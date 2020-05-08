Son Dakika | Acun Ilıcalı büyük bombayı gece yarısı patlattı! "Satın alabilirim"

FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLMA... Fenerbahçe'de başkan olma gibi bir düşüncem yok. Bu işte amatör kaldığınız zaman zevkini dibine kadar yaşıyorsunuz. Fenerbahçe'nin çoğu maçına gidiyorum. Orada yöneticiilerimizin yaşadığı sorumluluğu görünce şükrediyorum. Benim başarıya karşı aşırı derece bir bağımlılığım var. Bu sebeple hiç başarısız olmadım. Tüm hayatım boyunca her sene, bir sene öncekinden daha başarılıydım. Bu yüzden yönetici olmak benim için çok kolay değil. Tüm işlerimi bırakmam gerekir ama öyle bir zamanım da yok.