Shane Larkin bir gün O Ses Türkiye'ye geldi. Çok tatlı bir insan. Türkiye'ye olan sevgisi çok güzel. Öyle bir basketbolcunun milli takımda olması mutluluk verici. Kanada'da maçları vardı. Bizi davet etmişti, gidecektik ama olmadı.
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EN BÜYÜĞÜ OLMAK İSTİYORUZ
Aklımda olan birkaç ülke var. Oralarda başarı sağlamak istiyorum. Kuzey Avrupa ve Uzak Doğu'da ciddi başarılar elde ederek dünyanın en büyük yapım şirketi olmayı hedefliyorum.
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EMRE BELÖZOĞLU'NA BIRAKTIRACAKLAR
Futbol oynayıp erken bırakıp televizyoncu olmak isterim. Emre Belözoğlu'yu şimdi futbolu bırakması için ikna etmeye çalışıyorlar. Gönül isterdi bırakmamasını ama bıraktıracaklar sanırım. İdari olarak görev alması muazzam olur. Ancak Türk futbolu için bir yıldız kaymış olacak. Kariyerini Avrupa Şampiyonası ile bitirecekti. İçinde o ukde kalacak.
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AYAK TENİSİNİ SAATLERCE OYNUYORUZ
Ayak tenisini çok seviyorum. Saatlerce oynuyoruz. Ofiste gece saat 1 gibi başlarız ve 4 gibi biter. Çok sevdiğim bir oyun. Aramızda zevkine oynadığımız bir spor. Fatih Terim ile de oynadığımız var. Kaybettiğinde topa vurdu ve sonrasında topu göremedik. Biliyorsunuz kaybetmeyi sevmez. Ali Koç ile de oynadık. Ciddi bir yeteği var başkanımızın. Emre Belözoğlu, Arda Turan ve ben iyi bir takım oluruz. Bu takıma isteyen rakip gelebilir. Futbolcu seviyesinde olduğumu iddia etmiyorum ama futbol oynayamanlar içinde en üst seviyede olduğumu düşünüyorum.
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SURVIVOR FİNALİ...
Survivor finaliyle ilgili net bir kararımız yok. Ancak finali Türkiye'de yapacağımızı umuyorum. Hayal ettiğimiz bir final olmayabilir ama şartlara göre en iyisini yapmak istiyoruz. Temmuz ayının biraz daha ilerisinde olacak.