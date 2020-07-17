Son Dakika | Acun Ilıcalı duyurdu, İspanyollar bombayı patlattı! Mesut Özil ve eşi...
İspanyol basınından gündeme bomba gibi düşen iddia...
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Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinin gecesinde Hollanda Ligi ekibini satın aldığını "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözleriyle duyumuştu.
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Ilıcalı, "Bundan sonra Fortuna'yı takip edin" dedikten sonra kulübün 21 bin takipçili olan Instagram hesabı, çok kısa bir süre içinde artarak 55 bini geçti.
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'DOSTLUK İŞE YARAYACAK'
Acun Ilıcalı'nın "Fortuna Sittard maceramız başladı" açıklaması, Hollanda'nın en güney ucunda, Belçika ve Almanya sınırında bulunan yaklaşık 38 bin nüfuslu Sittard kentinde heyecan yaratırken Ilıcalı'nın başta Mesut Özil olmak üzere çok sayıda futbolcu ile dostluğunun da, futbol kulübü sahibi olması durumunda işine yarayacağına vurgu yapılmıştı.
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Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yakında güzel şeyler olacağını hissettiğini söyledi ve kontratı bittiğinde elinden geleni yapacağını, "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız." sözleriyle açıklamıştı.
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İspanyolların duyurdu son dakika gelişmesiyle bu durum hızlanabilir.
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AYRILIĞI DUYURDULAR
İspanyol basınına göre; Premier Lig takımlarından Arsenal'in yıldızı Mesut Özil takımdan ayrılıyor.
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Mesut Özil için Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler olduğu kaydedilirken, Fenerbahçe’nin de yıldız orta sahayı transfer etmek istediği biliniyor.
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Geçtiğimiz haftalarda bir programa katılan Ali Koç, Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transfer gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya ''Mesut Özil'e paramız yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise sembolik bir rakama gelirse o zaman bakarız. Bugüne kadar Özil için hiçbir girişimimiz olmadı'' şeklinde yanıt vermişti.
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AMİNE İSTANBUL'DA YAŞAMAK İSTİYOR
Mesut Özil'in Türkiye planını ciddi şekilde devreye soktuğu, eşi Amine'nin de İstanbul'da yaşamak istediği öğrenildi.
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Mesut Özil'in de taraftarı olduğu Fenerbahçe’ye sıcak baktığı biliniyor.