Son Dakika | Acun Ilıcalı duyurdu, İspanyollar bombayı patlattı! Mesut Özil ve eşi...

Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili yakında güzel şeyler olacağını hissettiğini söyledi ve kontratı bittiğinde elinden geleni yapacağını, "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim. Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız." sözleriyle açıklamıştı.